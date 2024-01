Come pulire lo schermo della tv? Ecco 5 trucchi sorprendenti per una pulizia impeccabile

Lasci sempre la tua TV per ultima durante le pulizie domestiche, perché non sai mai come lucidare al meglio lo schermo? Con questi consigli risolvi subito il problema!

È arrivato il tanto temuto momento della settimana in cui dobbiamo prenderci qualche ora per pulire a fondo la nostra casa. Il nostro sguardo cade sulla TV: l’ultima volta che abbiamo pulito lo schermo, abbiamo lasciato degli aloni così grossi da inficiarne quasi l’esperienza di visione.

Come riparare al danno e come pulire correttamente il nostro schermo per lasciarlo splendente, ma senza rovinarlo?

La pulizia dello schermo di una TV richiede attenzione, in quanto è una superficie delicata che può essere facilmente danneggiata da prodotti chimici aggressivi o da un trattamento inappropriato. Ecco alcune linee guida e suggerimenti su come pulire lo schermo della TV!

Come pulire lo schermo della TV senza rovinarlo

Con qualche semplice, ma efficace trucco della casalinga, vediamo come pulire uno degli oggetti più ostici: la nostra TV.

1. Staccare la spina

Può sembrare un eccesso di prudenza, ma prima di iniziare la pulizia, è importante spegnere la TV e staccare la spina. Non si tratta di una mera misura di sicurezza: staccare la spina ci permette di ruotare e spostare la TV come vogliamo, e rende quindi più facile vedere lo sporco e le impronte sullo schermo.

2. Scegliere il panno giusto

Ti capita di pulire lo schermo della tua TV con una spugnetta o una comune pezzuola da cucina, per poi trovarti con una situazione peggiore di quella iniziale? Questo perché per le superfici delicate e ostiche come gli schermi, è necessario usare un panno morbido, meglio se in microfibra, che non graffia. I panni antistatici sono ideali perché non lasciano pelucchi.

3. La pulizia a secco

Passare un panno inumidito su un televisore sotterrato da polvere e pulviscolo è la cosa più sconsigliata da fare, perché non farà altro che “incollare” i residui ostinatamente allo schermo. Prima di applicare qualsiasi soluzione di pulizia, conviene quindi passare il panno morbido sullo schermo a secco, in movimenti circolari o da un lato all'altro, rimuovendo la polvere superficiale.

4. Delicatezza

Piano con quel panno! Un eccesso di zelo potrebbe portarti a esercitare troppa pressione sullo schermo del tuo televisore, provocando graffi se non addirittura danneggiamenti ai cristalli liquidi. Esercita un movimento deciso ma non aggressivo.

5. Niente prodotti chimici aggressivi

Potresti essere tentato dall’acquistare l’ultimo prodotto supersmacchiante pubblicizzato su TikTok, convinto che sia la soluzione definitiva ai tuoi problemi di pulizia del televisore. Attenzione però: è meglio evitare l'uso di prodotti chimici come alcol, ammoniaca o detergenti contenenti acetone, poiché possono danneggiare il rivestimento antiriflesso dello schermo. Ma quindi, che detergente usare?

Che detergente usare per pulire la TV

Potremmo essere tentati dal classico spray per i vetri, ma esistono anche detergenti specificamente formulati per gli schermi LCD, LED o plasma, che sono la scelta migliore.

Questi prodotti sono progettati per rimuovere in modo delicato e sicuro sporco, polvere e impronte digitali, senza correre il rischio di danneggiare la superficie dello schermo.

I detergenti comuni, come quelli contenenti ammoniaca, alcol o acetone, possono infatti essere dannosi per gli schermi delle TV. Questi componenti chimici, infatti, possono compromettere i rivestimenti antiriflesso e altre finiture speciali presenti sulle moderne TV. Inoltre, l'uso di sostanze aggressive può portare a striature, macchie o persino danni permanenti allo schermo.

Come pulire lo schermo della TV in modo naturale

Per la pulizia dello schermo della TV con rimedi casalinghi, una delle soluzioni più efficaci e sicure è l'uso di una miscela di acqua distillata e aceto bianco.

La soluzione, preparata miscelando parti uguali di acqua distillata e aceto, offre un metodo delicato e non aggressivo per rimuovere sporco e impronte digitali dallo schermo. L'aceto bianco, grazie alle sue proprietà di pulizia naturale, aiuta a rimuovere le macchie senza danneggiare i rivestimenti dello schermo.

Per applicare questa soluzione, è consigliabile immergere un panno morbido in microfibra nella miscela e strizzarlo per rimuovere l'eccesso di liquido. Quindi, passare delicatamente il panno sullo schermo, evitando di esercitare pressione eccessiva. È importante non spruzzare la soluzione direttamente sullo schermo per evitare che l'umidità possa infiltrarsi nelle parti elettroniche della TV.

Dopo aver pulito lo schermo con la soluzione di acqua e aceto, è utile passare un secondo panno in microfibra asciutto per rimuovere eventuali residui di umidità e lasciare lo schermo perfettamente pulito e senza aloni.

