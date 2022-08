La tastiera del PC rende poco immediato l'inserimento di alcuni caratteri speciali, ma ci sono dei trucchetti utili: ecco come fare la "E" maiuscola accentata con diversi metodi semplici e per entrambi gli accenti.

La digitazione via computer può portare qualche problema nel caso dei cosiddetti "caratteri speciali". Sono quelle lettere o simboli non immediatamente inclusi nella tastiera con una semplice pressione, né da sola, né in combinazione col tasto Shift (o Maiusc).

Questo il caso della "E" maiuscola accentata, disponibile in due diverse versioni: È ed É a seconda dell'accento di cui si ha bisogno. Molti, quando vogliono inserirla, tendono a copiarla dal web (per esempio potete prenderla dalle due appena scritte qui).

Ma per velocizzare la propria scrittura e non dover aprire ogni volta il browser, è meglio imparare dei semplici trucchetti: ecco come fare la "E" maiuscola con l'accento senza doverla copiare dal web.

Come fare la "E" accentata maiuscola con la tastiera su Windows

Innanzitutto vediamo un metodo sempre efficace, che funzionerà indipendentemente dal software, perché si attiva direttamente con la tastiera.

Su Windows potrete ricorrere al trucchetto dei codici Ascii, ossia una fornita raccolta di simboli attivabili grazie a una combinazione di tasti. Tra i più semplici di essi ci sono le maiuscole accentate.

Per usare gli Ascii dovremo tenere premuto il tasto ALT (quello con la freccia in su, che talvolta sulle tastiere italiane ha la dicitura Pausa) e digitare una sequenza di numeri sul tastierino numerico. Se non avete il tastierino numerico vi conviene provare con altri metodi.

La È (quella del verbo "essere", la più comune che vi ritroverete a digitare) si fa con ALT + 212 oppure con ALT + 0200 (il risultato è lo stesso).

oppure con (il risultato è lo stesso). La È (più rara) si fa con ALT + 144 o ALT + 0201.

I numeri più facili da ricordare, poiché vicini, sono probabilmente 0200 e 0201. Digitateli qualche volta e li memorizzerete subito. Se avete il tastierino numerico ma la combo non funziona, provate prima a premere il tasto Bloc Num (che attiva e disattiva gli inserimenti di questo genere), e poi fate un nuovo tentativo.

Come fare la "E" maiuscola con accento con la tastiera su Mac Apple

Per il Mac, computer di Apple, non valgono le scorciatoie riportate sopra, ma il metodo alternativo è in realtà uguale. Dovremo semplicemente usarne di diverse, quelle di Unicode, dopo aver abilitato "Input Unicode esadecimale" dalle impostazioni del sistema.

Anche qui, comunque, si usa il tasto Alt, ma con numerazioni differenti:

Per l'accento grave, il più comune, si usa Alt + CC09;

Per l'accento acuto, il più raro, si adopera Alt + CC08.

Per fortuna si tratta di due codici facili da ricordare, ma se non li preferite, c'è un'alternativa per tutti, sia Windows che Mac. A proposito di quest'ultimo, se pensavate che Apple li stesse lasciando in secondo piano preferendovi iPhone, sappiate che invece continua a puntare molto sui PC.

La "E" accentata maiuscola dalle mappe caratteri su Windows e Apple

Sia Windows che MacOS posseggono incorporate delle mappe dei caratteri, che includono tutti i caratteri speciali disponibili alla digitazione. Una volta che avrete avuto accesso a questa mappa, copiarne uno qualunque sarà un'operazione a dir poco immediata.

Su Windows potrete trovarlo facilmente cercandolo tramite Cortana, la barra di ricerca interna, o anche dal menu Start. Il suo nome è "Mappa caratteri" e al suo interno dovrete selezionare un font (va bene anche uno comune come Arial o Times New Roman) e poi la lettera desiderata. A questo punto fate "Copia" e sarà disponibile all'uso ovunque.

Su MacOS di Apple, si chiama "Visore caratteri" ed è ancor più semplice che su Windows. Lo trovate alla voce "Emoji e simboli" del menu "Modifica" e vi darà subito una serie di opzioni tra cui scegliere: emoji, frecce, parentesi e via dicendo. Scegliamo l'opzione delle lettere latine e, ancora una volta, selezioniamo quella desiderata e copiamola.

Questi metodi sono indubbiamente più lunghi rispetto a copiare la lettera da internet o usare un codice rapido da tastiera con Alt, perciò sono più indicati per altri caratteri speciali che non riusciamo a trovare su internet. Ma manca ancora un metodo persino più rapido degli altri, da usare su Word.

E su Microsoft Word?

Innanzitutto, nella maggior parte dei casi utili, Microsoft Word mette da solo la "e" maiuscola accentata quando serve, per esempio a inizio frase. Dopo un punto, o in partenza di una riga, ci basterà digitare una "è" accentata minuscola e continuare a scrivere: a meno che non abbiate disattivato l'opzione, una correzione automatica imposterà la maiuscola corretta da sola!

Se ciò non funziona, o se avete bisogno di scrivere la e accentata maiuscola in altri punti delle frasi, potrete farlo tramite un rapido pulsante. Digitate la "e" minuscola corrispondente, e poi rivolgetevi al pannello superiore di Word.

Nelle opzioni "Carattere" disponibili al menu "Home" (di solito già preinserito), ce n'è una con un simbolo di una A maiuscola e una a minuscola: è, appunto, il comando "Maiuscole/minuscole". Si trova poco di fianco al numero della grandezza dei caratteri di Word.

Evidenziate dapprima il testo che volete mettere in maiuscolo, poi premete quel pulsante e scegliete l'opzione "TUTTO MAIUSCOLE". Una volta cliccata, il testo corrispondente andrà tutto in maiuscolo senza che dobbiate fare altro. Non c'è dubbio che, come gli altri programmi della Suite Office 365, anche Word pensi quasi a tutto da solo - è per questo che vengono spesso preferiti dal pubblico.