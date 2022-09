Il Governo ha da pochissimo fornito tutta una serie di indicazioni e "buone abitudini" da seguire tra le mura domestiche per contrastare il caro-bollette ed incentivare comportamenti finalizzati alla riduzione dei consumi e degli sprechi. Tra queste la raccomandazione di non tenere i dispositivi elettronici in modalità standby.

La maggior parte delle nostre abitazioni è infatti disseminata di apparecchi e dispositivi con la caratteristica luce rossa - o blu - che indica appunto la sospensione dell'attività del dispositivo.

La domanda sorge quindi spontanea: quanto consumano i dispostivi in standby? Ecco la risposta

Il consumo fantasma degli elettrodomestici in standby

Tenere apparecchi ed elettrodomestici in standby - un esempio su tutti il PC - è senz'altro una delle comodità alle quali siamo "tecnologicamente" più abituati e alle quali non facciamo nemmeno più caso.

Eppure, anche quando si trovano in modalità sospensione, le nostre TV, caribatterie, decoder, stampanti, macchinette del caffè e via di seguito, continuano a consumare energia per quanto sembrino in realtà spenti.

É il cosìdetto consumo fantasma, tipico dei dispositivi che possono essere immediatamente riattivati con un velocissimo click. Se quindi la modalità standby ci consente di "risparmiare tempo" attivando immediatamente l'apparecchio, dall'altro lato questa comodità implica un determinato consumo di energia.

Ma a quanto ammonta questo consumo fantasma? Ecco la risposta.

Leggi anche: Caro bollette in arrivo? Solo se segui questi trucchi puoi risparmiare gas come si deve

Quanto consumano i dispositivi in standby

Ricapitolando: bandita la modalità standby per la riduzione di sprechi e consumi che, soprattutto nel caso degli apparecchi più energivori, vedremo come nell'arco dell'anno la modalità sospensione influisce sul costo energetico. Non dimentichiamo poi che, oltre al portafoglio, a beneficiarne sarebbe anche l'ambiente con una conseguente riduzione delle emissioni di CO2.

Ma veniamo al sodo e facciamo qualche esempio pratico e concreto prendendo in considerazione una tariffa di soli 10 centesimi che, visto il caro-bollette non potrà che aumentare:

una TV LCD di dimensioni inferiori ai 40" ha un consumo mensile di 4,40 kWh: costo mensile corrispondente 22 centesimi mensili e 2,63 annuali

impianto audio consuma circa 6kWh mensili: costo mensile 0,6 euro e costo annuale 7 euro

PC, monitor, e dispositivi audio come gli altoparlanti hanno un consumo di quasi 6 kWh mensili: costo annuale 7 euro;

Il modem per la connessione wifi consuma 3,65 kWh che si traducono in un costo mensile approssimativo di 4,5 euro annuali

i caricabatterie - che si tende a tenere sempre attaccati alla presa - costano circa 4 euro l'anno ciascuno;

il lettore DVR, il più energivoro tra quelli finora elencati, ha un consumo pari a circa 27 kWh al mese che si traduce in una spesa mensile di 2,70 euro e un totale annuale di 33 euro circa.

Ciò che occorre considerare è che, se si prende in considerazione il consumo del singolo elettrodomestico, la spesa può sembrare irrisoria ma diventa importante quando molto banalmente si sommano i consumi di tutti i dispositivi.

Insomma, se consideriamo il consumo fantasma dei singoli dispositivi la spesa annuale potrebbe sembrare ben poca cosa. Ma provate a sommare per esempio il costo di un modem, un PC, 3 caricabatterie e un impianto audio: il totale annuale sarebbe di ben 30 euro annuali.

Leggi anche: Quanto consumano le console di videogiochi? Ecco le funzioni per risparmiare energia