Come fare quando ci si trova sprovvisti di line internet? Ecco tutti i modi per trovare l'hotspot su Samsung e iPhone e come condividerlo con gli altri.

La pandemia ha cambiato profondamente il nostro modo di vivere il rapporto con la tecnologia e con internet in particolare.

E, sempre più spesso, non solo non riusciamo a separarci dal nostro smartphone ma anche dal nostro PC. Pensiamo solo a quando, per esempio, lavoriamo in smart working o quando magari vogliamo vedere la nostra serie tv dal PC. Non sempre però, soprattutto quando ci si sposta, abbiamo a disposizione una rete internet alla quale collegarci.

Come fare in questi casi? É più semplice di quanto si possa pensare, infatti sarà sufficiente sapere come trovare l'hotspot su Samsung e iPhone ossia utilizzando il nostro smartphone a mo' di router portatile.

Ecco come.

Come trovare l'hotspot su Samsung (Android)

I dispositivi Android come per esempio Samsung, sono caratterizzati da una grande frammentazione, infatti ogni produttore utilizza personalizzazioni differenti per i propri dispositivi, senza rispondere ad un modello comune, rendendo così impossibile fornire un unico procedimento univoco per tutti, per condividere il proprio hotspot.

É possibile però individuare alcune linee guida da seguire per capire come attivare l'hotspot sia sul proprio dispositivo Samsung che su altri Android.

Indicativamente, la sezione del menù relativa all'hotspot, si troverà all'interno delle impostazioni del dispositivo.

A quel punto, potrebbero esserci voci diverse ad indicare dove è possibile attivare il proprio hotspot, ma tendenzialmente, la sezione in questione potrebbe essere definita "Reti", "Wi-fi", "Connessioni".

Una volta attivato l'hotspot, si consiglia sempre di impostare una password per concedere la connessione solo a persone conosciute.

A questo punto, non vi rimane altro da fare che cercare sul dispositivo da cui vorreste connettervi, la linea wi fi generata dall'hotspot.

Riassumendo:

accedere al menù Impostazioni

cercare la funzione relativa all'hotspot

attivare l'hotspot

scegliere il nome dell'hotspot e impostare una password

connettersi all'hotspot dal dispositivo desiderato e inserire la password

Come trovare l'hotspot su iPhone (Ios)

Trovare l'hotspot sul proprio iPhone è molto semplice, sia per quanto riguarda i vecchi modelli, sia per i modelli del nuovo Iphone (che prevedono anche la connettività satellitare).

Sarà sufficiente andare sul menù Impostazioni, lì è possibile trovare la voce "Hotspot personale" dalla quale consentire ad altri dispositivi di collegarsi alla rete dello smartphone fornendo la password per consentire l'accesso.

A questo punto sarà possibile collegarsi alla rete attraverso il dispositivo prescelto senza doversi preoccupare di utilizzare applicazioni o altre funzioni in modalità offline.

In breve:

menù Impostazioni

hotspot personale

concedi agli altri di accedere

fornire la password

collegarsi dal secondo dispositivo selezionando la rete wi-fi generata dall'hotspot

dall'hotspot inserire la password

Si consiglia di verificare sempre con il proprio operatore la quantità di giga che si hanno a disposizione e soprattutto che l'hotspot non generi dei costi aggiuntivi che potrebbero in seguito essere addebitati in fattura.