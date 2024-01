Vietati questi due Apple Watch: perché e quali sono i modelli sotto l'occhio del ciclone

In una mossa senza precedenti nel settore tecnologico, Apple ha annunciato il ritiro dei suoi modelli di punta, Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2, a seguito di una disputa legale riguardante la violazione di brevetto. La decisione è stata presa dopo che l'amministrazione Biden ha scelto di non intervenire in una sentenza dell'International Trade Commission (ITC) degli Stati Uniti.

Il divieto arrivato per Apple: una decisione dell'ITC

La controversia si concentra sull'impiego da parte di Apple di un sensore per la misurazione dell'ossigeno nel sangue nei suoi orologi, che avrebbe illegalmente incorporato violando il brevetto detenuto da Masimo, un rinomato produttore di dispositivi medici. Questa presunta violazione ha portato l'International Trade Commission (ITC) a imporre ad Apple il ritiro dei modelli Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 dal mercato.

Tale decisione ha preso pieno effetto a seguito della mancata opposizione di Katherine Tai, segretaria al Commercio degli Stati Uniti. La risposta dell'amministrazione Biden di non intervenire in questa disputa legale segna un punto di svolta nell'approccio del governo statunitense riguardo alla protezione della proprietà intellettuale e ai diritti di brevetto.

Le ripercussioni commerciali per Apple

La decisione ha un impatto significativo sul business di Apple, soprattutto considerando che i dispositivi indossabili, inclusi gli Apple Watch, hanno generato entrate significative per l'azienda. Nel terzo trimestre del 2023, questa categoria di prodotti ha prodotto entrate di 8,28 miliardi di dollari. Apple ora si trova di fronte alla sfida di trovare soluzioni alternative per rimanere competitiva in questo segmento di mercato.

Masimo: il punto di vista dell'accusatore

Nel presentare la propria causa, Masimo ha formulato gravi accuse contro Apple, sostenendo che l'azienda avrebbe deliberatamente violato il brevetto del pulsossimetro. Inoltre, Masimo ha affermato che Apple avrebbe ingaggiato alcuni dei suoi dipendenti per incorporare illegalmente questa tecnologia negli orologi Apple Watch.

Questa vittoria legale è stata interpretata da Masimo come una difesa fondamentale dell'integrità del sistema dei brevetti statunitensi, proteggendo l'innovazione e i diritti degli inventori. Masimo vede anche un vantaggio diretto per i consumatori americani, che beneficeranno di un mercato più equo e competitivo, dove l'innovazione genuina è premiata e la proprietà intellettuale è rispettata.

Come ha reagito l'azienda statunitense

Apple ha risposto con fermezza alla decisione dell'ITC, presentando ricorso contro la sentenza al Circuito Federale, evidenziando un forte disaccordo con l'ordine ricevuto. L'azienda si sta attivamente impegnando in una serie di azioni legali e tecniche volte a garantire la disponibilità continua degli Apple Watch Series 9 e Ultra 2 per i suoi clienti.

Apple, infatti, ha assicurato che non ci saranno ripercussioni per i clienti che hanno già acquistato i due modelli prima dell'entrata in vigore del divieto. In aggiunta, l'azienda si sta mobilitando per trovare soluzioni innovative per aggirare la problematica del brevetto, dimostrando la sua resilienza e impegno nel servire i clienti e nel rispettare i diritti di proprietà intellettuale.

Questo evento segna un momento cruciale nel settore tecnologico, ponendo l'accento sulla protezione della proprietà intellettuale e sulle conseguenze legali delle violazioni dei brevetti. Per Apple, rappresenta un ostacolo significativo, ma anche l'opportunità di esplorare nuove soluzioni tecniche e strategie legali. Per i consumatori, è un promemoria dell'importanza dei diritti di brevetto e del loro impatto sul mercato dei dispositivi tecnologici.

