Rilasciato Google Chrome 120: tante novità, spiccano sicurezza e privacy

Google Chrome si aggiorna ancora e adesso il numero della versione è la Chrome 120. Come al solito, ne derivano novità importanti nell'utilizzo del browser attualmente più popolare.

In Google Chrome 120 ci sono aggiornamenti e novità importanti sia sulla sicurezza sia sulla privacy: esploriamoli tutti e vediamo come verificare se l'update è attivo sui nostri computer.

Google Chrome 120, le novità migliori: sicurezza, privacy e funzioni

All'inizio di dicembre 2023 è stata rilasciato Google Chrome 120 in versione stabile per tutte le piattaforme desktop più diffuse, includendo quindi Linux, Mac e Windows, e per quasi tutti i sistemi operativi mobile. Al primo posto degli impegni, quello sulla sicurezza.

Chrome 120 include innanzitutto 10 nuovi fix di sicurezza che vanno a coprire vulnerabilità individuate in precedenza. Di queste, per motivi di cybersecurutiy, ne sono stati illustrati cinque, di cui due erano a rischio alto.

Restando sullo stesso fronte, si apprende che il browser desktop effettuerà un controllo di sicurezza automatico, in modo periodico e regolare, un po' come un antivirus. Se dovesse rilevare virus, falle o problemi, avviserà subito l'utente. A corredo, una nuova pagina Safety Check si può ora trovare nelle Impostazioni: essa fornisce i dettagli sui rilevamenti, oltre ad alcuni consigli sulla sicurezza.

Si passa poi a un altro argomento importante, la privacy. Google Chrome 120 segna l'inizio del percorso per la rimozione dei cookie di terze parti. L'1% degli utenti potrà testare questa nuova esperienza di navigazione "cookieless": durante il 2024, la funzione verrà estesa man mano a tutta l'utenza (la copertura completa è attesa per l'estate).

Un altro update per questioni private si ha sul fronte delle password. Con questa 120 viene abilitata la condivisione delle password per i Gruppi Famiglia di Google. Verrà utilizzato il meccanismo nativo del browser Chrome, già automaticamente integrato. Per il momento, non è possibile modificare o rimuovere le password dopo la condivisione.

In aggiunta alle novità, vi invitiamo a consultare la nostra lista di impostazioni da cambiare in Google Chrome: otterrete ancora più sicurezza e il vostro computer potrebbe andare più veloce.

Google Chrome 120, tutto su supporto e installazione

Con il raggiungimento della versione numero 120, su Google Chrome cambiano i requisiti minimi sul fronte mobile. Termina del tutto il supporto per Android 7: gli utenti che ancora lo usano non potranno ricevere i prossimi update sulla sicurezza. Servirà almeno Android 8 per poter usare un Chrome aggiornato.

A tal proposito, se su smartphone l'update avviene tramite il solito Play Store, sappiamo bene che su PC l'aggiornamento di Google Chrome è quasi sempre automatico. Semplicemente, all'apertura, il browser rileva se ci sia una nuova versione. In questo caso, molti utenti troveranno già la 120 installata.

Per verificare se il processo di update è avvenuto correttamente, è sufficiente cliccare sul pulsante a tre pallini verticali che si trova in alto a destra del browser, appena sotto la X di chiusura. Dal menu a tendina si passa il mouse sulla voce "Guida", poi si clicca "Informazioni su Google Chrome".

Si aprirà così la pagina principale delle informazioni. Appena sotto il logo è riportato il numero della versione attuale di Chrome. Se tutto è regolare, inizierà proprio col 120. Inoltre, apparirà la dicitura "Chrome è aggiornato", col segno di spunta in un pallino di colore azzurro.

Nel caso in cui non corrisponda, sarà invece sufficiente attendere qualche istante, affinché il browser rilevi la presenza della nuova versione. Dopodiché bisognerà solo cliccare l'apposito pulsante di update e l'aggiornamento sarà installato in pochi secondi.