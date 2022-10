Avere una corretta gestione delle uscite economiche ad oggi è importantissimo, soprattutto di fronte all'aumento dei costi del periodo attuale, dovuti ai rincari di energia e gas in bolletta. Per farlo, si può sfruttare la tecnologia: ecco 6 app da utilizzare per dividere le spese correttamente, dove trovarle e come usarle.

Ad oggi avere una corretta gestione delle spese è importantissimo per prevenire uscite economiche non indispensabili, soprattutto nel periodo attuale in cui il prezzo di energia e gas è aumentato a causa dell'inflazione. Avere una corretta gestione dei propri risparmi può garantire maggiore controllo su ciò che viene speso, oltre che sulle somme da accantonare.

Tuttavia per riuscire a gestire al meglio i propri risparmi, può essere una scelta ottimale quella di rivolgersi alla tecnologia: è possibile infatti individuare 6 app molto utili per dividere le spese, per sapere sempre quanto si sta spendendo e per quali servizi o prodotti, e per utilizzare al meglio i risparmi. Vediamo in questo articolo quali sono queste app, come funzionano e come si utilizzano.

App per dividere le spese di viaggio

Le app ormai sono utilizzatissime e per le più svariate necessità, dalle app per il calcolo del consumo elettrico a quelle per richiedere rimborsi di volo, dalle app per pagare a rate a quelle per monitorare le spese.

Ciò che le accomuna tutte è la facilità di utilizzo ed il fatto di semplificare e velocizzare attivatè quotidiane come anche nel caso delle applicazioni per dividere le spese di viaggio.

Tra le prime applicazioni che citiamo, ci sono quelle utili quando si viaggia. Viaggiando si devono sostenere diverse spese: da quelle per il trasporto a quelle per il pernottamento presso hotel e bed & breakfast, fino a quelle per gli alimentari, per i souvenir e per visite guidate. Se si organizza un viaggio con un gruppo di amici, suddividere le voci di costo diventa indispensabile.

Una delle prime soluzioni da utilizzare in questo caso è Splid, disponibile per Android e iOs, e completamente gratuita. Con questa applicazione è possibile tenere traccia di tutte le spese sostenute durante il viaggio e decidere anche qual è la valuta. Con questo applicativo è possibile creare gruppi per suddividere i costi in base a chi partecipa al viaggio, e avere una rendicontazione semplice di ciò che è stato pagato.

Un'applicazione che può essere usata per i viaggi, ma anche per altri tipi di gestione delle spese, è Splitwise. Anche in questo caso l'applicazione è disponibile per iOs e Android, ed è possibile scegliere la valuta. Anche tramite questa soluzione è possibile tenere traccia di tutte le spese sostenute durante il viaggio, ma si può utilizzare anche per dividere le spese tra coinquilini o in famiglia.

App per dividere le spese di coppia

In alcuni casi, utilizzare un'app per dividere i costi della coppia può essere molto utile per chi convive, o per chi decide di trascorrere insieme un periodo di vacanza. Tra queste applicazioni, una molto utile in questo caso è Settle Up. In questo caso è possibile accedere a questa applicazione sia con Android che con iOs, tuttavia le ultime novità sono disponibili solamente per Android.

Con questo sistema è possibile segnare le spese sostenute dalla coppia, allegando anche immagini, fotografie e ricevute di pagamento. Con questa soluzione è possibile tenere traccia in modo semplice di diversi costi sostenuti. Anche per dividere le spese di coppia è possibile utilizzare Splitwise, l'app che abbiamo citato precedentemente per i viaggi.

In tutti questi casi si tratta di applicazioni disponibili gratuitamente sugli store Android o iOs, per cui è possibile accederci semplicemente scaricandole sul proprio smartphoneo tablet.

App per dividere le spese con amici

Anche per suddividere i costi tra amici è possibile utilizzare la tecnologia: a questo proposito si può utilizzare Tricount da Android o iOs. Con questa soluzione si possono invitare gli amici a partecipare all'app, e gestire le spese in comune. Con questa applicazione è possibile vedere tutte le spese e accedere ad una rendicontazione che specifica chi deve del denaro agli altri partecipanti.

Si può poi procedere al pagamento direttamente online tramite Paypal, oppure segnare quali debiti sono stati saldati verso gli amici. Questa applicazione è ideale per chi trascorre un periodo di tempo insieme, come un gruppo di amici. Questa applicazione è gratuita, tuttavia è possibile scegliere una versione a pagamento che è libera da qualsiasi pubblicità.

App per dividere le spese con i coinquilini

Nel caso in cui alcuni amici, o sconosciuti, si trovano a vivere nella stessa casa come coinquilini, bisogna prestare attenzione alla gestione di tutte le spese, da quelle per l'affitto alle bollette, che ad oggi sono più care, dalla spesa fino agli acquisti per la casa. Per dividere le spese con i coinquilini si possono utilizzare le app viste in precedenza:

Splitwise: utile per la gestionedei costi;





Settle Up: utile per tenere traccia delle uscite economiche di ogni coinquilino;





Tricount: utile per la gestione delle spese in comune e per segnare chi deve cosa agli altri.

Queste app sono tutte valide per la gestione dei costi di casa dei coinquilini, tuttavia esiste una ulteriore applicazione, Togheter Price, dedicata in modo specifico alle spese per servizi digitali come Netflix. Tuttavia, per poter suddividere alcune di queste spese, è necessario essere membri della stessa famiglia, per cui si consiglia di leggere i regolamenti specifici.

App per dividere il conto

Ad oggi è possibile gestire al meglio i propri risparmi anche suddividendo nel modo migliore le somme depositate sul conto corrente. Per fare questo ci sono delle applicazioni apposite, fornite da aziende che mettono a disposizione anche conti correnti online dedicati e carte di pagamento virtuali e fisiche.

Un esempio è Revolut, che offre un vero e proprio conto virtuale che si può dividere in diversi portafogli, e con cui è possibile decidere quali somme destinare a quali pagamenti. Questo conto può essere particolarmente utile sia nel caso in cui si desideri gestire al meglio i costi di casa, sia per la gestione delle uscite economiche di imprenditori e lavoratori con Partita Iva, grazie ai diversi servizi offerti.

Revolut prevede diversi prezzi per privati e lavoratori, per cui è possibile consultare online direttamente il sito ufficiale per chiedere di avere accesso ai servizi, utilizzabili anche da smartphone.