Ad oggi è diventato importantissimo risparmiare sul consumo di energia e gas, a causa dell'aumento dei prezzi delle bollette, che ancora non sembra fermarsi. Tuttavia, qualche accorgimento per risparmiare è possibile: ecco 7 app per calcolare il consumo elettrico all'interno della tua abitazione.

Risparmiare sulle bollette dell'energia elettrica oggi è diventato importantissimo. Per farlo, è consigliato utilizzare alcune strategie mirate, come l'installazione di pannelli isolanti, cercare contratti di fornitura vantaggiosi, oppure regolare i consumi domestici, scegliendo di utilizzare lampadine a led o a basso consumo.

Tuttavia, anche la tecnologia risponde alle esigenze di risparmio: esistono delle applicazioni apposite, da utilizzare anche su smartphone, utili al calcolo dei consumi, e che possono essere utilizzate liberamente, anche in modo gratuito, da chiunque.

Per farlo, è necessario installare l'app direttamente sul proprio smartphone, tablet o computer, ed è possibile individuare queste soluzioni per iOs, oppure Android.

Ecco qualche esempio, ovvero 7 strumenti da utilizzare per il calcolo dei consumi all'interno della tua abitazione.

App Android per il consumo elettrico: Energy Consumption Analyzer

Esistono app per l'energia elettrica e app per i consumi del gas, oppure ancora app per tenere sotto controllo le spese.

La prima applicazione di questo tipo utile per monitorare consumi e spese è disponibile per sistemi Android, e si chiama Energy Consumption Analyzer. Questa soluzione è adatta non solo per monitorare il consumo elettrico, ma anche per quello inerente gas e acqua.

Questa soluzione è disponibile anche in lingua italiana, ed è possibile utilizzarla segnando con colori differenti le diverse voci di consumo. Questo strumento permette anche di individuare consumi anomali, ovvero che vanno al di là del normale utilizzo di energia, gas o acqua nell'ambiente domestico.

Per scaricarla sullo smartphone è sufficiente fare il download dallo store del dispositivo che si utilizza, come Google Play, e non ha alcun costo. Inoltre ti permette di accedere ad alcuni grafici che raccolgono i dati di giorni, settimane e mesi, per valutare qual è l'andamento dell'utilizzo di energia, gas e acqua, anche alla luce del costo effettivo in bolletta.

Per chi desidera risparmiare sul caro bollette ed evitare la stangata a fine mese, questa soluzione è ideale per monitorare l'andamento dei consumi anche a distanza di mesi, e valutare eventualmente un contratto di fornitura più vantaggioso.

Beeta Game: l'app per monitorare i consumi "giocando" per Android e iOS

Parliamo adesso di un'applicazione utile per migliorare l'efficienza energetica all'interno dell'abitazione. Si tratta di Beeta Game, dotata di un servizio legato ad un box che si collega a tutti gli impianti della casa, per monitorarne il consumo. Questo servizio sfrutta il gioco per incentivare gli utenti a migliorare il risparmio energetico, tramite una classifica che crea competizione.

Dall'applicazione è possibile verificare qual è il consumo elettrico di ogni dispositivo presente in casa, ogni strumento che utilizza energia o elettrodomestico. Si può utilizzare da pc oppure da smartphone, e funziona classificando e monitorando i diversi consumi, ma anche la sicurezza degli ambienti e l'abitabilità.

Tramite un gioco organizzato in missioni, l'app comunica all'utente indicazioni su come limitare i consumi, consigli personalizzati e suggerimenti, e garantisce anche punti per ottenere sconti su prodotti per l'efficienza energetica. Si tratta di un vero e proprio gioco interattivo utile a garantire un effettivo miglioramento dei consumi, massimizzando il risparmio.

Questo strumento infatti propone soluzioni anche per utilizzare gli impianti nel modo migliore, renderli più efficienti e produrre energia grazie a impianti fotovoltaici.

Omnia Genius, per tenere sotto controllo gas ed energia

Un'altra applicazione che permette il controllo dei consumi è Omnia Genius, disponibile sia per iOs che per Android. Anche questa soluzione consente di verificare quali sono i consumi di energia e gas della casa, ed è possibile utilizzarla da computer, tablet o smartphone, facendo il download sul proprio device.

Questa applicazione è l'ideale per chi dispone di pannelli fotovoltaici, perché permette di monitorare la produzione di energia elettrica, ed è possibile verificare in quale percentuale questa energia viene utilizzata per l'abitazione, e qual è l'effettiva quantità invece che viene reimmessa in rete.

Anche con questo strumento è possibile avere una gestione dei consumi più ottimizzata, perché con questo strumento è possibile individuare eventuali sprechi di energia e gas, e procedere con possibili miglioramenti.

App luce e gas dei fornitori

Infine, vi è anche la possibilità di installare sul proprio smartphone le applicazioni che vengono sviluppate e messe a disposizione dagli stessi fornitori di energia elettrica e gas, per il calcolo del consumo elettrico o del gas. Si tratta del modo più veloce per controllare i consumi delle utenze domestiche, e grazie a queste applicazioni è anche possibile verificare tariffe e contratti.

Le ultime 4 app della lista che citiamo fanno riferimento direttamente ai fornitori:

MyEdison

Enel Energia

Eni Gas e Luce

IrenYou

Anche in questi casi è possibile fare il download gratuito dagli store iOs e Android, e iniziare subito ad usare questi strumenti.

Anche tramite queste app per il monitoraggio dei consumi è possibile vedere qual è la spesa mensile, oppure controllare i grafici dei consumi, e trovare soluzioni adatte per risparmiare sul costo delle bollette.