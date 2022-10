Potranno anche essere trascorsi più di dieci anni dai primi smartphone, più di venti dai telefonini di largo consumo e più di trenta dal primo cellulare: le telefonate pubblicitarie indesiderate non cambiano mai. Meno male che coi moderni telefoni abbiamo dei mezzi per difendere facilmente la nostra tranquillità.

Le cose più indesiderate sembrano essere quelle che non se ne vanno mai, anche quando intorno cambia tutto. Funziona così anche per le chiamate pubblicitarie e di spam, che sono riuscite ad adattarsi a qualsiasi mezzo. E così continuano ad arrivarci anche sul telefonino di nuova generazione, disturbando a ogni ora.

La differenza sta nella dicitura smartphone, cioè un telefono intelligente, e in quanto tale possiamo sfruttare le sue potenzialità per ostacolare al massimo questo spam molesto. Esistono infatti applicazioni apposite e praticissime che filtrano la chiamata per noi ancor prima che ce ne accorgiamo.

Vediamo quindi una selezione delle migliori app per bloccare le chiamate pubblicitarie, per Android e iOS, e alzare così uno scudo di difesa non per alla nostra tranquillità, ma anche per la nostra privacy. Perché un numero che blocca ogni chiamata di spam verrà più facilmente cancellato dalle liste di questi centri di pubblicità indesiderata, e non ci chiamerà più.

Come non ricevere chiamate pubblicitarie: il primo metodo e il motivo per cui arrivano

Prima di iniziare con le app, c'è da chiarire che le chiamate pubblicitarie arrivano in massa per diversi motivi. Alcuni sono leciti, ad esempio un consenso al trattamento dei dati fornito in qualche registrazione, o magari in un negozio per avere uno sconto, di cui non abbiamo letto nel dettaglio tutti i termini e condizioni (nessuno lo fa perché sono lunghi, e le aziende, talvolta, ne approfittano un po').

Altri metodi sono decisamente meno leciti, in quanto diverse attività illegali consistono nel raggruppare migliaia di numeri telefonici casuali dal web o da altre fonti, per inserirli in database che poi vengono rivenduti proprio a call center e simili. Non è affatto consentito dalla legge, ma troppe volte viene fatto lo stesso.

Lo Stato Italiano, comunque, ha provato ad arginare il fenomeno con una pratica: il Registro delle Opposizioni. Si tratta di un elenco in cui si può inserire per dichiarare pubblicamente che non si vogliono ricevere telefonate di pubblicità da operatori che non siano stati specificamente autorizzati. È accessibile tramite il sito ufficiale (realizzato dal Ministero per lo Sviluppo Economico) e registrarsi seguendo le indicazioni è semplice.

Nonostante ciò alcuni call center molesti riescono a dribblarlo agilmente e telefonarci comunque. Ed ecco che subentrano le app!

Applicazioni di serie: ID chiamante e spam su app Google e opzioni per iPhone

Innanzitutto sappiate che i maggiori produttori delle app di serie per telefoni non sono rimasti a guardare. Anche loro offrono una prima linea difensiva contro i disturbi da spam, e soprattutto quella di Google non è niente male.

Sugli smartphone Android, infatti, possiamo sfruttare l'app Telefono di Google preinstallata. Dopo averla aperta è sufficiente cliccare il menu coi tre pallini in alto a destra e accedere a Impostazioni, quindi "ID chiamante e spam". Il tutto non ha bisogno di grande potenza: trattandosi dell'app di serie, è facilissimo e leggero utilizzare questa protezione anche su smartphone funzionali ma economici come quelli da 200 euro.

Verranno mostrati due toggle che si possono attivare:

Visualizza ID chiamante e spam . Se attiva, mostra alcune informazioni immediate su chi sta chiamando in quel momento: se si tratta di una chiamata pubblicitaria nota o comunque sospetta, l'app Telefono riporterà la dicitura "Spam" o "Possibile Spam", così potremo evitare di rispondere.

