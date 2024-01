Grok, questo peluche forse non è adatto ai bimbi: ecco cos'è e perché c'entra Elon Musk

Arriva Grok, il primo giocattolo per l'infanzia che sfrutta le intelligenze artificiali generative. Pensato per migliorare il rapporto dei bambini con la tecnologia, questo innovativo prodotto desta però già diverse preoccupazioni.

Sono finiti i tempi del caro, vecchio, orsacchiotto di peluche: Grok, il primo giocattolo per l’infanzia che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa, è pronto a fare da apripista a un settore che entro il 2030 potrebbe valere oltre 35 miliardi di dollari.

Votato all’interazione e capace di conversare con i più piccini tramite linguaggio naturale, il peluche sfrutta la tecnologia di OpenAI – la stessa di ChatGPT. Se il settore delle IA generative è ai suoi albori, è tuttavia già necessario rivolgerlo ai più piccoli? Riflettiamoci insieme e scopriamo, più nello specifico, cos'è Grok.

La rivoluzione dei giocattoli in IA: ecco cos’è Grok

A una prima occhiata, Grok potrebbe sembrare un semplice, seppur peculiare, peluche a forma di razzo. Occhioni giganti, forma tondeggiante e sguardo vacuo, questo tenero giocattolo per l’infanzia cela però una tecnologia avanzatissima, l’intelligenza artificiale generativa - in pratica, ChatGPT.

A dare voce a Grok, nientemeno che Claire Bouchere – aka Grimes – imprenditrice e investitrice in Curio, nonché ex moglie di Elon Musk. Il nome del peluche è infatti quello dell’IA dell’ex compagno e la sua forma da razzo è un chiaro riferimento a Space X – anche se l’azienda produttrice del pupazzo nega qualsiasi affiliazione con il marchio.

"Ogni cambiamento a livello tecnologico sblocca nuove forme di intrattenimento" – spiega Sam Eaton, presidente e produttore dei giocattoli di Curio – "È un diverso livello di immersione per il tempo di gioco".

Come funziona Grok

L’obiettivo primario di Grok è quello di rieducare i bambini al rapporto con la tecnologia, allontanandoli dagli schermi di smartphone e tablet per reinvitarli all’interazione.

Un amico sempre disponibile a conversare su un’infinità di argomenti – secondo Curio – avrebbe quindi il potenziale di coinvolgere attivamente i bambini in conversazioni e momenti educativi, riducendo nel contempo i danni causati dalla costante esposizione alla luce blu.

I genitori potranno monitorare le attività di Grok tramite un’app che trascriverà le conversazioni tra il giocattolo e il bambino. Inoltre, avranno la possibilità di moderare direttamente gli argomenti, impostando eventuali parole tabù.

Stando alle parole di Curio, le conversazioni rimarranno private e non verranno registrate da terze parti.

"Penso davvero che sia importante far sapere ai genitori che hanno il pieno controllo su tutto ciò e che non stiamo nascondendo nulla", sottolinea Eaton.

L’innovativo peluche in IA è già sul mercato a un prezzo decisamente contenuto se si tiene conto del suo valore pionieristico: solo 99 dollari. Ma è tutto oro ciò che luccica?

Giocattoli con intelligenza artificiale: sono sicuri?

Il nodo centrale quando si parla di nuove tecnologie rimane sempre quello della privacy. Per quanto le grandi multinazionali del tech giurino e spergiurino sulla meticolosità dei loro sistemi di archiviazione, cyber attacchi e data leaks sono sempre dietro l’angolo.

Il caso più celebre in ambito di giocattoli per l’infanzia “hackerati” fu quello di Hello Barbie, la bambola conversazionale che fu beccata ad ascoltare le conversazioni dei bambini anche quando non veniva utilizzata.

Senza contare il potenziale infinito che giocattoli di questo tipo potrebbero avere in ambito marketing nell’influenzare le decisioni d’acquisto dei più piccoli e nel fornire dati alle aziende che li producono.

Tramite un giocattolo come Grok, capace di conversare anche su gusti e preferenze dei bambini, le aziende produttrici potrebbero avere accesso a una mole di dati impensabile per sviluppare altri prodotti sempre più affini con il cliente finale. Che però altri non è che un bambino...

Spiega l’esperto di marketing Ben Bland nello studio Intelligenza artificiale emotiva nei giocattoli e nei dispositivi per bambini: "Se qualcuno nel settore dell'analisi delle emozioni fa delle ricerche sui bambini e usa il loro set di dati, avrà un enorme vantaggio sul mercato se inizierà a creare giocattoli. Non solo, potrebbero anche sfruttare e generare emozioni negative che sono preziose perché le persone spendono di più quando sono depresse”.

E non si tratta neanche dello scenario più inquietante. Pensiamo a una generazione di bambini cresciuta interagendo con simulacri di esseri umani, portatori di personalità apparentemente sfaccettate ma comunque sintetiche.

Si tratta di uno sviluppo sano per gli adulti di domani? È etico sottoporre le menti più vulnerabili a un modello di interazione robotico e non il contrario? Solo il tempo potrà dirlo.