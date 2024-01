Come liberare la memoria RAM del PC? Questi 3 metodi sono i più efficaci: provali subito!

Nell'utilizzo quotidiano il computer può rallentare, con fastidiose conseguenze sull'uso, per diversi motivi. Quello più tipico, comunque, è legato allo spazio disponibile, che comincia a scarseggiare. Esploriamo i metodi migliori per liberare la memoria RAM del PC: nella gran parte dei casi non è necessario installare programmi aggiuntivi né effettuare operazioni difficili, ecco allora come fare.

Cos'è la RAM e cosa succede se è piena

Prima di iniziare, è importante conoscere il significato di una RAM piena o da svuotare. La RAM - abbreviazione di Random Access Memory, ossia "Memoria ad accesso casuale" - è una memoria a breve termine, che conserva informazioni in modo temporaneo, finché il programma che glielo richiede resta attivo.

Una volta chiuso il programma o spento il dispositivo, le informazioni si cancellano (al contrario delle memorie non volatili, come gli hard disk, che conservano tutto). Al successivo avvio verranno inserite nella RAM delle nuove informazioni da conservare temporaneamente.

Tutto ciò accade perché una RAM deve immagazzinare le informazioni su ciò che è attivo al momento. Si comprende allora che riempire o svuotare la RAM è diverso rispetto all'hard disk. Si tratterà di operazioni non definitive, quindi quello che conta non è un singolo svuotamento.

La cosa più importante è fare in modo che a ogni utilizzo del dispositivo la RAM non venga riempita da programmi inutili. Quando la RAM è piena non può caricare informazioni a sufficienza se un altro programma glielo chiede o non può farlo rapidamente. Così il PC finisce per rallentare.

La scarsa efficacia dei programmi per liberare la RAM

Quando la RAM vera e propria è piena, i dispositivi utilizzano una RAM virtuale sfruttando l'hard disk: lì creano un piccolo spazio per ospitare le informazioni che sulla RAM vera non entrano più.

Si tratta di un sistema simile alle RAM virtuali degli smartphone, solo che sul PC avviene in automatico durante i casi di emergenza. Il problema è che qualunque hard disk, anche il più veloce del mondo, sarà sempre più lento di una RAM. Perciò, se la RAM è piena, sfruttare l'hard disk serve davvero a poco.

A tal proposito, alcuni utenti credono di trovare la soluzione in programmi che promettono di "liberare la RAM". Spesso, però, questi software seguono un determinato processo: spostano il contenuto della RAM vera sulla RAM virtuale, poi cancellano ciò che non è necessario dalla cache, infine riportano i programmi sulla RAM vera.

Ebbene, si tratta di un processo scarsamente efficace. Innanzitutto svuotare alcune cache è un male, perché quando il programma verrà riaperto, dovrà ricreare tutti i dati temporanei da zero, impiegando tempo e fatica. Ma soprattutto, spostare i dati tra RAM fisica e virtuale richiede altro sforzo al PC: il movimento stesso occuperà altra memoria e lo rallenterà. Non è la soluzione giusta.

Come svuotare davvero la RAM del PC

Se hai uno smartphone Android, avrai già imparato a liberare la RAM e recuperare un po' di spazio. Ricorda però di fare lo stesso con il tuo computer. Anche in tal caso, la vera soluzione è da ricercare nella quantità di attività inutili in corso. Liberare la RAM del PC in modo efficace significa togliere al computer i compiti che non servono, in modo che possa dedicare le sue energie a quelli che servono. Alcuni consigli ti saranno di grande aiuto.

1. Innanzitutto aprite Gestione Attività premendo i pulsanti CTRL, ALT e CANC. Cliccate sulla colonna "Memoria" e visualizzerete i programmi attivi in ordine di RAM occupata. Per prima cosa, se avete un bisogno immediato di velocità, fate clic destro e Termina Attività a ciò che non state usando. Se non volete chiudere del tutto un programma, entrateci e chiudete singolarmente ciò che è di troppo, come le estensioni di Google Chrome. 2. Ma questa operazione è una tantum, perciò proseguiamo. Sfruttate ciò che vedete: prendete nota dei programmi che occupano più RAM. Qualora siano indesiderati, inutili o dimenticati da tempo, allora disinstallateli subito. Così non avranno più modo di pesare sul PC. Se invece sono programmi utili, considerate di non tenerli sempre aperti. Un software andrebbe tenuto aperto solo quando lo si usa o è utile mantenerlo attivo. Uscire completamente dal programma significa impedirgli di appesantire il PC quando non occorre. 3. Un programma è aperto e non lo sapevate nemmeno? Ebbene, questo è un caso tipico: si è aperto all'avvio del PC e ha continuato a lavorare in background a vostra insaputa. Per impedirlo, dalla Gestione Attività accedete alla quarta scheda a sinistra, "App di avvio". Questa scheda vi mostra quali programmi sono autorizzati ad aprirsi già all'avvio di Windows e vi sorprenderete a vedere quanti sono. Individuate quelli che non devono avviarsi da soli, fateci un clic destro e scegliete "Disabilita".

Se rimuovendo i programmi indesiderati all'avvio e assicurandovi che non ci sia niente di eccessivo la RAM continua a essere piena, vi rimane solo una cosa: aumentare la memoria RAM. Se ciò che c'è dentro il PC non è sufficiente per il vostro tipo di attività, dovrete inserire fisicamente più memoria, con un banco di RAM aggiuntivo o sostitutivo a quelli che avete.