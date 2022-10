Che Musk sia definito quasi unanimemente come un grande visionario è cosa ormai molto nota a tutti. E i visionari si sa’ sognano parecchio ma, soprattutto, ogni tanto realizzano davvero quello che hanno in mente. È il caso del robot appena presentato nel corso dell’ AI Day tenutasi a Palo Alto, in California.

Vediamo allora di conoscere in maniera più approfondita la nuova “creatura” di Tesla.

Quali sono le caratteristiche del primo robot di casa Tesla?

Dopo aver annunciato l'arrivo di Starlink anche in Antartide, Musk stupisce nuovamente con il suo Optimus, questo il nome dato al robot.

Nel corso dell’evento di Palo Alto, a sfilare sul palco sono stati in realtà due prototipi di robot, uno con meccanismi a vista mentre l’altro, più completo, non è ancora in grado di camminare.

Parliamo qui nello specifico del modello Bumble C che ricalca esattamente la conformazione strutturale del corpo umano, comprensiva ovviamente di gambe, braccia, mani e piedi.

L’obiettivo è quello di rendere il robot in grado di replicare movenze e gestualità proprie dell’essere umano, nella maniera più simile e funzionale possibile.

Articolati e sofisticati sistemi di intelligenza artificiale – d’altronde come poteva essere altrimenti? - insegneranno al robot come dovrà comportarsi.

Dotato di motori e sensori ad hoc, il robot sarà in grado di “rendersi conto” di quanto accade attorno a lui. Gli ingegneri che hanno lavorato sul progetto, sono partiti proprio dalla “biologia” umana, accessoriando il robot con hardware e software in grado di renderne più fluida e simile, appunto agli esseri umani, la meccanica.

Il suo peso, una volta completato, dovrebbe essere di circa 73 kg, batteria da 2,3 KWh, connessione WiFi e 4G.

L’alimentazione? Ovviamente solo ed esclusivamente a batteria elettrica.

Cosa potrà fare il robot umanoide Optimus

Nel corso della presentazione il robot umanoide di Musk ha effettuato lenti movimenti e salutato il pubblico ma Musk si è affrettato a sottolineare come:

può fare davvero molto di più di quello che vi abbiamo appena fatto vedere

Ciò che il fondatore di Tesla ha in mente di far compiere al suo robot lo si può evincere sia dal video di presentazione che dalle sue stesse parole.

Il video mostra il robot intento a portare delle scatole ed innaffiare le piante di un giardino tenendo in mano un annaffiatoio. Insomma, viene rappresentato in momenti di vita facilmente associabili alla quotidianità.

Musk prevede infatti per il suo robot non solo un’applicazione su larga scala nell’ambito dell’industria automobilistica, volta a sopperire (soppiantare?) alla mancanza di manodopera ma anche un futuro nelle case delle persone “comuni”.

Sarà una trasformazione fondamentale per la civiltà come la conosciamo

Musk auspica quindi un utilizzo del robot anche nel quotidiano, come poc’anzi accennato, come per esempio per la preparazione della cena ma anche per l’assistenza alle persone malate e disabili.

Quale sarà il prezzo di Optimus e quando arriverà sul mercato

L’obiettivo dichiarato di Musk è quello di arrivare ad una produzione di massa. Il che significa sostanzialmente due cose: la prima è che ci vorrà del tempo, la seconda è che i costi saranno contenuti proprio grazie alla possibilità di produrre in grandi quantità.

Quando quindi la fase di produzione di massa prenderà il via, Musk ha dichiarato che il robot costerà meno di 20 mila dollari cioè al di sotto del costo medio di un’automobile.

Il robot è al momento solo un prototipo e ci vorrà ovviamente diverso tempo perché venga completato e immesso nel mercato. Non si ha quindi nessuna data certa per quanto riguarda la data di uscita.

Ciò che finora si sa è che i clienti lo potranno ordinare e, una volta effettuato l’ordine, riceverlo entro 3-5 anni.