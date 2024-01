Come la tecnologia ha cambiato le nostre relazioni: ecco 5 segnali da non sottovalutare

La tecnologia digitale fa parte del mondo da parecchi decenni, ma in quelli più recenti è diventata un fenomeno di massa. I dispositivi hanno raggiunto prezzi accessibili e le funzioni di internet hanno iniziato a inserirsi ovunque, anche nella vita quotidiana, fino all'avvento degli onnipresenti social.

Così la tecnologia si è presa parte delle nostre vite, o meglio le ha mutate dal profondo: questo vale anche - e soprattutto - per i modi in cui ha cambiato le relazioni umane, a volte in peggio ma a volte anche in meglio. Ecco 5 segnali ambivalenti che ci spiegano questo fenomeno.

La tecnologia ha cambiato le relazioni: ecco come capirlo

Che la tecnologia abbia ormai un ruolo cardine nella vita quotidiana di ciascuno di noi è innegabile. Non riusciamo a staccare lo sguardo dal nostro cellulare, che accendiamo non appena apriamo gli occhi la mattina, il computer è parte integrante della routine lavorativa di molte persone e i tablet sono uno svago per i più e meno giovani.

Insomma, la tecnologia ha inevitabilmente rivoluzionato la nostra vita, cambiando noi e le nostre relazioni. Alcuni segnali lo confermano.

1. Finzione, ostentazione e bisogno di approvazione sociale

I social network sono tra le tecnologie col maggior numero di segnali negativi sulle relazioni umane. Ed è soprattutto perché hanno dato il via a un mondo fatto di finzione.

Anche in passato le persone fragili cercavano l'approvazione degli altri. Se a scuola un ragazzo si sentiva solo, cercava di unirsi al gruppo dei più "in" e faceva anche cose contrarie al proprio volere. Il problema è che coi social molte vite sono diventate pubbliche e chiunque viene tempestato dai post delle esistenze altrui. Che - guarda caso - online sembrano sempre vite perfette.

Ma ciò che vediamo sui social è spesso fintissimo, montato ad arte solo per fare bella figura. Alcuni non lo capiscono, così ne soffrono e cercano di compensare. Lo fanno tramite un bisogno ancora più alto di approvazione sociale, stavolta tutta online e quindi ancor più farlocca, affidata ai like o alle visualizzazioni.

Accade soprattutto ai più fragili ed è anche per questo che bisogna pensarci bene riguardo all'età del primo smartphone ai bambini. Connetterli alle vite finte che ci sono sul web può esporli a grandissimi pericoli.

Like e views non danno la felicità. Sono solo approvazione sociale effimera, che distacca ancor più dalla realtà. Perché la realtà è trascorrere davvero una bella giornata con qualcuno di piacevole e godersi ogni momento, non certo usare la giornata per lo scatto perfetto da postare online. L'approvazione va cercata, al massimo, solo dalle persone importanti.

2. Distanze di comunicazione accorciate

C'è un punto su cui la tecnologia mette d'accordo tutti, e positivamente: ha accorciato distanze dapprima incolmabili, consentendo di connetterci a chi è realmente importante. Specie quando ce n'è davvero bisogno.

Grazie alla tecnologia possiamo stare vicini a parenti lontani, controllare che un amico in difficoltà stia bene, videochiamare qualcuno se ci sentiamo soli o fragili. Perfino mantenerci in contatto con persone conosciute dall'altra parte del globo: a volte, più che accorciate, le distanze paiono completamente eliminate.

Il tutto avviene a costi accessibili, con modalità semplificate anche per i meno esperti, in qualunque momento e in modo velocissimo. Dei vantaggi a cui non vogliamo rinunciare mai più, che hanno migliorato le nostre relazioni.

3. Siamo vicini fisicamente, ma lontani mentalmente

Il paradosso è che, se la tecnologia ci avvicina in modi pazzeschi quando siamo fisicamente lontani, essa rischia di allontanarci dal punto di vista mentale quando siamo fianco a fianco.

Oggi è comunissimo vedere persone sedute allo stesso tavolo, affiancate in una passeggiata o in automobile o intente a rilassarsi insieme a casa, che però non si parlano. La testa è china sul cellulare, a scrollare timeline inutili o addirittura a parlare con altri, invece che a farsi compagnia a vicenda.

Le dipendenze da social network, da scrolling e distrazioni perditempo, da WhatsApp e chat varie, distruggono la qualità delle nostre relazioni sociali e del tempo trascorso insieme. Cerchiamo di continuo gli amici online ma non degniamo d'attenzione chi ci sta davanti. È uno dei peggiori motivi per cui lo smartphone fa male sia ai bambini sia agli adulti.

L'imperativo è uno: in buona compagnia, il cellulare resta in tasca. Occhi sul mondo reale e orecchie al nostro interlocutore. A volte conviene anche se è uno sconosciuto, chissà se quel tizio davanti a noi in fila alle poste sarà simpatico... Tutta un'altra esperienza.

4. Le possibilità impossibili della tecnologia

Un segnale positivo inequivocabile della tecnologia è la possibilità di fare cose che prima erano davvero impossibili: ciò accade grazie a internet, alla sua enorme abbondanza e all'ampiezza delle sue reti. E alcune di queste cose rappresentano davvero la salvezza per moltissime persone.

Chi vive in contesti difficili, per esempio, può trovare una fuga dalle proprie difficoltà o addirittura sostegno terapeutico. Chi si sente ingabbiato dalle poche opportunità può sfruttare internet per apprendere tantissima cultura. Chi ha disponibilità economiche ridotte può trovare in rete un'enormità di cose da fare gratis, con cui intrattenersi.

E soprattutto, tanti possono intrecciare relazioni altrimenti impossibili: amici da altri Paesi, persone che condividono le nostre stesse passioni o un aiuto di solidarietà che fa uscire dal buio. Con il tempo, inoltre, tante di queste relazioni digitali possono divenire fisiche, vere, umane.

5. Lo stress della raggiungibilità perpetua

L'ultimo punto negativo è costituito dall'eccesso delle relazioni sociali con la tecnologia. A volte siamo troppo presi dal risultare contattabili in qualsiasi momento: per dare aiuto, per le emergenze, per mantenere i buoni rapporti, addirittura per lavoro. Tutti motivi giusti, ma che messi insieme generano proprio quell'eccesso.

Essere sempre raggiungibili è molto stressante. Spinge a stare sempre sul chi va là, sempre pronti a reagire allo stimolo della notifica o della telefonata. Significa non essere mai soli, mentre ritagliarsi qualche momento per sé è importante. Per rilassarsi, per riorganizzare i pensieri, per godersi il silenzio.

Ricordate, "staccare la spina" è una cosa fondamentale. Per evitare stress e burnout da tecnologia, mettete le cose in chiaro con le persone care e anche con il lavoro: quando non siete raggiungibili è per un buon motivo, cioè per preservare la vostra salute e il vostro benessere.

Non c'è altro che valga quanto la vostra salute, perciò spegnete la connessione a internet. Quella notifica di WhatsApp o l'ennesimo richiamo del capo possono aspettare. In quei casi bisogna essere come i cellulari quando non hanno la SIM inserita: "SOLO EMERGENZE".