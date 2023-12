La tradizione social per il tuo Capodanno: ecco come fare il tuo Best Nine su Instagram

Quali sono stati i tuoi momenti più virali sui social? Ripercorrili grazie al Best Nine: ecco quali applicazioni utilizzare per creare il tuo collage personalizzato e condividerlo con i tuoi followers!

Alla fine di ogni anno, gli utenti di Instagram si immergono in una tradizione ormai consolidata nel pantheon social: la condivisione del loro "Best Nine", ovvero un collage delle nove migliori foto pubblicate sul proprio profilo durante l'anno.

Questa usanza, nata come un semplice strumento per rivedere e condividere i momenti salienti dell'anno, si è trasformata in una vera e propria tendenza sociale, che coinvolge milioni di utenti, influencer e celebrità. Vuoi scoprire cos’è? Continua a leggere!

Cos’è il Best Nine di Instagram

Il Best Nine di Instagram è un collage che racchiude le nove immagini più apprezzate – in termini di "Mi piace" – pubblicate da un utente nell'arco dell'anno. La creazione di questo collage richiede però l'utilizzo di app esterne, dato che Instagram non offre una funzione integrata per tale scopo.

La popolarità di questa pratica ha quindi portato allo sviluppo di diverse applicazioni e strumenti online che automatizzano il processo di selezione e composizione delle foto, rendendolo un fenomeno virale ogni fine anno​​​​​​.

Come fare il Best Nine su Instagram

La creazione del Best Nine su Instagram può essere effettuata attraverso varie applicazioni e siti web che semplificano e automatizzano il processo di selezione delle foto. Tra i più noti ci sono "Top Nine" e "Best Nine", ciascuno con caratteristiche uniche.

Top Nine

Questa applicazione seleziona automaticamente le nove migliori foto basandosi non solo sui "Mi piace", ma anche su altri fattori come i commenti. È disponibile sia come app mobile che come piattaforma web.

Gli utenti possono accedere al servizio inserendo il proprio nome utente di Instagram e, per profili privati, è necessario autenticarsi tramite Instagram. Top Nine offre anche la possibilità di scegliere tra diversi modelli di collage, sia statici che animati​​​​.

Best Nine

Con un approccio più diretto, Best Nine permette di creare un collage delle tue nove foto più popolari senza la necessità di registrazione o autenticazione. L'applicazione raccoglie automaticamente le immagini più apprezzate dell'anno per generare il collage, che può poi essere condiviso con facilità​​.

Altre applicazioni per creare il tuo Best Nine

Esistono tuttavia altre applicazioni, come "Nine Grid Photo – Grid Maker" per Android, che offrono servizi simili. Queste app, accessibili attraverso il web o negozi di app, permettono di generare facilmente il Best Nine con pochi passaggi​​.

Il Best Nine di Instagram è diventato un modo creativo e coinvolgente per gli utenti di riflettere sui loro momenti più significativi dell'anno, condividendo questi ricordi con la loro comunità online e, nel contempo, generando engagement su Instagram.

Questa tradizione annuale non solo celebra i successi personali, ma anche la potenza dei social media nell'unire le persone attraverso condivisioni visive e narrazioni digitali. Cosa aspetti? Cimentati anche tu in questo divertentissimo trend!

