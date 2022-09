Devi richiedere un rimborso su Ebay? Attraverso questo articolo spiegheremo quali sono i passaggi essenziali per richiederlo, come effettuare il reso di un prodotto comperato e riporteremo alcuni consigli utili a tutelarsi da possibili truffe.

Quando si effettua un acquisto online, il rischio di comprare un prodotto che non soddisfa appieno le proprie aspettative è elevato. Una delle piattaforme di shopping digitale più conosciute e adoperate in Italia, anche all’estero, è sicuramente eBay, sito di aste e di vendita fondato da Pierre Omidyar nel 1995 e che in Italia è approdato nel 2001. Ciò che però molti si domandano su eBay è come chiedere un rimborso?

Ebay è una piattaforma che da agli acquirenti la possibilità di comprare oggetti in sicurezza. Ebay, infatti, offre ai suoi clienti la possibilità di effettuare un reso o di ottenere un rimborso. Ciò nonostante è importante che il cliente presti attenzione nella fase di acquisto, verificando determinati requisiti evidenziati sul portale.

Come funziona il rimborso su eBay

In alcune circostanze il cliente può procedere con la richiesta di un rimborso. Ovviamente nel primo caso sopra indicato, avendo ricevuto il prodotto, bisogna rispedirlo al mittente ovvero al venditore. In merito alla Garanzia cliente eBay, un aspetto molto importante da non sottovalutare, riguarda il fatto che è applicabile solo per i pagamenti effettuati attraverso carta di debito/credito, PayPal, Apple Pay oppure Google Pay.

La Garanzia di eBay, infatti, può essere usata:

nel momento in cui non si riceve il prodotto acquistato;

qualora il prodotto che si è acquistato è diverso da come viene presentato nell’inserzione;

nel caso in cui il venditore non rispetti le regole riguardanti la restituzione previste nell’inserzione.

Come acquirente, affinché la transazione risulti idonea per la Garanzia cliente eBay bisogna:

completare l’acquisto sul sito eBay.it con uno dei metodi di pagamento sopra citati;

agire nei tempi previsti;

deve trattarsi di un oggetto non soggetto a esclusioni aggiuntive.

Come venditore, in caso di transazione idonea per la Garanzia cliente eBay bisogna:

recapitare l’oggetto descritto all’interno dell’inserzione;

rispettare le regole riguardanti il processo di restituzione e dare una soluzione eventualmente l’acquirente dovesse segnalare un problema con un dato ordine;

in caso di acquisti completati su eBay.it, bisogna soddisfare i requisiti presenti nel regolamento, incluso l’agire nell’arco di tempo previsto. Questo deve avvenire anche se l’oggetto in questione è stato messo in vendita su altri siti eBay.

Come richiedere un rimborso su eBay

Richiedere il rimborso sulla piattaforma eBay è molto semplice. Basta seguire questi piccoli passaggi:

recarsi sulla pagina denominata Il mio eBay;

effettuare l’accesso alla sezione Cronologia;

contattare il venditore dell’oggetto/prodotto nell’arco di 30 giorni dalla data di consegna.

Quanto tempo occorre per essere rimborsati su eBay

Normalmente i rimborsi eBay vengono effettuati in 3 giorni lavorativi dal momento in cui il venditore riceverà indietro il pacco con l’oggetto acquistato.

Ricordiamo che l’acquirente dovrà rispedire il pacco entro il limite di 10 giorni dall’apertura del ticket di lamentela. Se però il problema non si risolvesse in questo arco di tempo bisognerà contattare direttamente l’assistenza di eBay, a cui si potrà esporre il problema e chiedere il dovuto rimborso.

In alternativa si potrà chiedere un intervento da parte di eBay usando la pagina del Servizio Clienti. Lo staff della piattaforma ricontatterà il cliente entro 48 ore e si occuperà di effettuare il pagamento su PayPal o su qualsiasi altro circuito indicato sul regolamento.

Leggi anche: Come inserire un annuncio su eBay: modalità e costi

Cosa succede se si riceve l'oggetto dopo il rimborso

Può accadere che il prodotto, precedentemente acquistato su eBay, arrivi dopo che si ha avuto il rimborso. In tal caso, è opportuno contattare il venditore per stabilire la soluzione più opportuna.

L’acquirente può scegliere se tenere il rimborso dei pagamenti veloci effettuando la restituzione del prodotto oppure, diversamente, restituire il rimborso tenendo il prodotto desiderato.