In questo articolo, vedremo le tre migliori app per pagare a rate disponibili in Italia, come funzionano e quali garanzie vengono richieste per ciascuna di esse.

Diversi e-commerce e negozi fisici offrono oggi la possibilità di rateizzare i propri acquisti, collaborando con varie agenzie di credito e permettendo così ai clienti di acquistare un prodotto pagandolo in più tranche.

Da qui, la nascita delle diverse app per i pagamenti rateizzati – le cosiddette “compra ora, paga più tardi – che oggi rendono sempre più facile acquistare i prodotti desiderati senza sborsare immediatamente l’intera somma – cosa che per alcuni risulta impossibile.

Le app cosiddette BNPT – buy now pay later – mirano a rendere più facili gli acquisti principalmente online, e si configurano come una sorta di carta di credito virtuale, il cui saldo viene coperto in parte da istituti bancari fino al saldo degli importi spesi.

Una delle differenze più sostanziali con le carte di credito si riscontra nel fatto che molte di queste app non applicano interessi aggiuntivi sull’importo delle rate qualora esse vengano saldate con regolarità tutti i mesi. Diversamente, vengono applicate more.

Scalapay: l’app per pagare a rate in tre soluzioni

Scalapay si configura come prima su questa lista, perché si tratta di un’app per pagare a rate tutta italiana. Diversi negozi convenzionati ne permettono l’utilizzo per dilazionare gli importi degli acquisti in tre comode rate dello stesso importo a cadenza mensile.

Non vengono applicati tassi di interesse di nessun tipo, a meno che il cliente risulti in ritardo con i pagamenti. La prima rata verrà addebitata sul conto corrente indicato al momento dell’acquisto, mentre quelle successive nei mesi a seguire.

Scalapay funge da “garante” per il cliente, che non avrà bisogno di fornire nessun tipo di garanzia. Basterà inserire i dati della carta con cui si effettuano acquisti online e sarà possibile rateizzare da subito il proprio acquisto.

Klarna: l’app svedese che permette di pagare a rate

Klarna è stata fondata nel 2005 in Svezia. Da allora si è espansa in Europa – e anche in Italia – e vanta 147 milioni di clienti attivi e oltre 400.000 commercianti in 45 paesi. Potrai utilizzare Klarna per trasformare qualsiasi acquisto in pagamenti più piccoli in ogni negozio che accetta carte di credito.

Durante il checkout, basta creare una carta virtuale nell'app Klarna e utilizzane il numero per completare l'acquisto. Un'opzione di pagamento consiste nel ripagare l'acquisto in quattro rate uguali. Il primo viene addebitato immediatamente e i restanti tre vengono pagati ogni due settimane. Klarna non addebita interessi o commissioni fintanto che effettui tutti i pagamenti programmati in tempo.

I clienti hanno anche la possibilità di pagare il saldo per intero entro 30 giorni senza interessi. Un'altra opzione è utilizzare un finanziamento da sei a 36 mesi per gestire acquisti più grandi, ma in questo caso dovrai pagare degli interessi.

Clearpay: l'app per rateizzare acquisti da 10€ a 800€

Come per altre app viste in precedenza, Clearpay funziona in modo simile a una carta di credito, grazie alla quale puoi effettuare un acquisto il giorno stesso e pagare il resto in un secondo momento.

Come una carta di credito, Clearpay può essere utilizzata sia su negozi online che fisici - solo se convenzionati. Per usare l'app dovrai essere residente in Italia, avere almeno 18 anni e disporre di un numero di cellulare e un indirizzo e-mail valido.

Dopodichè, dovrai inserire i dati della tua carta di credito o debito al momento dell'acquisto, assicurandoti di spendere almeno 10€ per ogni transazione. Puoi scaricare Clearpay direttamente da App Store e Google Play, per poi seguire la configurazione passo passo.

A differenza delle altre app, tuttavia, le rate di Clearpay non sono a cadenza mensile ma bisettimanale, quindi dovrai assicurarti di avere abbastanza fondi per evitare la mora di 6€ applicata per i pagamenti in ritardo.