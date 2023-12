Questo malware spopola su Play Store: ecco come difendersi dalle false app per prestiti

Sfruttano la disperazione di chi non riesce ad accedere ai canali ufficiali per i prestiti personali e offrono proposte vantaggiose quando in realtà non sono altro che usurai digitali: ecco il vaso di Pandora dietro alle false app di prestiti.

Prestiti senza garanzie, con tassi ultravantaggiosi e rate flessibili: se è troppo bello per essere vero, è meglio diffidare. Specialmente in un periodo storico in cui l’accesso a un po’ di liquidità aggiuntiva porta con sé altissimi costi a lungo termine.

Approfittando della situazione, una nuova forma di criminalità informatica si sta facendo strada sui nostri dispositivi: le false app per prestiti personali. Un fenomeno particolarmente diffuso e pericoloso, analizzato in dettaglio dai ricercatori di ESET in un recente studio.

Nel corso del 2023, il mercato delle truffe online è cresciuto esponenzialmente e queste applicazioni, spesso camuffate da offerte allettanti e facili da ottenere, nascondono in realtà un'insidiosa trappola per i consumatori ignari.

False app per i prestiti: ecco quali sono e come funzionano

Le false app per prestiti, hanno già un nome, "SpyLoan", e rappresentano un serio problema di sicurezza: sono state scaricate oltre 12 milioni di volte, principalmente attraverso il Google Play Store, ma anche tramite altri store online e siti web dedicati.

I cybercriminali dietro queste app promettono prestiti facili e rapidi, ma in realtà applicano in seguito tassi di interesse esorbitanti, per poi minacciare le vittime e rubare i loro dati sensibili.

La modalità di funzionamento di queste app è subdola. Si presentano con nomi che imitano quelli di servizi finanziari legittimi per attirare gli utenti. Durante l'installazione, richiedono l'accesso a dati sensibili come numeri di telefono, cronologia delle chiamate e posizione geografica.

Inoltre, per procedere con il finto prestito, le vittime sono indotte a fornire informazioni personali dettagliate.

Una volta installate, queste app spia si trasformano in strumenti di spyware, trasmettendo dati privati a server remoti. Queste informazioni vengono poi utilizzate per esercitare pressioni sulle vittime, richiedendo il rimborso del prestito con tassi d'interesse gonfiati e minacciando la divulgazione dei dati personali.

Come difendersi dalle truffe sui prestiti online

Per difendersi dalle crescenti minacce nell’ambiente digitale, è necessario adottare alcune semplici, ma efficaci buone pratiche.

Prima di scaricare qualsiasi app, comprese quelle per i prestiti personali, è cruciale verificare la loro autenticità. Controlla le recensioni, ricerca il nome dell'app su internet e consulta siti web affidabili che recensiscono applicazioni.

Una volta verificata l’attendibilità dell’app, è comunque bene verificare attentamente i permessi che essa richiede. Se un'app di prestito chiede l'accesso a informazioni che non sembrano pertinenti, come la cronologia delle chiamate o i messaggi, è un campanello d'allarme.

Mai fornire quindi le proprie informazioni personali con leggerezza, senza aver prima parlato con un consulente accreditato e verificabile. In caso di dubbi, è sempre una buona pratica consultare un esperto finanziario o un legale prima di procedere con qualsiasi prestito online.

Una decisione presa con leggerezza, magari sotto pressione, potrebbe portare a conseguenze catastrofiche a lungo termine.

