L’azienda FOREO nota per i prodotti innovativi per la cura della pelle stupisce ancora una volta con una nuova gamma di dispositivi iper tecnologici. Si tratta di un prodotto clinicamente testato e rivoluzionario, formulato per la detersione di viso e corpo. Tanti i benefici per tutti i tipi di pelle. Ecco come si usa e tutti i segreti per una skincare perfetta.

Come scegliere FOREO Luna 4? Le caratteristiche dell’innovativo dispositivo

Vi sarà capitato almeno una volta di incontrare una donna, magari anche struccata, con una pelle stupenda, così luminosa, pulita, fresca come una rosa. Probabilmente avrete pensato che è fortunata di natura forse invece quella donna potrebbe semplicemente prendersi molta cura del proprio viso! É importante non dimenticare mai che ognuno può migliorarsi di giorno in giorno e prendersi cura di se stesso. Siamo il risultato delle nostre azioni e proprio per questo se ci si prende cura del proprio corpo, specialmente del viso, ci saranno sicuramente miglioramenti.

Perciò se desiderate iniziare a curare la vostra pelle, abbandonate i dischetti in cotone e il latte detergente: è arrivato il momento di dare una svolta alla vostra routine di skincare.

FOREO è un'azienda produttrice di dispositivi per la cura della pelle, oltre che prodotti quali sieri e creme, in grado di offrire una detersione profonda. Luna 4 è l’ultimissima e nuovissima gamma, dotata di una rivoluzionaria tecnologia, che FOREO ha appena lanciato sul mercato internazionale. Ma cosa avranno di così speciale questi dispositivi?

Quello che sicuramente che non sapete è che ogni anno si depositano sulla pelle oltre 4 kg di cellule morte e impurità che con la semplice detersione con mani o dischetti non vengono eliminate totalmente: qual è la soluzione? FOREO Luna 4 il quale permette di detergere a fondo il viso e rimuovere il 99% dello sporco, residui di trucco e sebo in eccesso. La nuova gamma di dispositivi comprende: LUNA 4; LUNA 4 mini; LUNA 4 go; LUNA 4 body.

Le caratteristiche della nuova gamma FOREO LUNA 4

La caratteristica principale della nuova gamma sta nel materiale utilizzato per la produzione dei dispositivi: un silicone ultra igienico e molto più morbido rispetto ai precedenti. Questo permette di avere una detersione delicata che efficiente.

LUNA 4 - 279.00 euro

É un vero e proprio must have per la detersione e massaggio viso, disponibile in tre diversi colori: Peach Perfect per pelli normali Lavander per pelli sensibili Pistachio per pelli miste Inoltre sul retro del dispositivo sono presenti dei bottoni i quali permettono di regolare l’intensità della detersione (delicata, normale, profonda).

LUNA 4 mini 199.00 euro

La nuova mini spazzola viso portatile è disponibile in 4 colori: coral, arctic blue, pearl pink e lavander. A differenza della sua versione precedente vanta di una modalità Glow Boost potenziata: è possibile regolare l’intensità scegliendo tra due modalità: Costante per una detersione profonda Pulsata per stimolare la microcircolazione, favorire il drenaggio linfatico, e rilassare la tensione muscolare.

LUNA 4 go - 129.00 euro

Il nuovo dispositivo da usare on the go si presenta con una grandezza e potenza maggiore rispetto alla versione precedente. Disponibile in 4 nuove colorazioni: peach perfect, evergreen, pistachio e lavender, è dotato di 8 livelli di intensità regolabili con i bottoni presenti sul retro.

LUNA 4 body - 149.00 euro

Si tratta dell’attesissimo dispositivo per la cura del corpo: è un massaggiatore esfoliante che permette di rimuovere le cellule morte ma non solo, riduce l’insorgere di peli incarniti e grazie alla vibrazione di cui è dotata la spazzola è anche favorito la microcircolazione e il drenaggio dei liquidi in eccesso. Disponibile in 3 colorazioni: Peach Perfect, Evergreen, Lavender.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gala Perfumeries (@galaperfumeries)

Ecco come si usa Luna 4: i 3 step per una skincare perfetta

Utilizzarlo è molto semplice. Basta impostare l’intensità che si desidera e passare il dispositivo sulla zona interessata. Sì, senza alcun prodotto, o meglio, è bene evitare prodotti contenenti silicone, argilla o che presentano dei granuli in quanto potrebbero danneggiare i punti di contatto in silicone del dispositivo. Vediamo allora i 3 step per una detersione perfetta:

massaggiate il viso con il vostro Luna 4

massaggiate il latte detergente sul viso e sciacquate

passate sul viso il tonico e sciacquate per una seconda volta

A questo punto applicate prima il siero e poi la vostra crema viso preferita. Vedrete che pelle ringiovanita, pulita e luminosa.