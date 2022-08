Lo smartphone è spesso considerato elemento di distrazione ma in alcuni casi può trasformarsi in una risorsa irrinunciabile. Ecco quali sono le app utili per viaggiare che dovete scaricare adesso.

Ogni giorno vengono scaricate dagli store dei nostri smartphone un numero elevato di applicazioni. Giochi, passatempi, utility, shop: ognuna di queste è stata creata per soddisfare qualsiasi nostra esigenza, dalla più frivola a quella che invece ci può tornare utile nella nostra vita quotidiana.

La tecnologia è nostra alleata sempre e lo è anche in vacanza. Sono tantissime infatti le app che possono tornarci utili mentre visitiamo le località scelte per le nostre ferie, luoghi che spesso, ci sono più o meno sconosciuti.

Abbiamo radunato per voi quelle indispensabili da avere sempre a portata di mano ad alcune, siamo sicuri, non ci avreste mai pensato!

Quali sono le app utili in vacanza

Tra le innumerevoli proposte gratuite disponibili tantissime possono diventare nostre grandi compagne di viaggio a cui, una volta provate, difficilmente riusciremo a rinunciare. Ecco quelle che vi consigliamo noi:

Google Maps: si tende a dar per scontata, ma è indispensabile soprattutto in vacanza, quando abbiamo bisogno di capire, letteralmente dove andare. Tra le sue caratteristiche c'è quella di proporci lo stesso percorso con i mezzi oppure a piedi, calcolando anche le relative tempistiche e suggerendoci quali sono i trasporti pubblici più indicati per raggiungere la nostra destinazione.

Un'altra sua funzione super utile è la possibilità di individuare qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno nelle immediate vicinanze. Sotto la barra di ricerca infatti sono riportate diverse categorie. Alcune di queste potrebbero anche farci scoprire dei posti nuovi!

Waze: il suo nome è l'insieme delle parole ways (strade) e maze (labirinto), è sulla stessa scia di Google Maps e offre i medesimi servizi con la differenza che ad aggiornarlo in tempo reale sono gli stessi utenti che proprio come voi hanno scaricato l'applicazione e che possono riportare qualsiasi cosa stia succedendo sul percorso: lavori in corso o incidenti per esempio.

Waze inoltre è personalizzabile, potete infatti trasformare l'icona del fantasmino simbolo dell'app e proprio come un social network c'è anche la possibilità di creare una "cerchia" di amici con cui condividere le proprie segnalazioni.

Quelle che ci aiutano a scoprire i luoghi e le culture di un posto

Viaggiare significa conoscere altri luoghi e culture spesso diverse dalla nostra e proprio a questo scopo ci vengono in soccorso le due applicazioni che abbiamo pensato di inserire in questa lista:

Lonely Planet: ebbene sì, la casa editrice australiana specializzata in viaggi ha anche un'applicazione omonima che può esserci d'aiuto sia nel momento di organizzare un viaggio sia quando siamo effettivamente partiti.

Lonley Planet infatti raccoglie informazioni complete, guide e itinerari organizzati da esperti del settore su praticamente qualsiasi destinazione abbiamo in mente di raggiungere.

Google translate: di questa applicazione ci torna molto utile la funzione vocale, che ci aiuta a tradurre ciò di cui abbiamo bisogno o le informazioni che ci vengono date, in modo più o meno corretto ma sicuramente istantaneo.

Questa sua funzione è perfetta per quando ci troviamo in un Paese di cui mastichiamo poco o nulla la lingua. Provare per credere!

Qualche consiglio

Se siete in procinto di partire per qualche capitale, specialmente se europea, cercate sullo store la mappa dei mezzi e delle metropolitane da scaricare per tenerla sempre pronta all'uso.

Ci sono poi alcune applicazioni poi in cui possiamo trovare le giuste ispirazioni per delineare gli itinerari dei nostri viaggi. Tra queste, strano ma vero, c'è anche Instagram. Quello del travel blogger o quello del nomade digitale sono considerati ormai lavori a tutti gli effetti, con la differenza che l'ufficio è racchiuso in pochi pollici di "schermo nero" e per tutto il resto c'è il mondo.

Sono tantissimi i creator italiani e stranieri che ogni giorno mostrano i propri viaggi e tutti possiedono un profilo Instagram che aggiornano di tanto in tanto. Tenete d'occhio quelli dei vostri viaggiatori preferiti!

Se partite in compagnia assicuratevi di aver scaricato prima app come Splitwise, che vi consente di monitorare le vostre spese e quelle dei vostri compagni di viaggio.

Infine, l'ultimo consiglio è quello di inserire tutte queste applicazioni in un'unica cartella del vostro telefono, così da avere tutto ben organizzato in un singolo posto.