Usa Alexa come antifurto di casa: questa guida passo a passo ti insegnerà come fare

Negli ultimi anni, la domotica ha fatto passi da gigante, trasformando le nostre case in ambienti intelligenti e interconnessi. Uno degli strumenti più rivoluzionari in questo ambito è Alexa, l'assistente vocale di Amazon.

Nota per la sua capacità di riprodurre musica, controllare dispositivi smart e fornire informazioni in tempo reale, Alexa ora può anche contribuire alla sicurezza domestica.

In questo articolo, esploreremo come trasformare Alexa in un efficace sistema antifurto, sfruttando le sue funzionalità avanzate per proteggere la tua casa: ecco come usare l'assistenza vocale per sentirti finalmente più sicura. Anziché investire in un apposito sistema di sicurezza, Alexa ti viene in soccorso (permettendoti di avere anche un occhio di riguardo per il tuo portafoglio).

Come creare un antifurto con Alexa?

Creare un sistema antifurto è una funzione nascosta di Alexa sorprendentemente semplice da attivare, e che non richiede hardware aggiuntivo. Seguendo questi passaggi, puoi trasformare il tuo dispositivo Echo in un guardiano silenzioso per la tua abitazione.

Prima di tutto, attiviamo i sensori di movimento. Ecco come fare:

• apri l'App Alexa

• apri Dispositivi

• seleziona Echo & Alexa

• seleziona il dispositivo che ti interessa

• seleziona Impostazioni dispositivo

• seleziona Rilevazione di movimento a ultrasuoni

• porta Rilevazione di movimento su On.

Dopodiché dovremo creare una routine, ovvero una serie di azioni che Alexa dovrà performare nel caso in cui i suoi sensori di movimento rilevino un intruso. Ecco come fare:

• nell'app Alexa sul tuo smartphone, seleziona la sezione "Routine"

• scegli l'opzione per creare una nuova routine. Qui puoi definire cosa accade quando i sensori di movimento rilevano un'attività

• imposta la variabile di rilevazione per i sensori di movimento

• scegli l'azione che desideri venga eseguita quando viene rilevato un movimento, come accendere le luci o inviare una notifica al tuo smartphone

• dopo aver configurato la routine, salvala e testala per assicurarti che funzioni come previsto.

Questo approccio ti permette di utilizzare la tecnologia già presente nella tua casa per migliorarne la sicurezza, dimostrando la versatilità e l'efficacia degli assistenti vocali moderni nell'ambito della domotica.

Ricorda che puoi sempre modificare e perfezionare le impostazioni in base alle tue necessità specifiche.

Non solo antifurto: ecco come usare Alexa come telecamera di sorveglianza

L'utilizzo di Alexa come telecamera di sorveglianza eleva la funzionalità del tuo dispositivo Echo Show, trasformandolo in uno strumento di sicurezza versatile e intelligente.

Per iniziare, è necessario attivare il Monitoraggio casa nelle impostazioni dell'Echo Show. Questo processo è intuitivo:

• accedi a Impostazioni

• seleziona Fotocamera

• attiva Monitoraggio casa.

Una volta abilitata questa funzione, puoi accedere facilmente alla Live View tramite la dashboard della Casa Intelligente, semplicemente selezionando il dispositivo Echo Show desiderato.

La Live View non è solo una semplice trasmissione video: offre anche la possibilità di controllo interattivo. Con dei semplici gesti sullo schermo del dispositivo secondario, puoi ingrandire, ridurre o spostare l'inquadratura.

Sui modelli come l'Echo Show 10, puoi persino far scorrere il dito sullo schermo per orientare la fotocamera. Queste caratteristiche rendono Alexa non solo un mezzo per monitorare la tua casa, ma anche un modo per interagire attivamente con l'ambiente domestico, anche quando sei lontano.