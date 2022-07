Durante l'utilizzo del computer può essere molto utile salvare una schermata per conservarne le informazioni. Ed è davvero semplice: ecco una breve guida su come fare gli screenshot sul PC.

Durante l'utilizzo del computer vediamo decine di cose che possono interessarci, e ci capita di volerne conservare alcune. Molte volte è sufficiente salvarne un'immagine per poterla utilizzare comodamente in seguito.

Salvare come immagine ciò che vediamo sul nostro PC è molto utile per vari scopi: ricontrollare un'informazione, archiviarla se è bella o importante, condividerla con i nostri contatti. Una volta salvata la sua immagine, infatti, abbiamo la possibilità di inviarla.

Nel gergo informatico, il salvataggio di ciò che vediamo a schermo si chiama Screenshot, letteralmente uno "scatto (cioè una foto) dello schermo". Ottenerne uno è più semplice di quanto sembri, e alla fine della breve procedura si otterrà un'immagine di qualità elevata (al contrario di quando scattiamo una foto con lo smartphone allo schermo del computer).

Per fare screenshot sul PC ci sono diversi metodi utili a seconda dell'esigenza.

Come fare uno screenshot su PC dell'intera schermata

I moderni sistemi Windows, tra cui il nuovo Windows 11, prevedono due opzioni principali per fare screenshot.

La prima opzione ci consente, in modo molto pratico e veloce, di fare uno screenshot di tutto ciò che vediamo al momento sullo schermo. L'immagine in uscita includerà qualsiasi elemento, inclusi la barra degli strumenti e tutte le finestre visibili.

Windows utilizza una scorciatoia da tastiera per fare screenshot in modo rapidissimo. Basterà premere contemporaneamente il tasto WINDOWS (quello con il logo di Windows a forma di finestra) e il tasto STAMP (solitamente si trova in alto a destra, di fianco ai tasti F11 e F12), talvolta riportato come Print Screen o Prnt Scrn.

Vedremo lampeggiare molto brevemente lo schermo: è il segno che Windows ha prodotto uno screenshot in modo corretto. L'immagine viene automaticamente salvata in formato PNG nella cartella "Immagini", o in alternativa nella sua sottocartella "Screenshot".

Le dimensioni dello screenshot sono esattamente uguali alla risoluzione dello schermo in uso. Ad esempio, se stiamo adoperando un portatile con schermo Full HD, avremo un'immagine di 1920x1080 pixel.

Windows assegnerà a tutti gli screenshot un nome standard del tipo "Screenshot (3)". Entrando nella cartella in cui è salvata l'immagine, potremo rinominarla a nostro piacimento.

Come fare uno screenshot di una porzione di schermo del PC

Col metodo precedente Windows acquisisce tutto ciò che vediamo sul nostro schermo. E se ce ne interessasse solo un pezzetto? Certo, potremmo aprire l'immagine intera e tagliarla usando un'applicazione o anche il semplice programma Paint. Ma può essere un po' scomodo, quindi vediamo un metodo più diretto.

Se vogliamo acquisire l'intero schermo ma non salvarlo ancora, per vedere prima cosa c'è dentro e magari ritagliarlo, allora ci conviene premere solo il tasto STAMP. Esso acquisirà lo screenshot ma non lo salverà ancora come file. Lo mette invece negli appunti del PC: a questo punto ci basta incollarlo dove vogliamo (come su Paint), poi modificarlo, e infine salvarlo.

Ma c'è un sistema ancora migliore! In questo caso Windows ha una piccola applicazione preinstallata: si chiama "Strumento di cattura". Possiamo trovarlo facilmente, digitando il suo nome nella barra di ricerca di Windows. È sempre presente sui moderni sistemi operativi.

Una volta aperto ci offre diverse possibilità. Tramite il menu a tendina "Modalità" possiamo scegliere che tipo di screenshot fare:

Cattura formato libero , per disegnare qualsiasi forma e ottenere quella;

Cattura rettangolare , per disegnare un pratico rettangolo;

Cattura finestra , per avere lo screenshot di una specifica finestra in modo automatico;

Cattura schermo intero, che fa la stessa cosa della combinazione WINDOWS + STAMP.

Ignoriamo l'ultimo metodo: gli altri 3 sono davvero utili. Avviamo una cattura cliccando su "Nuovo" e iniziamo a usarli.

Con i primi due metodi dobbiamo disegnare col mouse la forma nel punto desiderato, mentre con il terzo è sufficiente cliccare sulla finestra che vogliamo screenshottare.

Dopo averlo fatto, Windows ci mostra un'anteprima da cui possiamo fare un mucchio di cose, con i pulsanti della barra superiore. Inviare tramite email, copiare nella clipboard, modificare in modo rapido con strumenti penna ed evidenziatore, e naturalmente salvare l'immagine. Durante il salvataggio possiamo scegliere nome e destinazione, e il gioco è fatto.

Come fare screenshot sul Mac

Naturalmente anche Apple ha incluso metodi intuitivi e veloci per acquisire screenshot sui propri PC, vale a dire i computer Mac. Anche qui abbiamo più opzioni, abbastanza simili alle precedenti.

Innanzitutto uno screenshot di tutto lo schermo si realizza premendo contemporaneamente i tasti Command e Shift (posti in basso a sinistra nella tastiera), e il numero 3.

Se al posto del 3 premiamo il 4, invece, si attiverà il comando per fare uno screenshot di una sola porzione del nostro Mac, a scelta, con selezione rettangolare. Il puntatore cambierà aspetto e potremo disegnare la forma nel punto desiderato per ottenere la schermata. Lo screenshot verrà salvato sul desktop del Mac, chiamato Scrivania.

E anche qui c'è un'applicazione preimpostata per accedere a maggiori funzionalità. Il suo nome è Istantanea Schermo, e si può trovare tra i programmi o accedervi premendo Command, Shift e il numero 5.

Non resta quindi che selezionare la più utile tra le forme e le opzioni di cattura, e infine acquisire la porzione di schermo che più ci interessa. App come Istantanea Schermo del Mac o Strumento di Cattura del PC Windows sono perfette per chi vuole personalizzare metodi e impostazioni.