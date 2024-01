Smettere di russare con l'Intelligenza Artificiale? Arriva il cuscino antirussamento

Se i cerotti nasali non hanno funzionato né tantomeno i fumenti balsamici con l’eucalipto, e il nostro partner è a tanto così da farci dormire sul divano, potrebbe essere arrivato il momento di dare una chance… all’intelligenza artificiale!

Ebbene sì, l’IA potrebbe presto aiutarci a smettere di russare. Come? Con un cuscino rivoluzionario che sfrutta questa tecnologia per migliorare la qualità del nostro sonno… e di quello di chi ci dorme vicino! Prova allora il cuscino antirussamento che si serve proprio dell'intelligenza artificiale.

Smettere di russare con il cuscino intelligente

Ogni anno da oltre mezzo secolo, il CES di Los Angeles – la fiera high-tech più popolare al mondo – è teatro del progresso tecnologico: dalla presentazione del primo videoregistratore ai moderni visori per la realtà aumentata, qui si definisce il futuro del tech per gli anni a venire.

Tra le novità del 2024, un cuscino intelligente che aiuta chi lo utilizza a migliorare la propria qualità del sonno, e di conseguenza, a smettere di russare. Il tutto grazie alle potenti tecnologie di intelligenza artificiale celate sotto la federa.

Il cuscino antirussamento che usa l’intelligenza artificiale: ecco come funziona

Il CES di quest’anno è dominato dalle IA. Dal boom delle intelligenze artificiali generative come ChatGPT – progresso naturale delle IA canoniche che utilizziamo da più di 30 anni – il mercato tech ha visto un vero e proprio rinascimento.

Naturalmente, non tutti gli oggetti di uso comune possono beneficiare di tali innovazioni. Eppure, i ricercatori dell’azienda sanitaria coreana 10 Minds sono riusciti ad applicarle addirittura in un cuscino, che è in commercio già dal 2020 ma che solo a distanza di quattro anni comincia a prendere trazione grazie al riconoscimento come migliore innovazione al CES del 2024.

In breve, il cuscino intelligente percepisce – attraverso un monitoraggio serrato – ogni movimento o suono emesso dall’utente, per poi spostarsi o ricollocarsi di conseguenza per favorire il sonno.

I suoi sensori ultratecnologici distinguono i suoni di russamento, innescando una reazione che sposta il cuscino in una posizione più favorevole per il sonno tramite i 4 air bag posizionati sotto la testa dell’utente.

Con un movimento dolce, che non interrompe il sonno, il cuscino ruota in maniera tale da raggiungere una posizione utile ad aprire le vie aeree del russatore seriale, migliorandone la respirazione.

Non vi sono rischi per la salute, perché all’interno dell’infrastruttura non sono presenti componenti elettriche né campi elettromagnetici di nessun tipo.

Monitorare il sonno con il cuscino intelligente

Il cuscino intelligente, ergonomico per la cervicale, viene venduto con una componente aggiuntiva di intelligenza artificiale. Oltre ad agire meccanicamente e regolare i movimenti dell’utente durante il sonno, questo aggeggino ne monitora anche la qualità in tempo reale.

Ogni rumore o movimento, insieme ai battiti cardiaci e all’ossigenazione, vengono registrati e inviati allo smartphone tramite l’app, che creerà un registro puntuale della qualità del sonno – fattore che impatta su tutti gli aspetti della nostra quotidianità.

Quanto costa il cuscino per smettere di russare?

Arriviamo alle note dolenti. Come spesso accade per le tecnologie di ultima generazione, anche il cuscino intelligente costa la proverbiale “fraccata”: 699 dollari – scontato a 420 solo durante lo svolgimento del CES.

Per il momento, il cuscino intelligente è sul mercato solo in America e in Corea del Sud. Se dovesse arrivare anche in Europa, il prezzo verrebbe convertito in circa 640 euro. Ma ne abbiamo veramente bisogno?

Studi hanno dimostrato che esistono metodi meno sofisticati per dormire meglio: tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un buon cuscino alto in memory foam, unito a un ambiente non eccessivamente caldo durante il sonno, e uno stile di vita sano composto da un regime alimentare bilanciato e attività fisica moderata regolare.

Ma soprattutto, mai addormentarsi davanti alla TV: fa male! Le luci blu emesse dagli schermi ci invecchiano e causano danni irreparabili al nostro sistema nervoso.