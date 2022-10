I fan dell'ecosistema della "Mela" avranno a che dedicarsi visto l'impegno anche negli apparecchi televisivi. Stanno arrivando una nuova versione di Apple TV 4K con chip A15 e importanti funzionalità per il sistema operativo tvOS.

"Novità in arrivo in casa Apple". Diciture simili attirano l'attenzione degli utilizzatori quotidiani di smartphone, tablet e computer, visto che i cavalli di battaglia della Mela sono iPhone, iPad e iMac. Ma stavolta la utilizziamo per qualcosa di diverso.

L'azienda di Cupertino è infatti attivissima anche nel campo della TV, e vuole innovare come ha sempre fatto. In un recente comunicato stampa sono state annunciate due grandi notizie per i grandi schermi.

È in arrivo una nuova versione della Apple TV 4K, che promette di spingere ancor più in là le sue caratteristiche; e si stanno avvicinando anche degli importanti aggiornamenti per il sistema operativo dedicato, tvOS, che aggiungono importanti funzioni. Vediamo tutto nel dettaglio.

Nuova versione di Apple TV 4K: caratteristiche, data di uscita e preordini

Il comunicato Apple mette al primo posto la nuova versione del suo box per apparecchi televisivi, l'Apple TV 4K. Il nome non cambia ma le caratteristiche tecniche sì, visto che l'ultimissimo modello sarà basato sull'aggiornato Chip A15 Bionic.

La qualità complessiva deve crescere e questo la Mela lo sa. Il nuovo box da collegare alla TV offrirà quindi il supporto congiunto ad HDR10+ e Dolby Vision, che insieme al già citato A15 Bionic andranno a incrementare ancor più la qualità video.

Insieme al box vi sarà il tradizionale telecomando di Apple TV, cioè il Siri Remote. In questo caso, esso sarà identico a quello distribuito nella precedente versione, quindi dotato di pulsanti per accensione, navigazione, connessione, play / pausa rapidi, e di un pulsante laterale per attivare i comandi vocali. La differenza starà nel connettore, che diventa un più moderno USB Tipo-C.

Apple TV 4K sarà in vendita in due configurazioni:

La versione base con 64 GB di archiviazione e solo il modulo per connessione in Wi-Fi;

con 64 GB di archiviazione e solo il modulo per connessione in Wi-Fi; La versione avanzata con 128 GB di archiviazione e, in aggiunta al Wi-Fi, anche la presa Ethernet (con supporto alla tecnologia Gigabit Ethernet).

È già possibile preordinare la nuova versione di Apple TV 4K, solo attraverso lo store del sito ufficiale Apple; la disponibilità parte dal prossimo 4 novembre. I prezzi in Italia sono di 169,00 euro per la versione base e 189,00 per la versione più avanzata.

Entrambi i modelli saranno super integrati con l'ecosistema Apple, perché includeranno l'originale sistema operativo tvOS per apparecchi televisivi - in fondo l'integrazione è la principale arma della Mela, e la fa spesso vincere sulla rivale Samsung. Ed è proprio per il sistema proprietario tvOS che sono previste ulteriori, grandi novità.

Nuove funzioni per tvOS: quali sono e quando arriveranno

L'altra metà dell'annuncio sembra fatta apposta per dare seguito alle grandissime novità del sistema operativo per smartphone, l'iOS 16, uscito di recente. Anche il sistema per le TV si aggiorna: tvOS 16 porterà funzioni del tutto nuove.

Le novità principali riguarderanno Siri, l'assistente vocale, protagonista di un "completo redesign" sul SO per i grandi schermi. L'interfaccia sarà più compatta, fatta di schede, così riuscirà a mettersi su di un lato della TV rendendo più fluida la navigazione, la ricerca e la scelta del prossimo contenuto da guardare (senza recarsi in una pagina a parte).

Grosso miglioramento anche per il riconoscimento vocale di Siri. L'assistente saprà distinguere quale voce gli sta facendo delle richieste tra le diverse persone nella casa, proponendo così un accesso immediato ai suoi contenuti personali: riuscirà a fargli riprendere una visione interrotta, farlo accedere al proprio catalogo, o semplicemente a dargli consigli mirati per sé e non per gli altri componenti della famiglia. Quest'ultima funzione sarà attiva anche semplicemente chiedendo a Siri "Cosa posso guardare?" direttamente nel Siri Remote.

Novità anche per gli auricolari AirPods: quando li indossano, gli utenti Apple possono semplicemente dire "Ehi, Siri" per iniziare a usare i comandi vocali di Apple TV a mani completamente libere! Non ci sarà neppure bisogno di afferrare il telecomando della TV.

La nuova tvOS si occuperà poi di tenere sincronizzato tutto il lavoro e l'attività quotidiana degli utenti Apple. Viene promesso che la funzione SharePlay per la visione condivisa funzionerà meglio che mai: l'utente potrà avviare una sessione di FaceTime su iPhone e iPad restando in perfetta contemporaneità di visione col proprio interlocutore, per commentare i film e le serie in tempo reale, senza differenze temporali.

E infine c'è una nuova funzione di tvOS che riguarda anche la libreria fotografica condivisa: Apple promette che l'integrazione con gli iPhone di casa sarà perfetta e ognuno potrà mostrare le proprie foto sul grande schermo con estrema facilità, grazie agli aggiornamenti delle app.

Questa incredibile quantità di nuovi elementi per tvOS non ha ancora una data di rilascio ufficiale, ma visti i tempi di Apple classici, il tutto dovrebbe giungere entro pochi mesi. Forse addirittura già prima della fine del 2022 potremo beneficiare della nuova tvOS 16 aggiornata sui vecchi e sui nuovi box Apple TV.