Attacchi hacker, la stretta del Governo: alta l’attenzione anche fra i privati

In Italia, la cybersecurity è diventata una priorità critica, che richiede una stretta collaborazione tra governo e utenti privati per proteggere la rete digitale nazionale. La ricerca di ExpressVPN sullo stato della cybersecurity in Italia ha proiettato l'attenzione su una situazione preoccupante, evidenziando un aumento del 57% degli attacchi hacker nel 2023 rispetto al periodo compreso tra il 2018 e il 2022.

A fronte dei numerosi attacchi informatici avvenuti nell'ultimo periodo e ai rischi che portano con sé, l'efficacia delle contromisure governative e delle precauzioni a livello individuale influenzano significativamente l'esito della situazione, al fine di mitigare i rischi associati alla sicurezza online in Italia.

Attacchi hacker in Italia: l'attuale scenario di minaccia cyber

L'allarmante proliferazione degli attacchi informatici, in costante aumento in termini di efficacia, emerge chiaramente dai dati raccolti. La ricerca condotta da ExpressVPN ha messo in luce un pesante colpo alla vulnerabilità della rete digitale nazionale negli ultimi mesi, sottolineando con forza la necessità di una risposta immediata e incisiva.

Particolarmente colpite sono le piccole e medie imprese, che rappresentano l'80% delle aziende coinvolte, di cui il 91% caratterizzate da un fatturato inferiore ai 250 milioni di euro. Le aziende del settore dei servizi emergono come bersagli particolarmente vulnerabili agli attacchi cibernetici, tra cui ransomware, phishing e malware, con circa 190.000 dispositivi compromessi. in Italia

Tuttavia, anche il settore manifatturiero subisce un pesante tributo, con il 19% degli attacchi cibernetici globali diretti verso l'Italia. Le manomissioni informatiche mostrano una minore incidenza nei settori delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), dell'energia e delle finanze, rappresentando solo il 5% del totale.

Anche il report di Swascan relativo al secondo trimestre di quest'anno conferma questa tendenza, registrando un aumento significativo degli attacchi in Italia con un incremento del 34,6% rispetto ai primi tre mesi. La complessità della situazione richiede un'attenzione immediata e il rafforzamento delle misure di sicurezza per garantire la protezione delle reti digitali e la resilienza del tessuto aziendale italiano.

Minacce nascoste dietro gli attacchi informatici

Le minacce nascoste dietro gli attacchi informatici sono molteplici e sempre più sofisticate, coinvolgendo organizzazioni governative, imprese e utenti privati. Alcuni degli elementi più comuni includono:

• Ransomware in cui i cybercriminali cifrano i dati delle vittime e richiedono un riscatto per ripristinare l'accesso. Questo tipo di attacco può causare gravi danni finanziari e compromettere la continuità operativa delle aziende;

• Phishing coinvolge l'invio di e-mail o messaggi apparentemente legittimi per indurre le persone a rivelare informazioni sensibili come password o dettagli finanziari;

• Malware sono software dannosi progettati per danneggiare o infiltrarsi in sistemi informatici. Possono variare da virus a spyware e possono essere utilizzati per rubare informazioni, monitorare attività online o danneggiare il funzionamento dei dispositivi.

La consapevolezza di tali minacce rappresenta un elemento cruciale per l'adozione di misure preventive adeguate. Implementare protocolli di sicurezza avanzati e promuovere una cultura di cybersecurity solida, sia a livello individuale che aziendale, diventa imperativo.

Strategie di difesa online: le contromisure del governo

Il Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza (Cic), presieduto da Giorgia Meloni, ha affrontato la questione della sicurezza cibernetica nazionale, considerando la complessa situazione geopolitica internazionale legata ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Durante la riunione, è stato sottolineato l'incremento degli attacchi informatici e dell'attivismo hacker, specialmente nei confronti dei siti istituzionali.

In questo contesto diventano cruciali l'incremento degli investimenti nella sicurezza informatica, l'approvazione di nuove leggi per punire i cybercriminali e una collaborazione più stretta con organismi internazionali per lo scambio di informazioni e le migliori pratiche. È evidente come le istituzioni siano impegnate a proteggere entità pubbliche e private dal rischio crescente di attacchi informatici.

Sicurezza digitale personale: precauzioni cruciali contro gli attacchi hacker

La sicurezza informatica è una responsabilità che coinvolge sia gli individui che le organizzazioni. Anche a livello personale, sono parecchie le precauzioni che un singolo può adottare:

• Utilizzare password robuste : creare password complesse e uniche per ogni account online ed evitare parole comuni o facilmente indovinabili;

• Autenticazione a due fattori (2FA) : questa verifica di secondo livello, spesso attraverso un codice inviato al telefono, aumenta significativamente la sicurezza dell'account;

• Evitare click irresponsabili su link o allegati sospetti nelle e-mail o su siti web non affidabili. Gli attacchi di phishing spesso si presentano come comunicazioni legittime proprio per ingannare gli utenti;

• Navigare in modo sicuro : utilizzare connessioni sicure (HTTPS) quando possibile e fare attenzione a non accedere a informazioni sensibili su reti Wi-Fi pubbliche non protette.

• Backup regolari , in modo che in caso di ransomware o perdita di dati, sia possibile ripristinare le informazioni;

• Educazione continua : mantenersi informati sulle nuove minacce e sulle migliori pratiche di sicurezza per essere sempre più consapevoli delle tattiche usate;

• Firewall e software di sicurezza: installare e mantenere attivi firewall e programmi antivirus/antimalware affidabili per proteggere il proprio dispositivo da minacce esterne, aggiornandoli costantemente.

Adottare queste precauzioni contribuisce significativamente a rafforzare la propria sicurezza online e a mitigare i rischi associati agli attacchi hacker, in combinazione con le contromisure adottate dal governo a livello globale.