Con lo sproporzionato aumento dei prezzi delle bollette – elettricità inclusa – è necessario prendere precauzioni per risparmiare fino all’ultimo centesimo. Una di queste soluzioni è sicuramente una ciabatta con tasto, che può essere attivata e disattivata a piacimento per evitare che gli elettrodomestici consumino passivamente.

Tuttavia, bisogna fare attenzione: alcuni dispositivi elettronici possono sovraccaricare la multipresa, malfunzionamento che può causare – nel migliore dei casi – un interruzione di corrente e – nel peggiore – un cortocircuito e un incendio.

Vediamo quali sono gli elettrodomestici che non vanno mai attaccati a una prolunga multipresa!

Dispositivi da non collegare mai a una presa multipla

Tutte le prolunghe multipresa – anche comunemente chiamate “ciabatte” – riportano sulla confezione un valore di potenza massima specificato in watt (abbreviato W). Il che risulta utile per capire fino a quanto la prolunga non subisce sovraccarico.

Al di là di questa misurazione, tuttavia, il consiglio generale è di non collegare a una multipresa i seguenti dispositivi elettronici, così da evitare qualsiasi rischio:

Frigorifero

Il frigorifero è sicuramente l’elettrodomestico più energivoro che possiamo trovare a casa nostra: stiamo parlando di circa 500kWh all’anno. Proprio perché si tratta di un dispositivo estremamente potente, è meglio evitare di attaccarlo a una multipresa insieme ad altri. Lo stesso discorso vale per il congelatore.

Stufe elettriche

In previsione dell’inverno – e con i prezzi del gas in aumento fino al 50% - è probabile che in molti si stiano munendo di dispositivi di riscaldamento alternative, tra cui le stufette elettriche. Tuttavia, anche qui parliamo di un consumo piuttosto elevato. Proprio per questo motivo, è consigliabile attaccare la stufetta a una presa a muro.

Lavatrice

Il consumo annuale medio di una lavatrice è di circa 191kWh all’anno. Va da sé che anche questo elettrodomestico entra nella lista dei dispositivi casalinghi più energivori, ed è quindi bene evitare di collegarlo a una multipresa insieme ad altri elettrodomestici. Anche qui, lo stesso discorso vale per la lavatrice.

Microonde

Da un rapporto di Total Energies, il forno microonde arriva a consumare in media 90kWh ogni anno. Anche qui, la regola è sempre la stessa: presa a muro!

Macchinetta del caffè

Una macchinetta del caffè può sembrare un dispositivo innocuo e di poche pretese, tuttavia, facendo più attenzione, osserveremo come in una famiglia media di quattro persone, questo elettrodomestico arrivi a consumare fino a 165kWh all’anno!

Tostapane

Un utilizzo medio di circa 10 minuti a settimana per un tostapane si traducono in 500 – fino a 1000 – watt all’anno. Il che può non sembrare più di tanto, ma durante l’utilizzo il tostapane richiede tantissima energia: meglio non rischiare!

Una prolunga aggiuntiva

Spesso, soprattutto nelle case più vecchie, la mancanza di un numero sufficiente di prese a muro ci spinge a ricorrere a più prolunghe per incontrare le nostre esigenze. Tuttavia, qui il rischio è concretissimo: la potenza massima potrebbe venir facilmente superata, e i rischi di incendio elettrico o folgorazione potrebbero salire di molto!

Altri suggerimenti da considerare quando si utilizza una prolunga

Le prolunghe migliori risultano sempre quelle che dispongono di un pulsante di accensione e spegnimento. Questo sia per una questione di risparmio - perché l'elettrodomestico non consuma in standby -, sia dal punto di vista della sicurezza: spegnere il tasto quando non si è in casa o quando si prevede di stare via per diverso tempo è una garanzia!