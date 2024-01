La falsa telefonata di Biden agli elettori e l'impatto dei deepfake sulla politica

Joe Biden telefona agli elettori del New Hampshire per convincerli a non partecipare alle primarie repubblicane. Peccato che si tratti di un deepfake. Quali sono i rischi dell'IA per la manipolazione delle elezioni politiche?

Politologi ed economisti di tutto il mondo stanno già studiando il potenziale impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito di Intelligenza Artificiale Generativa su elezioni di grande scala come quelle americane, previste per la fine del 2024.

Il duello tra Biden e Trump si preannuncia serratissimo e già iniziano ad emergere le prime stranezze da campagna elettorale con l’IA, tra cui una telefonata ricevuta dagli elettori: all’altro capo del telefono nientepopodimeno che Joe Biden. Peccato fosse tutto un fake... Le intelligenze artificiali, prevedibilmente, rischiano di intaccare persino la politica: la falsa telefonata di Biden desta preoccupazioni.

La falsa telefonata di Biden

“È importante che tu conservi il tuo voto per le elezioni di novembre. Votare questo martedì non fa altro che consentire ai repubblicani di eleggere nuovamente Donald Trump. Il tuo voto fa la differenza a novembre, non questo martedì”.

Con queste parole, Joe Biden avrebbe tentato tramite una telefonata di convincere diversi elettori repubblicani del New Hampshire a non partecipare alle primarie per eleggere il candidato del partito. Peccato che il presidente degli Stati Uniti non abbia mai alzato veramente la cornetta.

"Sebbene assomigli alla voce del presidente Biden, questo messaggio sembra essere stato generato artificialmente", ha spiegato la procura generale. "Questi messaggi sembrano essere un tentativo illegale di manipolare le elezioni primarie del New Hampshire e influenzare gli elettori. Tutti quelli che hanno risposto devono ignorare completamente il contenuto del messaggio".

Un deepfake ben fatto, probabilmente creato con l'aiuto di FakeYou, ma di cui non si conosce l’origine. Gli esperti sono al lavoro per capire quanti elettori abbiano ricevuto la chiamata e perché siano stati scelti. Ma soprattutto, chi vi sia dietro alla telefonata registrata.

Esponenti democratici e repubblicani negano il loro coinvolgimento, ma un episodio di questo tipo fa suonare diversi campanelli d’allarme: che impatto avranno le intelligenze artificiali sulle decisioni dell’elettorato?

Il lato oscuro dell’intelligenza artificiale: deepfake e politica

Dietro alle belle immagini generate con l’IA, all’aiuto che modelli di linguaggio come ChatGPT e Bard possono dare a studenti e professionisti nell’analisi e nella stesura di testi e all’impatto positivo di queste innovazioni tecnologiche su diversi settori, c’è un lato oscuro fatto di manipolazione e ingegneria sociale malevola.

Qualche tempo fa, avevamo parlato scherzosamente delle immagini fake che ritraevano l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in manette, mentre veniva portato via dalla polizia, e delle immagini del Papa vestito di griffe e pieno di tatuaggi.

Scherzi apparentemente innocenti, che potrebbero rientrare però in uno schema molto più inquietante. Come sottolineato dal segretario di Stato David Scanlan, le preoccupazioni sull’impatto dell’intelligenza artificiale in relazione a grandi eventi politici ed economici sono altissime.

Per Robert Weissman, presidente di Public Citizen, “il momento del deepfake politico è già arrivato” e ha il potenziale di gettare nel caos l’elettorato durante momenti delicatissimi.

Pensiamo a un deepfake in cui Donald Trump promette, per esempio, di cancellare i pesanti debiti studenteschi che affliggono i giovani americani. Si tratta di una dichiarazione che il candidato repubblicano non farebbe mai, ma che avrebbe il potere di spostare una grossa fetta dell’elettorato democratico a quello repubblicano.

Senza una corretta regolamentazione di questi strumenti – il cui sviluppo ha ormai superato di diverse spanne le linee guida legislative in atto in tutto il mondo, sebbene l’Ue stia correndo ai ripari – il futuro della politica globale potrebbe cadere in mano ad hacker ed esperti di IA. E sotto quale etica opererebbero?