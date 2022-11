In occasione del Black Friday, la piattaforma creata da Jeff Bezos offre ad alcuni clienti un buono Amazon da 5 euro. In questo articolo ti spieghiamo come scoprire se sei tra i fortunati che possono accedere a questo piacevole regalo.

In occasione del tanto atteso Black Friday del 2022, Amazon ha deciso di fare un piccolo regalo ai suoi clienti.

Stiamo parlando di un buono Amazon da 5 euro che, una volta riscattato, permette di scalare tale cifra da una spesa minima di 15 euro effettuata sul noto store digitale.

A poterne usufruire, a quanto pare, sono comunque solo una parte dei clienti del portale. Le pubblicità mirate presentate sul sito stesso infatti, non sembrano essere visibili per chiunque.

L'offerta in questione è valida dalle ore 00.00 del 2 novembre alle ore 23.59 del 14 novembre e coinvolgerà solo i primi 10.000 clienti idonei iscritti su Amazon.it che faranno richiesta e in possesso degli appositi requisiti.

Come ottenere il buono Amazon da 5 euro

Una volta aperta l'apposita pagina relativa alla promozione è necessario individuare il pulsante Applica promozione e cliccare sullo stesso per ottenere lo sconto. Nel caso questo non sia presente, l'account in questione non rientra in quelli selezionati da Amazon.

Una volta effettuato il clic, lo stesso viene automaticamente abbinato al profilo e risulta possibile navigare sullo store, andando ad aggiungere nel carrello prodotti per un valore complessivo di almeno 15 euro.

Una volta raggiunta la somma, se i requisiti risultano soddisfatti, Amazon procederà automaticamente a sottrarre 5 euro dalla spesa totale.

In poche parole, stiamo parlando di un ottimo modo per cominciare il Black Friday 2022. In questo contesto infatti, uno store digitale rinomato come Amazon tende a non deludere mai.

Le condizioni di utilizzo del buono Amazon da 5 euro

Per poter usufruire del buono senza problemi, è necessario tenere in considerazione che:

non è applicabile a prodotti ricondizionati;

ogni utente può usufruire di un solo buono;

il buono è valido solo per prodotti venduti e spediti da Amazon.it;

il buono non può essere rivenduto;

in caso di rimborso, il buono viene considerato come perso;

il buono non può essere utilizzato su ordini già esistenti.

l'offerta in questione può essere modificata o prolungata da Amazon.

In ogni caso, per appurare se è possibile ottenere questo piccolo ma piacevole regalo, è necessario visitare questo link.



Amazon e il Black Friday: cosa aspettarsi

Il Black Friday 2022 di Amazon prenderà il via ufficialmente dal 25 novembre 2022. In tal senso, il grosso degli sconti dovrebbe durare fino al 28 novembre, ovvero il cosiddetto Cyber Monday.

Così come da tradizione però, le prime offerte partiranno ben prima: l'Early Black Friday, dovrebbe cominciare dall'8 novembre fino al 18, garantendo comunque una serie di offerte "antipasto" di ciò che la piattaforma proporrà in seguito.

Gli occhi degli appassionati di shopping online saranno puntati sulle ambite offerte lampo. Tali promozioni, disponibili per brevi periodi e con numeri limitati di prodotti disponibili, rappresentano spesso opportunità più che convenienti.

Come è prevedibile, le categorie più ambite saranno quelle tecnologiche (dai prodotti hi-tech agli elettrodomestici) anche se, come avviene puntualmente ogni anno, le offerte interessanti coinvolgeranno un po' tutti i generi di merci proposte su Amazon.