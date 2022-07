Indeed è una delle piattaforme online maggiormente utilizzate per trovare lavoro. Nell'articolo, ecco come funziona il sito, come candidarsi e alcuni consigli utili.

Trovare lavoro online è diventato più frequente di quanto si immagini: ad oggi infatti molte aziende pubblicano offerte di lavoro su alcune piattaforme sul web molto utilizzate, come Indeed. Questo sito negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale nella ricerca del lavoro online, caratterizzandosi anche per la sua semplicità di utilizzo.

Questo sito internet è pensato per incontrare domanda e offerta di lavoro, ed è uno strumento utile sia per chi desidera trovare una posizione lavorativa interessante, sia per le aziende che cercano possibili dipendenti o collaboratori. Su questo portale è possibile anche individuare progetti e offerte per lavoratori freelance, che lavorano in autonomia con una partita iva.

Il sito che andremo ad analizzare in questo articolo è molto utilizzato per trovare lavori che si possono svolgere da remoto, ovvero in smart working, da casa. Per questo motivo è molto gettonato tra i giovani e negli ultimi anni è uno dei siti più utilizzati. Ma vediamo nel dettaglio come funziona il portale.

Come funziona Indeed

Abbiamo visto che questo sito è un vero e proprio portale di incontro tra domanda e offerta di lavoro: è possibile per chiunque utilizzare la piattaforma in modo completamente gratuito. Si tratta di un motore di ricerca aperto a tutti, che offre una panoramica esaustiva a chi cerca lavoro delle possibilità offerte in una determinata area territoriale, o su uno specifico settore professionale.

Tra tutti i siti per trovare lavoro online, è una delle piattaforme migliori. Ma come funziona? Il sito può essere consultato direttamente online, senza necessariamente creare un proprio profilo registrato. Tuttavia, aprire un account a proprio nome è la scelta ideale se si desidera utilizzare il sito per un periodo di tempo, e avere più possibilità di accedere a diverse funzioni.

Il portale è caratterizzato da due barre di ricerca: il "cosa" e il "dove". Nel primo caso ti basta inserire, se stai cercando lavoro, qual è il settore in cui cerchi, la tua area professionale, la tipologia di mansione che stai cercando. Nella seconda sezione puoi scegliere la città, la regione o la zona precisa in cui cercare. Se vuoi lavorare in smart working puoi anche scegliere tutta Italia.

Una volta compilati i campi, puoi avviare la ricerca. Il portale ti mostrerà le offerte di lavoro più vicine a ciò che cerchi, sia in termini di area geografica che di professione. A questo punto, non ti resta che preparare il tuo migliore curriculum vitae e inviarlo per candidarti all'offerta.

Come candidarsi su Indeed

Per potersi candidare ad un'offerta di lavoro su Indeed, è necessario predisporre un CV aggiornato, con eventuale lettera di presentazione. A livello pratico, dovrai accedere al portale, per cui è consigliato iscriversi con un proprio account personale. Su questa piattaforma ci sono due modalità per candidarsi:

"Candidati": in questo caso potrai inviare la tua candidatura direttamente dal portale, allegando il tuo CV, inserendo i tuoi dati e allegando un'eventuale lettera di presentazione;





"Continua e candidati": in questo caso invece, il portale si collega ad un sito esterno, quello dell'azienda che ha pubblicato l'annuncio. Dovrai quindi presentare la tua candidatura direttamente sul sito dell'azienda.

In entrambi i casi, dovrai allegare il tuo curriculum: tienilo a disposizione sul computer in formato Pdf, e non dimenticare di inserire una tua fotografia professionale. Con la piattaforma potrai anche creare un curriculum personalizzato per ogni offerta: in questo modo potrai presentare candidature mirate alle aziende specifiche.

Cosa significa candidatura visualizzata

Dopo che hai inviato una candidatura per un'offerta di lavoro, il portale potrebbe indicarti che la candidatura è stata visualizzata. Cosa significa nel dettaglio? Se ti arriva una notifica di questo tipo, vuol dire che il datore di lavoro ha visualizzato i tuoi dati e il tuo curriculum vitae.

Sarà poi compito del titolare contattarti per avvisarti di una possibile assunzione. Puoi inviare quante candidature desideri, e nella sezione "i miei lavori" puoi verificare lo stato di tutte le tue candidature, per sapere quali sono state visualizzate e quali invece sono ancora in attesa.

Se ancora non sei convinto di inviare la tua proposta, puoi sempre salvare l'annuncio per visualizzarlo in un secondo momento, tramite la funziona "offerte salvate". Un consiglio è quello di visitare il portale per diversi giorni consecutivi, se stai cercando lavoro. Ti aiuterà a vedere le nuove proposte e lo stato delle tue candidature.

Indeed è affidabile?

Una domanda che spesso sorge spontanea quando si cerca lavoro online è relativa all'affidabilità dei portali. Quando si parla di offerte di lavoro, bisogna sempre stare attenti alle truffe. Può infatti accadere di trovare online proposte di lavoro in cui non sono specificate le mansioni correttamente, non è presente la paga effettiva, o nel peggiore dei casi, non si tratta di offerte vere e proprie ma di lavori organizzati in modo piramidale.

La piattaforma Indeed è una delle più affidabili in termini di ricerca del lavoro, tuttavia questo non vuol dire che non dovrai porre attenzione alle offerte a cui rispondi.

Per procedere in sicurezza, accertati sempre di conoscere l'azienda a cui stai inviando il tuo curriculum: cercala sul web, individua il sito ufficiale, leggi le recensioni disponibili online, valuta la tipologia di mansione che dovrai svolgere, e preoccupati di chiedere al titolare, una volta che sei stato scelto, qual è la paga e qual è il contratto con cui lavorerai. Si tratta di passaggi fondamentali, soprattutto se cerchi lavoro sul web.