Quando la presenza dei social si fa troppo intensa o stressante nella nostra vita, potremmo voler fuggire. La soluzione c'è, anche se un po' nascosta: ecco come eliminare un account Instagram (in modo provvisorio o definitivo).

I social e le loro applicazioni sono entrati con prepotenza nelle nostre vite, prendendosi sempre più importanza nei rapporti umani, e sempre più tempo nel mezzo delle nostre giornate. Tra questi c’è Instagram, un social che punta molto sull’aspetto visivo e fotografico di ogni cosa.

L’avvento preponderante dei social ha portato a fenomeni quali lo stress digitale o la pressione di sentirsi sempre in vista, magari obbligato a caricare contenuti e stories per mantenersi in una cerchia sociale, o per sentirsi approvato. E su questo particolare sociale è indubbiamente acuito vista la componente d’immagine.

Tra le tante cose divertenti che ci assicurano, a volte i social producono effetti negativi. Non è più così raro, quindi, vedere persone che vogliono rimuoversi da questi siti e ottenere più spazio e più libertà; o semplicemente, perché se ne sono annoiate e vogliono passare a un altro sito!.

E poiché le procedure non sono proprio intuitive, si va alla ricerca di come eliminare un account Instagram: ve lo spieghiamo in questa breve guida. Una volta trovati i pulsanti giusti, in fondo, il percorso per cancellare il tutto sarà alquanto semplice.

Le piattaforme per eliminare un account Instagram

L’utilizzo più comune per Instagram è indubbiamente la app, elemento natio di tutto il suo successo. Il social è nato apposta per gli smartphone, difatti la quasi totalità degli utenti lo apre dal telefono.

Sono rarissimi gli usi da PC, su cui esiste un’interfaccia desktop, certo, ma che fino a poco tempo fa era anche priva di parecchie funzionalità. Per citarne una, non si poteva neppure postare una normale foto sul proprio profilo.

Eppure, il colmo è proprio questo: non si può eliminare il proprio account Instagram dalla app! Non esiste infatti alcun pulsante dedicato nell’app ufficiale.

Se in passato era possibile, oggi questa funzionalità è stata rimossa, anche in virtù della fusione con Facebook sotto il brand Meta. Adesso ci si può cancellare solo tramite il sito web sul browser.

Per fortuna la procedura funziona anche usando un browser sullo smartphone. Ancor meglio, comunque, se avete la possibilità di usare un computer, per visualizzare meglio le opzioni sul sito. Anche perché ce ne sono due, e dovete prima decidere quale fa al caso vostro: volete capire come eliminare un account Instagram, o volete solo disattivarlo?

Come disattivare un account Instagram (temporaneamente)

Se volete prendervi solo una pausa ma senza rimuovere per sempre l'account dalla vostra vita, fortunatamente c’è una “via di mezzo” alternativa: la disattivazione. Può essere utile nel caso in cui, malgrado le interessanti e continue novità di questa app, non vogliate utilizzarla per un po' - ma non per sempre.

Con questa procedura nulla verrà perso, anzi il tutto rimarrà integro e con tutti i suoi vecchi contenuti caricati. La differenza è che non sarà visibile a nessuno di esterno a voi. Tutto il profilo, le foto, i commenti e i mi piace saranno nascosti a chiunque fino a nuovo ordine.

La “riattivazione” avverrà solo quando effettuerete nuovamente e volontariamente l’accesso e nessun altro a parte voi lo può rendere nuovamente visibile.

Per farlo, recatevi sul sito Instagram.com da browser (come detto, va bene anche da smartphone, ma non nell’app). Effettuate l’accesso con le stesse credenziali usate nell’app, poi cliccate sull’immagine profilo presente in alto a destra nella pagina.

Dal menu che si apre scegliete la voce “Profilo” e, tra le opzioni disponibili di seguito, “Modifica il profilo”. In fondo all’elenco seguente comparirà la dicitura “Disattiva temporaneamente il mio account”. Dopo averla cliccata verrà chiesta la motivazione della disattivazione, ed è obbligatorio inserirla.

Se necessario, immettete ancora la password del vostro profilo e infine confermate. L’account risulterà invisibile a tutti, cioè disattivato, e ricomparirà solo quando effettuerete di nuovo l’accesso.

Come eliminare un account Instagram (permanentemente)

Se volete effettuare l'eliminazione permanente, la procedura è un’altra. Ma se siete interessati a mantenere i ricordi in esso contenuti, dovrete salvarli prima dell’eliminazione, perché altrimenti verranno cancellati per sempre.

Attenzione, possono volerci fino a 14 giorni per ricevere i file richiesti: in questo lasso di tempo non dovrete ancora cancellare nulla, o non vi arriveranno. Per scaricare il contenuto del vostro profilo (di solito in file HTML) potete usare due metodi:

Dall’app , nel menu hamburger del profilo, scegliete “La tua attività”; nel menu appena seguente, “Scarica le tue informazioni”. Verrà chiesto di confermare l’email a cui ricevere i file, e quali contenuti ricevere. Bisognerà reinserire la password.

, nel menu hamburger del profilo, scegliete “La tua attività”; nel menu appena seguente, “Scarica le tue informazioni”. Verrà chiesto di confermare l’email a cui ricevere i file, e quali contenuti ricevere. Bisognerà reinserire la password. Dal browser, nelle “Impostazioni” dal profilo, scegliete “Privacy e sicurezza”; poi “Download dei dati” e infine “Richiedi il download”. Verrà chiesta sempre l’email, e in aggiunta il formato preferito dei files da ricevere. Come sempre va reinserita la password.

Quando siete a posto coi ricordi da archiviare, è tempo di procedere alla cancellazione permanentemente. Come accennato, si può fare solo da browser. Diversi creator sono interessati a farlo, perché per esempio vedono maggiori opportunità nella creazione di contenuti su TikTok.

Per farlo bisogna recarsi nella pagina dedicata, “Elimina il tuo account”, qui linkata. Come sempre, se non si è provveduto prima, occorre effettuare l’accesso con le proprie credenziali.

Come per la disattivazione, anche nella cancellazione permanente bisogna indicare un motivo e reimmettere la password. Dopodiché, cliccando “Elimina”, la procedura partirà.

Da questo momento in poi potrebbero volerci fino a 30 giorni per eliminare definitivamente il tutto; in questo lasso di tempo, comunque, nessuno potrà accedervi. La cancellazione è definitiva e non si può tornare indietro, quindi assicuratevi di aver riflettuto bene e di non perdere nulla di importante prima di cominciare.