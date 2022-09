In una delle sue ultimissime presentazioni, Google ha fatto sfoggio delle nuove linee di prodotti per la stagione autunnale. A differenza di altre case produttrici di smartphone, infatti, l'azienda di Mountain View attira molto più l'attenzione sui nuovi rilasci, soprattutto telefonici, perché produce pochissimi nuovi modelli ogni anno.

Oltre ai Pixel della serie 7 (Pixel 7 liscio e Pixel 7 Pro), a risaltare sul mercato sarà anche l'altro annuncio. Si tratta infatti del primissimo smartwatch della casa: il suo nome è Google Pixel Watch.

Il suo arrivo è previsto, come per i telefoni Pixel, per questo autunno. Non se ne conosce ancora proprio tutto, ma molte caratteristiche sono già state fatte trapelare: vediamo tutti i dettagli sul Pixel Watch attualmente disponibili, anche per quanto riguarda la messa in commercio italiana.

Elementi principali di Pixel Watch

Durante le presentazioni del 7 settembre, Google ha rilasciato non solo dettagli sul prodotto, ma anche dichiarazioni. Vediamo innanzitutto come vogliono presentarlo e su cosa vogliono puntare.

Stando alle dichiarazioni rilasciate (che ricordano come Pixel Watch sia il primo smartwatch interamente progettato dalla grande G), un grande obiettivo del prodotto sarà unire Google alle esperienze di FitBit in tema fitness e salute. Possiamo già capire come una sua spiccata caratteristica sarà quella sulle attività fisiche.

Le impressioni sono confermate dal sistema operativo in dotazione: si tratterà di Wear OS 3.1, appositamente sviluppato da Google per i dispositivi wearable, e non certo nuovo agli appassionati di tecnologia. Questo SO è infatti disponibile su alcuni smartwatch della linea Samsung Galaxy Watch.

Il design dell'orologio intelligente sembra essere fatto proprio per adattarsi a Wear OS. Il quadrante (cioè il display) sarà completamente circolare, senza alcuno spigolo, nonché tondeggiante anche in senso di profondità. Sulla destra risalta un singolo ma grosso pulsante fisico, quasi una rarità oggi in un mondo di pulsanti solo touch e digitali.

Il cinturino, infine, saà interamente silicone per garantire elevata flessibilità e comodità, in modo da non disturbare durante l'attività fisica né il riposo (ricordiamo che lo smartwatch misura anche la qualità del sonno).

Il nuovo Pixel Watch: caratteristiche e specifiche tecniche

Lasciamoci alle spalle il design elegante, tondo ed equilibrato, e andiamo sul tecnico come l'argomento ci richiede. Per quanto riguarda il software abbiamo già menzionato Wear OS, ma cosa sarà in grado di fare in senso pratico?

Innanzitutto, per il comparto salute, fitness e sport, Pixel Watch saprà tenere sotto controllo il battito cardiaco e i valori di ossigeno nel sangue, come siamo stati abituati a vedere negli ultimi due anni. E come detto, FitBit dovrebbe essere quasi al centro di tutto: ci sarà senza dubbio un'elevatissima integrazione con l'app di fitness per l'impostazione di obiettivi sportivi, attività quotidiane, benessere.

Tramite il pulsante fisico si potranno gestire alcuni comandi non-touch dello smartwatch: il resto è affidato alla rotazione della corona, mentre staremo a vedere se si punterà su delle particolari gesture touch.

Passiamo ora al puro comparto hardware. Il processore principale sarà un Samsung Exynos 9110, e l'orologio sarà dotato di 1,5 GB di RAM oltre che di 32 GB di archiviazione per i dati e le applicazioni di fitness. Niente male per uno smartwatch, ci fa pensare a quanto avanza la tecnologia: solo cinque o sei anni fa, queste erano specifiche montate sugli smartphone e non certo sugli orologi.

Il dispositivo sarà ovviamente dotato di GPS, e avrà anche un modulo NFC. Abbreviazione di Near Field Communication, è una caratteristica che consente di comunicare con altri elementi vicini, e viene spesso usata per i pagamenti col telefono contactless.

La batteria sarà di 300 mAh, e Google già promette che reggerà per un intero giorno di uso, ma naturalmente molto dipende da come verrà usata. Infine, non va dimenticata la caratteristica di impermeabilità, che già sui Samsung vediamo molto spiccata. Il Pixel Watch è improntato sull'attività fisica, quindi non si smentisce neppure qui: sarà impermeabile fino a 50 metri di profondità, per essere usato anche sott'acqua in alcune immersioni.

Uscita, prezzo e disponibilità di Pixel Watch: arriva in Italia?

Dopo averne elencato i pregi, molti vorranno già mettere le mani sullo speciale orologio. Ma prima di tutto dovranno attendere la data di rilascio ufficiale, prevista giovedì 6 ottobre.

La disponibilità in Italia non è ancora del tutto chiarita: ci si aspetta che arrivi, ma si attendono dettagli ufficiali e non semplici supposizioni in merito. Non essendoci ancora conferme, non possiamo conoscere l'eventuale prezzo che Pixel Watch avrà nel nostro paese.

Neppure in America si conosce il prezzo ufficiale, ma alcune indiscrezioni "di corridoio" parlano di un costo intorno ai 399 dollari. Se così fosse, al cambio potremmo avere altrettanti euro, a meno di sovrapprezzi legati all'inflazione.

Non c'è ancora modo di prenotare o preordinare Pixel Watch, né tanto meno gli smartphone Pixel 7 e 7 Pro, primi a essere distribuiti dopo l'eccezione di Pixel 6A. Per questi ultimi Google offre sul suo sito una pagina di anteprima, ma è solo per incuriosire e accrescere l'attesa: bisognerà attendere qualche altra settimana per accedere agli acquisti.

Un po' come è accaduto con la super novità di creazione immagini, Imagen, all'azienda di Mountain View piace tenerci sulle spine.