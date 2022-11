Entro la fine del 2022 bisognerà adeguarsi al sistema DVB-T2. Ecco prezzo e caratteristiche del decoder Android TELE System UP T2 4K, per trasformare in smart anche la tv più vecchia.

Le nuove disposizioni governative sul digitale terrestre stanno spingendo tantissimi italiani a cercare l’alternativa migliore per adeguarsi entro la fine dell’anno al sistema DVB-T2.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per chi voglia puntare su un decoder di ultima generazione, trasformando la propria vecchia tv in un modello smart in poche mosse.

In arrivo il nuovo digitale terrestre: ecco qual è il miglior decoder Android per la tv

Come annunciato da tempo, a partire dal 1 gennaio 2023 anche i servizi televisivi italiani si adegueranno al nuovo standard di ultima generazione del consorzio europeo DVB, il DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial).

Il nuovo standard migliorerà la qualità visiva e i servizi di alta definizione, ma soprattutto agevolerà in modo inedito la diffusione del 5G, grazie al rilascio delle frequenze di banda 700 MHz.

A partire da gennaio 2023, quindi, non sarà più possibile ricevere le trasmissioni televisive su apparecchi di vecchia generazione (ovvero acquistati prima del dicembre 2018). Le strade da percorrere per far fronte al nuovo digitale terrestre sono due.

La prima è l’acquisto di un nuovo dispositivo (per cui è possibile richiedere il bonus rottamazione, valido fino al 31 dicembre 2022, a patto di rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018).

La seconda è dotare il proprio televisore di un apposito decoder.

Online e nei negozi fisici è possibile imbattersi in decine di decoder, con caratteristiche e prezzi adatti veramente a ogni esigenza e a tutte le tasche. Confrontando i vari modelli, abbiamo selezionato il miglior decoder Android di ultima generazione per rapporto qualità prezzo: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il Decoder TELE System UP T2 4K, funzionalità e caratteristiche tecniche

Il primo grande pregio di questo decoder è sicuramente la facilità d’uso e di installazione. Il formato è infatti estremamente intuitivo, per cui è adatto anche a persone che non abbiano una grande dimestichezza con la tecnologia, in particolare le persone anziane.

Basta infatti collegare il decoder alla televisione con un cavo HDMI o SCART, e il sistema procede automaticamente all’attivazione, indicando le istruzioni da seguire passo passo.

La memorizzazione dei canali è precisa, e procede velocemente. Vi consigliamo inoltre di procedere periodicamente alla sincronizzazione per rilevare i nuovi canali disponibili.

Il telecomando del Decoder TELE System UP T2 4K , fornito nel kit, è inoltre dotato di comandi vocali bluetooth, per cui è possibile cambiare canale o selezionare una funzionalità semplicemente con la propria voce.

Dato che si tratta di un modello Android, è possibile accedere alle piattaforme streaming e on demand, come Netflix, Prime video e Rai Play, ma anche YouTube e tantissimi altri (a patto ovviamente di essere abbonati). Insomma, è possibile trasformare anche un televisore di vecchia generazione in un modello smart in pochi semplici passaggi.

Si tratta infine di un prodotto dalle dimensioni ridotte (10 x 14.8 x 3.1 cm), che non occupa molto spazio sul mobile tv e molto maneggevole (pesa infatti meno di mezzo chilo).

Quanto costa il Decoder TELE System UP T2 4K

Per quanto riguarda la fascia di prezzo, il decoder TELE System UP T2 4K si colloca in un range medio-alto, che oscilla intorno agli 80 euro. Si tratta comunque di un ottimo prodotto, ricco di funzionalità e la cui installazione non richiede grandi capacità tecnologiche.

Il rapporto qualità prezzo è quindi vincente: si tratta infatti del decoder più venduto su numerose piattaforme online, come Amazon.