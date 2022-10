Sono diverse le iniziative e le nuove funzionalità sulle quali Meta si è messa all’opera negli ultimi tempi anche per ribattere alle accuse che vengono spesso mosse alla società in tema di sicurezza dati e protezione della privacy degli utenti.

Le perplessità in merito si concentrano soprattutto sulla famosa app di messaggistica: Whatsapp.

Oggetto del contendere è in questo caso il blocco degli screenshot delle chat, novità della quale si parla già da tempo e che, ora, sembra prendere forma in maniera sempre più concreta e reale col nuovo aggiornamento.

Facciamo il punto.

Col nuovo aggiornamento whatsapp blocca gli screenshot

L’abitudine di fare gli screenshot delle conversazioni whatsapp è ormai abbastanza consolidata. I contenuti catturati sono spesso innocui e ci sono varie pagine social divenute famose proprio per la condivisione di questi screen.

Ma, al di là di ciò, si tratta comunque della condivisione di conversazioni private ed è esattamente su questo punto che Meta è intervenuta col nuovo aggiornamento sulla scia di altre funzionalità in tema di protezione della privacy come per esempio la modalità incognito.

Chiariamolo subito. Si tratta di un aggiornamento in fase beta, nello specifico Beta 22.21.0.71 per iOS, il che significa che è in fase di test e che, come tale, è volto appunto a testare non solo il buon funzionamento della nuova funzionalità ma anche - e soprattutto - il sentiment degli utenti e della stampa in merito a cambiamenti e features che si vogliono introdurre.

Ebbene, gli utenti che hanno installato suddetto aggiornamento si sono visti precludere la possibilità di “screenshottare”. Infatti, nel momento in cui si prova ad acquisire la schermata di una data conversazione, compare un messaggio che non lascia spazio a dubbi o interpretazioni: “Screenshot Blocked. This screenshot was blocked for added privacy”.

La funzionalità di blocco screenshot riguarda però solo una ben precisa tipologia di messaggi.

Leggi anche: Whatsapp, chiamate di gruppo molto più smart con la nuova funzionalità

Screenshot whatsapp addio, ecco per quali contenuti

L’aggiornamento Beta 22.21.0.71 impedisce lo screenshot solo per determinati messaggi e contenuti. Quali? Quelli impostati per essere temporanei e per poter essere visualizzati solo una volta. Il blocco è però inaggirabile e si attiva sia tramite tentativi di fotografare che di registrazione schermo.

Da quanto emerge, sembrerebbe quindi che Meta non abbia ancora intenzione – o quanto meno non abbia dato inizio ai test – di bloccare lo screenshot su tutti i contenuti. Sarebbe così salva la possibilità di effettuare screen su tutti i messaggi e contenuti inviati secondo la normale modalità.

Va da sé che, una volta conclusa la fase di test, l’aggiornamento diverrà uno standard per tutti gli utenti, a prescindere dal sistema operativo utilizzato.