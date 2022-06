Ogni giorno navighiamo su una vasta moltitudine di siti web, utilizzando i nostri diversi dispositivi informatici, come computer, smartphone e tablet. Le tracce digitali che lasciamo su di essi sono tante, e per questioni di privacy, non vogliamo siano sempre conservate.

Ecco da dove nasce l'esigenza di cancellare la cronologia. Per impostazione standard, infatti, ogni browser conserva una lista delle pagine visitate: lo fa per migliorare l'esperienza di navigazione nelle occasioni successive, ad esempio per "ricordare" un sito che visitiamo spesso, e portarci ad esso più rapidamente. Ma questa continua registrazione di ciò che guardiamo può arrecare del fastidio.

Naturalmente abbiamo il potere di gestire queste informazioni, salvate nei dispositivi o nei software, e di eliminarle se lo riteniamo necessario.. Vediamo quindi come cancellare la cronologia di navigazione con diversi metodi efficaci.

Come cancellare la cronologia di Google Chrome e altri browser

Il browser è il mezzo che usiamo per navigare in internet, e perciò quello che più si riempie di dati relativi alle pagine visitate. Per fortuna gli sviluppatori dei diversi browser hanno reso estremamente semplice la cancellazione della cronologia.

Prendiamo ad esempio Google Chrome, il più usato su computer Windows e smartphone Android; la procedura resta comunque valida, con pochissime differenze (a volte nessuna), su quasi tutti gli altri browser.

Innanzitutto visualizziamo cosa è presente, al momento, nella cronologia. È sufficiente aprire Chrome e cliccare sul menu con i tre pallini posto in alto a destra. Si aprirà una lista di voci tra cui, appunto, la dicitura "Cronologia". Dal PC, essendo più completo, avremo accesso a più informazioni, come le schede visitate da ogni diverso dispositivo collegato a quell'account.

Ci apparirà a questo punto un comando molto chiaro, cioè "Cancella dati di navigazione"; da smartphone è l'unico presente, mentre da PC sarà disponibile dal piccolo elenco a sinistra.

Una volta cliccato, potremo decidere quanti dati di navigazione eliminare per sempre. Se usiamo l'impostazione "Base", possiamo in modo semplice eliminare tutti i dati (compresi eventualmente i cookie e la cache) di un intervallo di tempo da noi scelto. Se invece andiamo su "Avanzate", abbiamo accesso a qualche opzione in più.

Possiamo cancellare anche solo alcune pagine visitate, nei modi seguenti:

dall'elenco dello smartphone è sufficiente toccare la X a destra della voce che si vuole cancellare;

dall'elenco del PC basterà spuntare la casella corrispondente a quella pagina (o le caselle, se vogliamo eliminare più pagine in una volta), e poi cliccare su Elimina in alto.

Su diversi browser le voci potrebbero leggermente differire, ma si troveranno tutte nel menu principale o tra le impostazioni, e funzioneranno tutte nel medesimo modo. Del resto avere la possibilità di cancellare la cronologia è importante per proteggere la privacy dei navigatori.

Come cancellare la cronologia di Safari su iPhone e iPad

La procedura è leggermente diversa nel caso di iOS, il sistema operativo usato dalla Apple per i suoi dispositivi come iPhone e iPad. Viene utilizzato un browser di nome Safari, ma anche in questo caso è semplice cancellare la cronologia.

Anche qui si parte dalle Impostazioni del dispositivo; bisogna poi selezionare la voce Safari, appunto. Si accederà a una schermata molto intuitiva che consente l'accesso alla cronologia: Apple tiene molto alla privacy dei suoi utenti, e pubblicizza spesso la facilità con cui è possibile stare "al sicuro" nei suoi dispositivi.

All'interno del menu "Safari", bisogna scorrere in basso fino a raggiungere le opzioni di "Privacy e Sicurezza". Qui sarà disponibile una voce unica e inequivocabile, che farà piazza pulita di tutta la cronologia del browser. Si chiama proprio "Cancella dati siti web e cronologia di navigazione". Premendola, il dispositivo ci chiederà conferma dell'eliminazione: basta un tap e il gioco è fatto.

Anche qui, comunque, è possibile cancellare soltanto alcune delle pagine visitate nel browser. Per farlo, apriamo semplicemente una nuova scheda nell'app di Safari, poi clicchiamo sull'icona a forma di libro che si trova nella barra inferiore del browser.

Comparirà una nuova pagina, che nella barra in alto include 3 simboli. Quello che ci interessa è il terzo, con l'icona dell'orologio, che simboleggia proprio la cronologia. Cliccandolo vedremo l'elenco completo delle pagine visitate in Safari, e avremo la possibilità di gestirle.

Per cancellare una specifica pagina è sufficiente trascinare la riga corrispondente verso sinistra: comparirà un pulsante rosso, chiarissimo, con scritto "Elimina".

Anche usando l'app di Safari possiamo cancellare tutto in una volta sola. In basso nella stessa schermata della cronologia troviamo il tasto Cancella, che ci mostrerà delle opzioni temporali: scegliamo infine se cancellare la cronologia di uno specifico periodo temporale (ad esempio, degli ultimi due giorni), oppure tutta quanta. Questa operazione eliminerà anche cookie e altri dati di navigazione, garantendo un'ottima privacy.