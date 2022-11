In queste settimane, sono molteplici le piattaforme e le catene commerciali che offrono sconti di vario tipo. Nel panorama italiano, l'Apple Black Friday di Unieuro però, è una tra le iniziative ad aver attirato maggiormente l'attenzione.

Per i fan di Apple, dal 13 al 16 novembre, vi è l'opportunità di aggiudicarsi prodotti legati al celebre marchio con costi a dir poco vantaggiosi. A grandi linee, i dispositivi proposti da Unieuro sono:

iPhone ;

; MacBook ;

; iPad ;

; Apple Watch ;

; AirTag.

Di fatto, si tratta di tutto il meglio che il colosso di Cupertino ha da offrire ai propri affezionati clienti.

Apple Black Friday: le migliori offerte di Unieuro

Qualche esempio su ciò che offre Unieuro nel contesto di questa promozione?

Per chi cerca gli AirPods, per esempio, la seconda generazione di questo prodotto ha uno sconto del 25%. Ciò significa che tali dispositivi sono disponibili per 119 euro. Uno sconto ottimo, soprattutto per chi è alla ricerca di un regalo natalizio.

Discorso simile per il MacBook Air 13'' che, grazie al 18% di sconto, è disponibile per 999 euro. Non male, calcolando che in origine lo stesso dispositivo costava 1.229 euro.

Chi invece sta cercando un iPhone a un costo accessibile, può trovare soluzioni economiche optando per le precedenti versioni dell'iconico telefono Apple. Qualche esempio? Per iPhone 13 si parla di sconti che vanno dal 10% al 15% (a seconda della configurazione specifica).

Infine, meritano una citazione gli smartwatch proposti da questa azienda. Nello specifico, gli Apple Watch Series 8 sono soggetti a uno sconto del 9%. La promozione vale sia per i modelli da 41 mm che per quelli da 45 mm, con costi che si assestano rispettivamente a 459 e 499 euro.

Per Apple Watch Ultra invece, si parla del 9% di sconto, con un costo che scende dunque a 949 euro. Per chi invece vuole optare per un dispositivo meno costoso, è possibile scegliere un Apple Watch Series SE di seconda generazione. In questo caso, i prodotti hanno uno sconto che va dal 6% all'8% a seconda dei singoli modelli.

Oltre agli sconti poi, Unieuro offre anche l'opportunità di ottenere finanziamento a tasso zero attraverso 10 o 20 rate mensili (TAN e TAEG allo 0%). Un altro vantaggio legato all'Apple Black Friday è la possibilità di restituire un iPhone 12 e risparmiare fino a 500 euro su un iPhone 14 nuovo.

Oltre agli eventuali acquisti, proposti attraverso il sito ufficiale della nota catena commerciale, Unieuro offre anche assistenza e supporto per i propri clienti. In tal senso, è possibile affidarsi a un team di esperti Apple (sia via chat che tramite videochiamata) per avvalersi di una guida sicura in fase di acquisto dei prodotti.

Non solo Apple e Unieuro: le offerte da non farsi scappare

Sebbene l'Apple Black Friday sia una promozione interessante, questo periodo offre anche altre opportunità da non lasciarsi scappare.

Basti pensare alle attesissime proposte di Amazon, che dovrebbero prendere il via tra pochi giorni e che, con tutta probabilità, proporranno una serie di sconti molto interessanti.