La webcam del computer è perfetta per le videochiamate, ma dobbiamo prestare attenzione alla nostra privacy e sicurezza. Può essere utile sapere come disattivarla o bloccarla in alcuni casi.

Tra gli accessori più utilizzati per i PC c'è la webcam – soprattutto nel caso dei portatili, che la posseggono già integrata. Grazie alla webcam possiamo effettuare le videochiamate, che nel tempo hanno acquisito sempre maggiore importanza visto il fenomeno dello smart working.

Per lavoro, infatti, è oggi fondamentale dotarsi di un PC per fare e ricevere videochiamate: qualunque gruppo di lavoro da remoto avrà bisogno di frequenti riunioni e call. Poiché la distanza ostacola alcune interazioni, possiamo arginarla vedendoci almeno nello schermo! Ecco perché molte persone scelgono il portatile invece che il fisso.

Addirittura, oggi, i portatili sono così potenti e già dotati di tutto, che vengono scelti anche dai gamers.

Le utilità, insomma, sono numerose e irrinunciabili. Ma una webcam presente nel PC significa che possiamo essere visti o registrati, e questo potrebbe causare delle preoccupazioni sulla sicurezza. Se su un fisso possiamo semplicemente staccare il cavo della webcam e spegnerla così del tutto, su un portatile potrebbero nascere delle ansie.

Restiamo invece tranquilli e vediamo come disattivare la webcam di un PC portatile con Microsoft Windows, per qualunque bisogno. E naturalmente, senza bisogno di usare il nastro adesivo.

Disattivare completamente la webcam del PC

In qualche raro caso, potremmo voler disattivare del tutto la possibilità del computer di riprendere e trasmettere il nostro video. Può essere utile nel caso in cui non abbiamo alcun bisogno di questa periferica, ma come nel caso dei portatili, non possiamo staccarla perché è integrata.

Procederemo allora a disattivare la webcam del PC in maniera completa, in modo che non funzioni mai, finché non lo decidiamo noi riattivandola.

Su Windows accediamo al menu Impostazioni, quello col simbolo dell'ingranaggio meccanico; si può trovare facilmente nel menu di Start accanto al comando di spegnimento, oppure digitando "Impostazioni" nella barra di ricerca Windows.

Tra le voci presenti, accediamo al sotto-menu Privacy per visualizzare una serie di opzioni utilissime sulla nostra sicurezza. Quella relativa alla webcam è sotto la voce Videocamera. Al suo interno, la prima impostazione visualizzata descriverà proprio l'accesso alla fotocamera: cliccando su Modifica potremo attivarla o disattivarla.

L'unico servizio con ripresa video che non verrà bloccato è Microsoft Hello, una funzione di Windows completamente sicura, che serve per chi vuole accedere con riconoscimento facciale.

Disattivare la webcam del PC per le applicazioni

In alcuni casi, il timore sulla privacy potrebbe riguardare solo alcune applicazioni e software e non tutto il PC. È il caso di quando vogliamo usare la videocamera per le videochiamate a cui siamo abituati, per lavoro o per famiglia, ma al contempo non vogliamo che qualunque programma possa accedervi.

Ebbene, c'è un'impostazione anche per questo. Accediamo allo stesso menu di prima (Impostazioni, poi Privacy e infine Videocamera), ma stavolta scrolliamo più in basso. Avremo due nuovi elementi da impostare, molto simili tra loro.

Il primo consente di selezionare l'accesso per le App di Microsoft Store, cioè riguarda solo quelle scaricabili dal Microsoft Store del computer. Possiamo innanzitutto disattivare l'uso della webcam per tutte queste app; oppure abbiamo il potere di selezionare, una a una, quali siano autorizzate ad accedervi.

La stessa cosa, sotto, diventa ancora più utile, perché riguarda le cosiddette App Desktop. È questo il nome attuale dato da Microsoft ai classici programmi software che installiamo normalmente sul nostro PC.

Ancora una volta possiamo decidere di bloccare l'accesso a tutte le app di questa categoria, cioè, in questo caso, a tutti i programmi di Windows. Se invece scegliamo di consentire, possiamo manualmente scegliere quali singoli programmi potranno usare la fotocamera. Questo è molto utile se, per esempio, vogliamo escludere un browser o un singolo software.

Disattivare la webcam del PC dai browser

C'è un terzo sistema per bloccare l'accesso indesiderato alla ripresa via webcam. Si rivela particolarmente utile, nonché davvero semplice, nel caso vogliamo disattivarne l'uso mentre stiamo usando un browser per navigare in internet.

I moderni browser, come Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e molti altri, posseggono infatti questa funzione di sicurezza integrata.

Il primo controllo si svolge sulla barra degli indirizzi, appena a sinistra dell'indirizzo del sito. Innanzitutto, se un sito sta attualmente usando la webcam (o il microfono) a nostra insaputa, allora il browser mostrerà l'apposito simbolo con una piccola videocamera. Se non c'è, al momento non siamo "in video".

E anche se non c'è il simbolo, ci basterà cliccare sul lucchetto lì presente. Quasi tutti i browser, tra cui Chrome, riporteranno da qui l'accesso alle impostazioni per quel sito. Verremo condotti a una pagina in cui regolare tutte le autorizzazioni per lo specifico sito: possiamo a questo punto scegliere di non consentire l'uso della fotocamera (oltre a molte altre cose).

Se invece accediamo alle Impostazioni dell'intero browser, ci basta recarci nella sezione Privacy e Sicurezza, scrollare in basso, e infine cliccare su Fotocamera. Nella pagina successiva possiamo selezionare se, come "comportamento predefinito", i siti potranno usare o meno la fotocamera; ricordiamo che comunque, a ogni uso della fotocamera da parte di un sito sconosciuto, Chrome ci avvisa e ci chiedere l'autorizzazione, poiché è molto protetto.

Da un ulteriore menu in basso, infine, possiamo scegliere a uno a uno i siti che vogliamo siano sempre autorizzati o sempre bloccati all'uso della webcam. In questo modo, se c'è qualche sito che proprio non vogliamo si intrometta, possiamo escluderlo del tutto.