. Se attiva, mostra alcune informazioni immediate su chi sta chiamando in quel momento: se si tratta di una chiamata pubblicitaria nota o comunque sospetta, l'app Telefono riporterà la dicitura "Spam" o "Possibile Spam", così potremo evitare di rispondere. Filtro antispam per le chiamate. Se attiva, blocca direttamente la telefonata sospetta pubblicitaria sul nascere: il nostro telefono non squillerà neppure.

Su iPhone questa specifica funzione è disponibile, anche nel nuovissimo iOS 16, ma solo ad alcune condizioni. In Impostazioni di iOS e poi nel sotto-menu "Chiamate" c'è innanzitutto un toggle "Numeri sconosciuti", che blocca qualsiasi chiamata da numeri non in rubrica; in alternativa c'è "Blocco chiamate e identificazione" che permette a un'app di fare ciò che dicevamo prima (rilevare e anticipare lo spam), ma solo se è un'app di terze parti.

Vediamo, quindi, quali possono aiutarci.

Truecaller, l'app blocca chiamate pubblicitarie su Android e iPhone

Una app in particolare è stata apprezzata nel tempo dagli utenti: si tratta di Truecaller, compatibile con iPhone e Android senza distinzioni. Sui telefoni Apple è una delle migliori che può aiutare con la funzione specificata prima.

Truecaller è molto recensita e utilizzata, e il suo ruolo principale è l'identificazione del chiamante: ha un ampio database in cui "conosce" tantissimi spammer o li rileva a partire dal numero, e molto spesso sa anche dirci specificamente di chi si tratta. La funzione di blocco automatico, però, è riservata alla versione a pagamento dell'app.

Inoltre funge anche da app telefono, contatti, messaggistica e dialer, si aggiorna spesso e ha un'ottima separazione della lista di chiamate ricevute: quelle di spam sono disposte in un menu a parte, quindi non disturbano la visione dell'elenco chiamate normali.

Caller ID & Call Blocker per bloccare chiamate spam su Android

La prossima app è disponibile solo su smartphone con sistema operativo Android, quindi non su iPhone, ma ha il vantaggio di avere poca pubblicità e la funzione di blocco automatico già attiva gratuitamente. Si tratta di Caller ID & Call Blocker.

Questa app ha pochi fronzoli e bada a fare il suo lavoro: identificare l'ID chiamante e, se corrisponde a una telefonata non desiderata, come detto può bloccarlo anche sul nascere in modo gratuito. Dotata di una grafica chiara e pulita, le sue funzioni sono immediate ed è dotato anche di un dialer proprio.

Un'altra forza di questa app è la leggerezza, riesce a funzionare anche su modelli più vecchi e sembra non appesantire troppo il telefono. Un'alternativa da tenere in considerazione.

Tellows, l'app per bloccare chiamate anche su iOS

Un'ultima opzione è data da Tellows, disponibile sia per Android che per iOS e quindi iPhone. Si distingue dalle altre tre perché ha un funzionamento un po' diverso.

Molti conosceranno già il sito di Tellows, e l'avranno visto da una ricerca rapida su Google di un misterioso numero che li aveva chiamati. Su questo sito, infatti, le persone si riuniscono per aiutarsi contro le chiamate indesiderate, segnalando con una valutazione negativa tutti quei numeri di call center che li hanno disturbati (o con una positiva i numeri sinceri, come i veri call center di supporto clienti).

L'app di Tellows per smartphone sfrutta il suo stesso database per riconoscere se un numero è spam, poiché altre persone l'avranno già valutato, e così blocca le chiamate pubblicitarie. Ha il difetto di appoggiarsi alla sua community (quindi alcuni numeri potrebbero ancora mancare) ma il pregio di scovare identità apparentemente innocue che in realtà fanno solo spam. Da provare.