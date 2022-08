In questo articolo, vedremo qualche consiglio per fotografare le stelle con lo smartphone, e le migliori app da utilizzare sia per Android che per iOS!

Sebbene le nuove tecnologie in ambito smartphone permettano di effettuare scatti sempre più nitidi e fedeli alla realtà – specialmente nei modelli più di alta gamma e costosi -, operare in condizioni di luce scarse diventa sempre un problema.

Specialmente in estate, durante le vacanze, ci piace catturare i momenti migliori e conservarli per sempre nella memoria dei nostri telefoni, ma fotografare un tramonto o le stelle raramente porta ai risultati sperati.

In questo articolo, vedremo qualche consiglio per fotografare le stelle con lo smartphone – naturalmente i risultati potranno variare a seconda della qualità della fotocamera e della potenza del software.

Come fotografare le stelle con iPhone e Android

Esci dalla città

Può sembrare un consiglio banale, ma in molti pensano che basti salire sul tetto di un grattacelo per ovviare al problema dell’inquinamento luminoso. Tuttavia, noterai che in ambienti meno popolosi, le stelle si vedono meglio.

Se ne hai la possibilità, esci dalla città e recati in posti in cu non sono presenti lampioni e altre luci artificiali – ad esempio in campagna, in montagna o in una baia lontana dai centri urbani. Da qui, potrai davvero sperimentare la bellezza del cielo stellato sia in tempo reale che nelle tue foto.

Tuttavia, assicurati di non essere da solo!

Munisciti di un treppiede

Come già accennato in precedenza, le fotocamere native dei nuovi smartphone offrono ormai una qualità ottimale, equiparabile quasi a quella di una fotocamera professionale. Il discorso vale anche per gli smartphone di fascia media: basta sapere come usarli.

Il primo passo per cominciare a scattare in maniera professionale con uno smartphone è munirsi di un treppiede.

La maggior parte delle foto in condizioni normali vengono scattate a 1/600th e 1/400th. Tuttavia, in condizioni di luce scarse, alcune foto potrebbero arrivare a 1/200th, il che si traduce in un tempo di scatto più lento che richiede al dispositivo di rimanere immobile per qualche secondo.

Cosa impossibile da realizzare senza un treppiede: questo è il motivo per cui la maggior parte degli scatti notturni escono mossi e sfocati. Il minimo movimento inficia grandemente sulla qualità della foto!

Evita di utilizzare il flash e l’HDR

Condizioni di luce scarse non si traducono necessariamente nell’utilizzo del flash. Anzi, quest’ultimo non farà altro che cancellare la luce già flebile proveniente dalle stelle, risultando in una foto completamente nera.

È quindi meglio evitare l’utilizzo. Stesso discorso per l’HDR: questa impostazione tende a rallentare il software della fotocamera, andando a inficiare sulla performance complessiva senza per forza apportare alcuna miglioria allo scatto.

Evita di zoommare

In molti credono che lo zoom possa aiutare lo smartphone a focalizzarsi su una precisa “fetta” di cielo, tuttavia non è così. Se vorrai migliorare la qualità delle tue fotografie da smartphone è essenziale stare il più lontano possibile dalla funzione zoom.

Dovrai quindi scattare le foto intere, per poi rieditarle in post produzione. È un processo lungo e complesso, che però ti permetterà di acquisire scatti davvero di qualità, sacrificando un po’ più del tuo tempo.

Se non sarai al 100% soddisfatto del tuo scatto, infatti, esistono tantissime app professionali per editarlo in tempo reale, senza PC. Ti basterà ritagliare la foto – non troppo, per non perdere di qualità – e apportare qualche miglioria.

App per fotografare le stelle Android

Siccome su uno smartphone non è possibile controllare l’otturatore, esistono oggi diverse app utili a simulare le funzioni di una fotocamera professionale sia per Android che per iOS. Ecco la migliore, secondo la nostra esperienza: Manual Camera DSLR

Manual Camera DSLR ti permette di controllare molte più funzioni per la fotocamera del tuo smarthpone. La stessa interfaccia ricorda molto quella presente su diversi dispositivi professionali.

Per gli scatti in scarse condizioni di luminosità, quest’app ti permette di controllare la velocità dell’otturatore per gli scatti a lunga esposizione, e registrare video con le stesse funzionalità.

Manual Camera DSLR è disponibile per tutti i dispositivi Android più recenti, e dispone anche di una versione free che però non sblocca tutta una serie di features utilissime.

App per fotografare le stelle iPhone

ProCamera è un’altra app disponibile però solo per iOS, ed è studiata appositamente per gli scatti professionali. Insieme alle altre funzioni – come l’impostazione dell’ISO e la compensazione per l’esposizione – ti permette di aggiustare la velocità dell’otturatore.

Questa funzione rende l’app perfetta per gli scatti a lunga esposizione con iPhone.

Puoi impostare sia la versione automatica che manuale a seconda delle tue esigenze, e una volta effettuato lo scatto, ProCamera offre anche una funzione di editing estremamente avanzata.

Tuttavia, l’app non dispone di una versione free. È acquistabile per 15€ sull’App Store, ma risulta comunque un significativo risparmio rispetto all’acquisto di una fotocamera professionale!