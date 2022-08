Manca poco meno di un mese alle elezioni del 25 settembre e sono già iniziati a circolare le liste elettorali e i programmi dei vari partiti. Come sappiamo, però, non sempre le informazioni in rete sono attendibili ed è qui che entra in gioco TikTok.

Questa applicazione non è incentrata sulla politica, infatti il suo scopo principale è quello di condividere contenuti creativi e divertenti, ma su di essa possiamo trovare video anche su questo argomento, per questo motivo che TikTok ha deciso di attivare un Centro Elezioni.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Cos’è il Centro Elezioni di TikTok?

Il Centro Elezioni è uno strumento in-app che è stato introdotto per aiutare chi interagisce con contenuti di questo genere ad attingere a fonti e informazioni affidabili, ad esempio le modalità di voto spiegate da fonti istituzionali.

L’obiettivo è dunque quello di garantire l’accesso a informazioni autorevoli ed è TikTok stesso che afferma che questa è una componente centrale della loro strategia di contrasto alla disinformazione relativa alle elezioni.

Come accedere al Centro Elezioni in-app

In questi giorni, per garantire che il Centro Elezioni sia visibile e accessibile, si prevede l'applicazione di specifiche etichette ai contenuti relativi alle elezioni politiche 2022 in Italia, oltre che a quelli proposti da account appartenenti a esponenti politici e partiti.

Sarà così possibile accedere al Centro Elezioni cliccando sulle etichette, ma anche tramite popolari hashtag a tema elettorale, come #elezioni2022 ed #elezioni, per permettere a chiunque ricerchi contenuti di questo tipo di accedervi con semplicità.

TikTok e la sua policy: come viene contrastata la disinformazione

Viene specificato da TikTok stesso che già da tempo la sua policy non consente annunci politici a pagamento, infatti le Linee Guida della Community proibiscono contenuti riguardanti disinformazione elettorale e che contengono abusi, comportamenti d’odio ed estremismo violento.

Per garantire il rispetto di queste regole TikTok si rivolge sia a moderatori umani che a tecnologie, senza dimenticare i contenuti e gli account segnalati dai membri della community. Collabora, inoltre, con analisti indipendenti e si confronta anche con diverse realtà del settore, organizzazioni della società civile e altri esperti.

Infine, in vista delle elezioni, è prevista la collaborazione con accreditate organizzazioni di fact-checking come Facta.News in Italia e diverse altre a livello globale, le quali garantiscono la valutazione dei contenuti in più di 30 lingue. Un'iniziativa di indiscussa utilità considerato il dilagare di moltissime fake news sui social.