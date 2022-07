Saper padroneggiare la lingua inglese è ormai quasi imprescindibile, a lavoro come nella vita quotidiana, per esempio quando si viaggia. Ecco allora alcune app per imparare l’inglese gratis.

Ad oggi la lingua inglese è una di quelle più utilizzate al mondo, soprattutto in ambito lavorativo e professionale. Conoscere questa lingua spesso può fare la differenza, perché permette di comunicare anche con persone a distanza, tramite computer, che si trovano all'estero, oppure saper tradurre le istruzioni di funzionamento di uno strumento elettronico.

Ci sono moltissime scuole di formazione e corsi specifici per imparare bene una lingua, che si possono frequentare sia mentre si sta studiando in un percorso universitario, sia per migliorarsi dal punto di vista lavorativo. Se desideri una formazione specifica, sicuramente conviene informarsi su corsi tenuti da docenti o persone madrelingua.

Tuttavia, se vuoi avere delle basi utili, senza necessariamente impegnare ore nella formazione, e vuoi imparare nel tempo libero e quando preferisci, puoi scaricare sul tuo smartphone, tablet o computer una applicazione per imparare l'inglese gratis.

Senza spendere denaro, potrai accedere ad una formazione di base che ti permette di utilizzare questa nuova lingua come preferisci. Nell'articolo vediamo come puoi iniziare in modo facile e gratuito.

Migliori app per l'inglese gratis: come trovarle

Se vuoi imparare l'inglese gratuitamente, puoi provare a cercare qualche app dedicata, dallo store del tuo smartphone. Ad oggi è possibile trovare strumenti online quasi per qualsiasi cosa, con un rapido click, e anche in modo gratuito.

In particolare, esistono app per prenotare al ristorante con lo sconto, con un risparmio fino al 70%, oppure per usare un navigatore per spostarti, per giocare, ma anche per diversi tipi di formazione.

Tra queste vi sono anche quelle per imparare lingue straniere, molto utili non solamente se vuoi specializzarti con l'inglese, ma anche per altre lingue. Se vuoi imparare questa lingua velocemente e in modo semplice, online, prima di tutto ti serve uno smartphone, anche se generalmente potrai procedere anche da un tablet e alcune volte da computer.

Alcune applicazioni sono molto utilizzate ad oggi per questo scopo, e sono diventate anche piuttosto famose tra gli interessati al mondo di tecnologia. Tra queste, citiamo qui alcuni nomi, per poi vedere nel dettaglio come funzionano: Babbel, Duolinguo, MosaLingua. Per avere delle basi concrete in una lingua, l'utilizzo di queste soluzioni è per lo più gratuito, quindi accessibile a tutti.

Come si impara l'inglese da soli gratis

Una volta individuata la soluzione più adatta a imparare, e una volta scaricata sullo smartphone, si può procedere da soli gratis scegliendo quando accedere. Molti di questi strumenti infatti permettono di imparare in qualsiasi momento, accedendo a brevi lezioni singole o svolgendo esercizi.

In questo caso si parla di strumenti da utilizzare in modo del tutto autodidatta, ovvero ci si può organizzare come meglio si crede per imparare una nuova lingua. Imparare l'inglese da soli è possibile gratis in questo modo, senza necessariamente ricevere lezioni da un docente o spendere molti soldi in formazione.

Alcune permettono anche di monitorare i propri progressi, tramite test e esercizi mirati, altre invece contengono servizi aggiuntivi a pagamento per perfezionare la lingua. Ma vediamo una panoramica delle applicazioni per il web più utilizzate ad oggi per imparare.

Le migliori app per imparare l'inglese

Tra le possibilità disponibili online e più utilizzate per imparare una lingua, vi è Duolingo. Si tratta di uno strumento molto diffuso e utilizzato soprattutto dai più giovani, ed è stato creato da una delle migliori startup di successo degli ultimi anni. Questo strumento esiste dal 2009, ed è una delle prime app del suo genere.

Quando viene installata l'applicazione, dovrai svolgere un test, nella lingua che preferisci, per sapere a quale livello ti trovi. Se parti da zero, ti verranno insegnate le basi della lingua, altrimenti potrai accedere a lezioni più avanzate.



Risulta possibile anche impostare un obiettivo giornaliero per il tuo apprendimento, e potrai decidere tu quando seguire la formazione. Questo strumento è user friendly, anche per via dell'interfaccia che simula quella di un vero e proprio gioco: con questo strumento si può imparare una lingua gratis divertendosi.

Un'altra possibilità simile è quella fornita da Babbel. Anche in questo caso ci si può organizzare liberamente per seguire le lezioni, che fanno riferimento alla vita reale: è possibile imparare a presentarsi in una lingua straniera, ordinare del cibo al ristorante, chiedere informazioni.

Si tratta anche in questo caso di uno degli strumenti più conosciuti di questo genere, e anche maggiormente diffusa. Questa piattaforma tuttavia non è completamente gratuita, perché prevede un costo in abbonamento per continuare con le lezioni più avanzate o specifiche, ad essere gratuite sono solamente le prime lezioni di ogni lingua.

Un'altro strumento che prevede alcune lezioni gratuite, per poi diventare a pagamento per quelle più avanzate è MosaLingua, che garantisce 15 giorni di prova gratis per tutti. Anche in questo caso si può scegliere il livello da cui partire a imparare, ed è possibile anche ascoltare la pronuncia di singole frasi o parole.

Per imparare l'inglese questa funzione è piuttosto vantaggiosa. Anche se queste sono quelle più utilizzate, esistono anche altre applicazioni utili per imparare una lingua, basta scoprirle sugli store del tuo smartphone.