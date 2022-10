Dal colosso degli e-commerce non potevamo aspettarci meno: se cercavate un modo per risparmiare, sappiate che da sempre Amazon Warehouse Deals è la parte più succosa del sito, coi suoi prodotti usati garantiti ma a volte seminuovi (e scontatissimi).

Non è un mistero che Amazon sia l'e-commerce più grande del mondo. Ogni giorno milioni di transazioni commerciali, cioè di acquisti, vengono completate sul portale, in ogni modo possibile. E ogni giorno gli utenti tendono a usarlo per la sua grande varietà mentre sono alla ricerca di un risparmio.

Soprattutto in questo periodo di prezzi in crescita, è utile conoscere un trucchetto in più anche su Amazon. Stiamo parlando dei prodotti usati sul sito di Bezos, che hanno un prezzo ridotto rispetto a quelli nuovi.

Scopriamo così il mondo di Amazon Warehouse Deals, spesso abbreviato in Amazon Warehouse, e vediamo come usarlo al meglio per risparmiare e per trovare incredibili occasioni. Forse potrete permettervi proprio quell'oggetto che altrimenti sarebbe costato troppo.

Cos'è Amazon Warehouse e come funziona: che fine fanno i prodotti restituiti

Amazon Warehouse Deals è una sorta di "negozio" dei prodotti non completamente nuovi. In questa sezione interna al sito vengono riuniti tutti quegli oggetti che, per un motivo o per un altro, non sono categorizzati da Amazon come un prodotto 100% nuovo.

Questo raggruppamento racchiude, innanzitutto, i prodotti usati e rimandati indietro per vari motivi, come un cambio idea, una taglia sbagliata, un difetto. Se vi foste chiesti che fine fanno i prodotti restituiti ad Amazon, questa è una delle risposte. La società analizza e revisiona gli oggetti che riceve in magazzino e assegna loro una valutazione di qualità.

Se il prodotto ritornato è malfunzionante o messo troppo male, allora tranquilli: non sarà rimesso in commercio. Ma se esso assolve almeno a requisiti di qualità minimi, viene riportato in vendita a un prezzo ribassato rispetto al normale, e accompagnato da un'esaustiva valutazione delle sue condizioni.

Ogni prodotto in Warehouse Deals riporta infatti una descrizione che lo rappresenta, a seconda di com'è messo.

Condizioni accettabili: le funzionalità sono intatte, ma presenta evidenti difetti estetici e chiari segni di usura, e talvolta gli mancano degli accessori o dei componenti importanti per utilizzarlo. L'imballaggio potrebbe essere rovinato o sostituito con uno generico.

le funzionalità sono intatte, ma presenta evidenti difetti estetici e chiari segni di usura, e talvolta gli mancano degli accessori o dei componenti importanti per utilizzarlo. L'imballaggio potrebbe essere rovinato o sostituito con uno generico. Buone condizioni: le funzionalità sono garantite, ma ci sono dei difetti estetici e segni di usura moderati o superficiali. Anche qui potrebbero mancare accessori o componenti, ma a volte non essenziali, e potrebbe esser stato sostituito l'imballaggio originale rovinato.

le funzionalità sono garantite, ma ci sono dei difetti estetici e segni di usura moderati o superficiali. Anche qui potrebbero mancare accessori o componenti, ma a volte non essenziali, e potrebbe esser stato sostituito l'imballaggio originale rovinato. Ottime condizioni: le funzionalità sono garantite, potrebbero esserci dei lievi difetti estetici superficiali di minima entità, come piccoli segni dovuti a un uso limitato. Potrebbero mancare accessori non essenziali.

Infine vengono rivenduti anche degli articoli "Come nuovo". Quando è riportata questa dicitura, l'articolo è in condizioni pressoché perfette, non è mai stato usato, e può presentare, al massimo, una confezione danneggiata. Ma è come acquistare un oggetto del tutto nuovo, a un prezzo ridotto!

Tenete d'occhio soprattutto i "Come nuovo" e controllate se è in corso una promozione che applica un ulteriore taglio di prezzo ai prodotti Warehouse: ce ne sono spesso e sono un ottimo modo di risparmiare, proprio come quella di questo ottobre.

Come si fa ad acquistare su Amazon Warehouse

Scoprire il mondo di Warehouse è semplice, ma una volta entrati vi servirà un occhio attento più del solito per scovare i migliori affari. Per accedervi da app per smartphone, digitate semplicemente "Amazon Warehouse Deals" nella ricerca; da PC vi basterebbe cercarlo su Google, ma in realtà questa sezione è presente tra le categorie del sito nel menu a tendina di fianco alla barra di ricerca.

Ricordate, a tal proposito, che mantenendo attiva la sezione nel menu a tendina, potete effettuare anche ricerche che scavano unicamente nel negozio Warehouse. In questo modo potete filtrare gli oggetti più velocemente. Se invece volete guardarvi un po' in giro, scegliete una delle categorie di prodotto che Amazon vi propone: vedrete tutti gli usati e come nuovi di quella categoria.

Pronti ad acquistare? Quando un prodotto vi interessa, non precipitatevi immediatamente al carrello. Prima osservate l'elenco di singoli prodotti usati disponibili, cliccando sulla dicitura "X offerte prodotti usati" da PC o su quella "Confronta nuovo e usato" o "Confronta usato" da smartphone.

Vedrete solitamente un mucchio di opzioni tra cui scegliere. Nello stesso momento possono infatti esserci molti pezzi "non nuovi" disponibili nella Warehouse Deals, diversi tra loro; qui potrete confrontare non solo il prezzo di ognuno, ma anche le loro condizioni. Ne troverete la valutazione assegnata (Come nuovo, Ottime condizioni, ecc.) e, ampliando tramite la freccetta, una descrizione esaustiva di com'è messo il singolo prodotto: vi dirà che segni ci sono, se manca qualcosa, e così via.

Analizzate questa sezione e scegliete l'opzione migliore per voi tra gli usati. A volte un prodotto in condizioni scarse costa solo poco meno di uno in condizioni ottime, e potrebbe non valerne la pena; magari preferirete fare sì un affare, ma assicurandovi il meglio possibile. Non è necessario essere abbonati a Prime per acquistare i prodotti Warehouse ma, se ce l'avete, non dimenticate lo speciale Prime Day di ottobre.

Quanto è affidabile Amazon Warehouse

Qualcuno potrebbe non vedere di buon occhio l'acquisto di prodotti usati, ma Amazon Warehouse è molto affidabile perché è un negozio gestito direttamente da Amazon. Quando vi acquistate, non ricevete prodotti di venditori esterni e quindi di dubbia provenienza (quelli si possono trovare in Renewed).

Quanto dura la garanzia Amazon Warehouse

É presente come d'abitudine per il sito di Bezos la garanzia legale. Ma quanto dura? Semplice: un intero anno, in cui sarete coperti da difetti e malfunzionamenti di ogni genere, e nel caso qualcosa vada storto potrete restituire il prodotto ad Amazon e ricevere il giusto rimborso.

Nella quasi totalità dei casi, inoltre, potrete restituire l'oggetto anche se semplicemente le sue condizioni non vi soddisfano, ad esempio se un graffio considerato da loro "Ottime condizioni" sia per voi troppo grave. A fronte di questo, il risparmio su Warehouse è notevole, poiché i prodotti vengono venduti a prezzi molto inferiori del nuovo.