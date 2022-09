Hai sottoscritto un abbonamento Netflix, ma ti sei accorto che non desideri più utilizzare questa piattaforma, e non sai come fare ad annullare l'iscrizione da diversi device? Ecco come procedere in poche semplici mosse a disdire il servizio da televisione, smartphone e app.

La piattaforma Netflix nell'ultimo periodo ha acquisito sempre maggiore successo, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di film e serie Tv. Questo servizio è interessante perché permette di vedere questi contenuti comodamente da casa, oppure da smartphone o device differenti come il computer.

Il grande successo della piattaforma è anche collegato al suo utilizzo piuttosto flessibile, e per cui gli interessati si sono moltiplicati anche in Italia. Il servizio offre un mese di prova gratuito, e successivamente è possibile acquistare degli abbonamenti con prezzo variabile in base al pacchetto che si sceglie.

Pur rimanendo in una fascia di prezzo molto bassa, nell'ultimo periodo il servizio ha subito un rapido aumento dei costi, causato dalla presenza di nuovi contenuti. Se hai già sottoscritto un abbonamento Netflix e intendi annullarlo, e disdire il tuo pacchetto, ecco una rapida guida passo a passo per dare disdetta, sia se utilizzi una Tv che uno smartphone o hai installato l'app su altri device.

Quando si può disdire Netflix

Prima di tutto può esserti utile sapere che se stai facendo la prova gratuita di un mese al servizio, non dovrai necessariamente poi sottoscrivere un abbonamento successivamente, per cui puoi semplicemente non confermare di essere interessato a proseguire.

Ma se hai già sottoscritto un abbonamento, le cose cambiano. In questo caso se hai già pagato il mese per intero, ovvero il periodo di fatturazione non è ancora terminato, puoi continuare a vedere film e serie tv anche se hai presentato disdetta. Dal mese successivo, non ti sarà più possibile accedere.

Per ciò che riguarda le tempistiche, puoi disdire il servizio in qualsiasi momento, e le informazioni di fatturazione ti diranno le date esatte da cui non avrai più accesso alla piattaforma. Tieni presente che puoi decidere di attivare l'abbonamento in concomitanza con l'uscita di serie Tv Netflix da non perdere, a cui sei interessato.

Disdire l'abbonamento Netflix da telefono

Una possibilità molto comoda è veloce per la disdetta Netflix è quella di collegarsi tramite il proprio smartphone, anche con il tuo account iPhone, al sito ufficiale del servizio, o in alternativa utilizzare l'app ufficiale. Ti basterà accedere al tuo personale account sulla piattaforma e seguire questi passaggi, per procedere correttamente:

Scorri in basso e cercare la voce "Account";





Vai nell'area dedicata all'abbonamento e alla fatturazione;





Clicca su "Disdici abbonamento";





Clicca su "Completa la disdetta" per confermare;





Torna al tuo account.

Con questi semplici passaggi è possibile annullare l'abbonamento, e per essere sicuro della disdetta puoi verificare che ti sia stata inviata tramite email la conferma della piattaforma. Ricorda che non è detto che dal momento in cui annulli l'abbonamento, si annullerà anche l'accesso al servizio, in quanto la data precisa dipende dalla fatturazione.

Inoltre, questa disdetta non comporta in automatico l'eliminazione del tuo account, ma solamente il termine dell'abbonamento, per cui in qualsiasi momento potrai accedervi nuovamente e acconsentire a sottoscrivere un nuovo abbonamento.

Disdire l'abbonamento Netflix da Tv

Per disdire il tuo abbonamento se hai una televisione, devi sapere che la procedura non è così semplice, perché non potrai procedere direttamente dal tuo televisore. Per farlo infatti dovrai necessariamente collegarti all'applicazione da un device come il computer, smartphone o tablet. Come disattivare Netflix in questo caso?

Quello che puoi fare, se sei abituato a vedere film e serie Tv esclusivamente tramite televisore, è collegarti ad internet utilizzando il browser presente sul tuo Smart Tv, cercare il sito ufficiale di Netflix e procedere con la disdetta. Per farlo è sufficiente seguire i passaggi visti prima.

Tieni presente che dovrai procedere in questo modo in ogni caso per disdire l'abbonamento se utilizzavi il servizio da Smart Tv, Apple Tv, Amazon Fire TV Stick, oppure decoder TIMVISION. Questo è valido anche se utilizzavi il servizio da Sky, ma la procedura è leggermente più complessa, perché prima dovrai passare dal sito ufficiale di Sky, tramite il tuo account registrato.

Quanto costa disdire l'abbonamento Netflix

Per ciò che riguarda i costi per dare disdetta, si può stare tranquilli, perché non è prevista alcuna spesa. Non verranno più accreditati altri pagamenti nei mesi successivi, e si potrà riattivare il servizio quando si desidera. Ricordiamo che in linea generale i costi di ogni mese di abbonamento sono piuttosto contenuti, da 7 a 15 euro circa in base al piano scelto, che si può sottoscrivere in qualsiasi momento.

Tieni presente che la piattaforma ha introdotto e sta sperimentando anche altri servizi aggiuntivi, come Netflix Games, che per il momento ha registrato un mezzo flop, ma non si escludono nuove funzionalità interessanti. Tuttavia potresti voler nuovamente acconsentire al pagamento mensile per i servizi proposti.

Annullare abbonamento Netflix: quando non è possibile farlo

Nel caso in cui vuoi allontanarti da questa piattaforma, è anche possibile trovarsi nella situazione in cui non si può disdire l'abbonamento, perché è incluso in un pacchetto relativo ad un altro servizio che utilizzi. In particolare, se non vedi alcun pulsante per la disdetta all'interno dell'app, dovrai rivolgerti all'azienda che ti invia le bollette, oppure al partner con cui hai sottoscritto un contratto.

E se invece possiedi una carta regalo e dai disdetta, ma hai ancora del credito? In questo caso continuerai ad avere accesso alla piattaforma e a vedere film e serie Tv fino al momento in cui il credito sarà del tutto esaurito. Anche in questo caso sarà possibile poi riattivare account e abbonamento in qualsiasi momento.