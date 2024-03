Truffe online, tra le interviste fake anche Geppi Cucciari: come evitarle

L'ultima frontiera delle truffe online (ma di fatto è un metodo vecchio) è sfruttare l'immagine di un personaggio popolare per dare finta credibilità alle proprie truffe. L'ultima che è stata suo malgrado coinvolta è Geppi Cucciari, che ha responsabilmente avvisato i fan: ecco alcune raccomandazioni per evitare di incappare nelle peggiori fregature.

Come funziona la truffa delle interviste fake: a volte c'entra l'IA

Il funzionamento tecnico di queste truffe non ha nulla di diverso da qualsiasi altro scam online. I truffatori costruiscono innanzitutto un sito web fasullo, che a volte imita un sito più famoso e a volte no.

Al suo interno, si cerca di indurre il malcapitato a inserire dati personali e numero della carta di credito. In questo ultimo caso, in particolare, fingono che il sito parli di investimenti finanziari convenienti per guadagnare tanti soldi.

La caratteristica che distingue queste truffe è lo sfruttamento dei volti di alcuni personaggi pubblici e televisivi italiani. I truffatori creano immagini o video che sembrano ritrarre queste persone nel mezzo di un'intervista, intente a parlare dei propri investimenti finanziari e simili.

In realtà è tutto fasullo. L'intervista non è mai avvenuta, e il personaggio è stato semplicemente incluso in un fake: se si tratta di un video, a volte viene realizzato con l'Intelligenza Artificiale e può apparire anche realistico, cioè il cosiddetto "deepfake".

Vista la presenza di un personaggio pubblico di buona reputazione, alcuni utenti credono si tratti di qualcosa di sincero e affidabile, così cliccano sul link e possono finire per lasciare i propri dati. Se lo fanno, questi dati vengono subito sottratti, e quando sono coinvolte le informazioni di conti e pagamenti, vengono tolti loro anche i soldi dal conto.

Geppi Cucciari coinvolta di recente: ha avvisato i fan

In passato è capitato a tantissimi volti noti. Vengono inclusi in finti servizi televisivi, simili a telegiornali o talk show, in cui sembra che parlino di investimenti finanziari, app per il trading, giochi con cui guadagnare soldi.

Erano tutti fake e deepfake con relative truffe, e naturalmente sono video montati ad arte, mai andati in onda in televisione. I truffatori hanno sfruttato volti, immagini e voci, ad esempio, di Francesco Totti, Fabio Fazio, Virginia Raffaele, Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi, Daniela Ferolla, Alessandro Cattelan, Elisabetta Canalis: l'elenco è semplicemente infinito.

L'ultima coinvolta suo malgrado nella truffa è Geppi Cucciari, attualmente conduttrice del programma Splendida Cornice su Rai 3. Anche con lei, il video fake fa sembrare che stia consigliando un sito web per investimenti finanziari per guadagnare.

La presentatrice ha postato su Twitter uno screenshot del sito fasullo che parlava di un link fornito da lei, ovviamente falsissimo. Geppi ha commentato parlando di "Una truffa legata alla mia immagine e alla gestione dei vostri risparmi", e ha aggiunto "Vi prego state attenti".

Come evitare le truffe dei fake e non solo

Come aveva testimoniato poche settimane fa anche Fabio Fazio, parlando anche di una denuncia da presentare alla polizia postale, non bisogna credere a nulla che riguardi investimenti finanziari e soldi che sarebbero proposti da VIP.

Innanzitutto quasi tutti i personaggi pubblici non farebbero mai una cosa del genere, anche perché le loro sponsorizzazioni devono essere sempre chiare e trasparenti. Quando si vede una cosa del genere, che parla esplicitamente di registrarsi qua e là per guadagnare soldi, si tratta di falsi clamorosi.

Utilizzate in generale i metodi per difendersi dalle truffe informatiche, ma vediamone qualcuno specifico per questo caso.

Dubitare di tutto ed essere sempre diffidenti

Il primo metodo è dubitare sempre. I trucchi usati dai truffatori sono sempre gli stessi e puntano a superare le barriere difensive psicologiche dell'utente con un inganno (ad esempio fingere che il consiglio venga da un VIP o da un profilo di un amico).

Dovete essere diffidenti di qualsiasi cosa, anche a costo di risultare eccessivi, perché internet è stracolmo di truffe. Controllate sul web tramite una ricerca e scoprirete subito che quel link strano era proprio una truffa.

Attenzione ai siti sui social: cliccare poco

Ricordate poi che nessuna piattaforma sincera vi chiederebbe mai il conto e i dati come primo approccio e con tanta facilità.

In generale non cliccate mai su un link che non sia affidabile al cento per cento, in aggiunta dubitate della maggior parte dei link ai social. Si tratta infatti del terreno più fertile possibile, con migliaia di truffe ogni giorno, malcontrollate dalle piattaforme, a cui apparentemente importa poco di rimuoverle.

Riconoscete subito un sito fasullo

Se entrate in un sito tramite una fonte non sicura (come social, mail e messaggi privati), innanzitutto controllate la veridicità del suo indirizzo e verificate che il browser lo testimoni come completamente sicuro.

Qualsiasi elemento fuori posto, anche una sola scritta strana o un'immagine sgranata, testimonia che è una truffa e che vuole sottrarvi denaro.

Rifuggite il miraggio del guadagno e non lasciate dati

In ultimo, ricordate che non esistono guadagni facili o investimenti convenienti, la quasi totalità di chi ve li propone è un truffatore.

Non dovete mai e poi mai lasciare i vostri dati di pagamento sul web a meno che non siate completamente sicuri di tutto. Il più piccolo errore vi esporrebbe a danni incalcolabili!