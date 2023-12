Gmail: le ultime novità sul filtro per bloccare lo spam. Cosa cambia ora

Come funziona il filtro gmail per bloccare lo spam? Ecco tutto quello che c’è da sapere su come personalizzare il filtro e quali sono le ultime novità.

Tra i problemi che ormai accomunano tutte le persone che hanno almeno un indirizzo di posta elettronica, c’è sicuramente quello della gestione dello spam.

Infatti, capita ogni giorno di ricevere decine e decine di email provenienti da indirizzi sospetti e che è importante inserire subito nello spam.

Per questo motivo, è consigliabile, per evitare di andare incontro a brutte sorprese a causa di email spam, di verificare l’effettivo funzionamento del filtro spam di Gmail.

A questo proposito, nell’articolo non solo vedremo come impostare il filtro per bloccare lo spam su Gmail ma parleremo anche di una delle ultime novità in casa Google, ovvero un nuovo filtro AI per bloccare lo spam sugli indirizzi gmail.

Filtro di Gmail: le ultime novità

Nelle ultime settimane, Google ha annunciato l’arrivo di una grande novità per quanto riguarda Gmail. In particolare la notizia riguarda il sistema di filtro per le email che arrivano tramite Gmail, che andrà a sfruttare al meglio i vantaggi della tecnologia dell’Intelligenza Artificiale.

È infatti RETVec (Resilient & Efficient Text Vectorizer), il nuovo classificatore di testo che andrà ad adoperare la tecnologia dell’Intelligenza artificiale per rilevare eventuali manipolazioni e situazioni sospette nei caratteri delle email che sono veicolate tramite il sistema Gmail.

Il sistema di RETVec che andrà a costituire il nuovo filtro spam per Gmail basato sull’IA, sarà quindi adoperato per identificare i cosiddetti “caratteri spazzatura”, ovvero quei caratteri usati da cybercriminali per aggirare le tradizionali protezioni della posta elettronica.

Tale filtro non sarà utilizzato soltanto per le email di Gmail, ma anche per gestire i commenti di YouTube oltre che le recensioni lasciate su Play Store.

Filtro di Gmail: come bloccare lo spam

A prescindere dalle novità legate al nuovo sistema di filtro di Gmail, basato sull’Intelligenza Artificiale, è importante anche capire come funziona attualmente l’impostazione del filtro di Gmail e come fare per bloccare lo spam.

A questo proposito, come sottolineato anche dalle linee guida di Google, Gmail scansione tutti i messaggi email alla ricerca di spam, per impostazioni predefinite. Ciò significa che nel momento in cui Gmail riconosce un messaggio ambiguo, questo viene inserito automaticamente nella cartella Spam del destinatario.

In generale, non è possibile andare a disattivare completamente la scansione antispam di Gmail. Tuttavia, in molti personalizzano il filtro di Gmail per bloccare lo spam in base a specifici parametri.

Ad esempio, potrebbe essere necessario impostare filtri personalizzati così che i messaggi inviati da mittenti di un elenco di mittenti approvati non vengano mai contrassegnati come spam.

Oppure, i messaggi inviati da mittenti interni dei propri domini non siano considerati spam. Allo stesso modo, i messaggi di spam inviati da parte di mittenti collettivi possono essere sottoposti ad una scansione del filtro più rigorosa.

Filtro di Gmail: come prevenire lo spam

In generale, a prescindere dalle impostazioni predefinite alla base del funzionamento del sistema di filtraggio dello spam di Gmail, è possibile anche prevenire l’arrivo di email di spam.

A questo proposito, infatti, sarebbe consigliabile configurare il proprio account Gmail attraverso l’autenticazione delle email per proteggere i messaggi.

Va detto, infatti, che tale autenticazione impedisce anche che i messaggi inviati con il proprio indirizzo di posta elettronica o il proprio dominio arrivino ai destinatari nella casella dello spam.

