Harry e Meghan lanciano il sito ufficiale: biografie snelle e focus sulla filantropia

Le vicende dei reali inglesi sono da sempre molto chiacchierate, ormai non solo nell'opinione pubblica d'oltremanica ma anche in quella italiana. Oggi la coppia più discussa degli ultimi anni torna in pista con una certa discrezione.

Harry e Meghan si rilanciano con un nuovo sito web ufficiale: nuova veste grafica e nuova impostazione dei contenuti, snelli e spartani, per dribblare le polemiche e porre l'accento sulle attività sociali. Vediamo in cosa consiste il sito.

1. Il nuovo sito ufficiale di Harry e Meghan è essenziale nell'aspetto 2. Che lavoro fa il principe Harry? 3. Cosa fa adesso Meghan? 4. Dove vive il principe Harry e Meghan?

Il nuovo sito ufficiale di Harry e Meghan è essenziale nell'aspetto

Il sito web è raggiungibile all'indirizzo sussex.com e va a rimpiazzare la precedente versione. Si chiamava sussexroyal.com ed era stata inaugurata dalla celebre rinuncia al titolo, datata 2020. Il vecchio sito è ancora attivo, ma mostra continuamente un avviso e un link a quello nuovo.

Accedendo a sussex.com notiamo subito che il nuovo aspetto web è estremamente leggero, sobrio e quasi elegante. Sin dall'inizio si intuisce l'intenzione di una comunicazione molto tranquilla e lontana dalle polemiche.

La homepage mostra unicamente una foto dei due, scattata in Germania nel 2023 in occasione dell'evento Invictus Games. Si tratta di una competizione sportiva riservata ai veterani di guerra che hanno dovuto subire disabilità permanenti, fondata proprio da Harry e Meghan. A detta della coppia, è una delle loro foto preferite.

Il testo principale recita "L'ufficio del Principe Harry e di Meghan", con sottotitolo "Duca e Duchessa del Sussex". Nel footer a fondo pagina troviamo i vari loghi: dell'ufficio stesso, della coppia e della loro fondazione e compagnia di produzione Archewell. Questi ultimi linkano ai siti di Archewell, anch'essi recentemente ricostruiti.

L'unico pulsante disponibile per continuare nel sito è un altrettanto spartano "Scopri di più". Esso porta a un menu con una breve presentazione, che descrive come l'ufficio dei due voglia plasmare il futuro attraverso business e filantropia. Appena in basso, i link alle uniche due pagine statiche del sito: una dedicata a Harry e una a Meghan.

Biografie leggere e focus sulle attività umanitarie

Dando un'occhiata alle biografie, si nota come in entrambi i casi venga del tutto evitata la discussione sui temi più polemici degli ultimi tempi, come la famiglia reale. Questo nonostante Harry sia ancora in linea di successione quando si cerca di capire chi diventa re dopo Carlo.

La pagina di Harry esordisce definendolo un filantropo, veterano militare, difensore della salute mentale e attivista ambientale, che ha dedicato la sua vita alle cause che lo appassionano e che promuovono cambiamenti importanti per persone e luoghi.

Prosegue parlando del periodo nelle forze armate britanniche, della creazione degli Invictus Games, della fondazione di organizzazioni di beneficenza e della co-fondazione (con Meghan) di Archewell Foundation. Si chiude con la citazione al best-seller Spare e alla sua vita privata con moglie e figli in California. In fondo c'è spazio per i numerosi link ai siti delle attività citate nella biografia.

In modo simile, la pagina di Meghan la presenta come femminista nonché campionessa dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere, aggiungendo le citazioni da parte del TIME, del Financial Times, di Vogue e altre testate.

La biografia esplica i suoi numerosi studi ed esperienze. Cita solo brevemente le attività cinematografiche, poi passa alle missioni umanitarie. Si vola così al 2018, al matrimonio con Harry, alla pubblicazione su Vogue nel 2019 e all'Archewell nel 2020. Infine sono citate le attività più recenti, tra cui podcast, libri per bambini e sostegno alla salute mentale e alla cura per la famiglia.

C'è la sezione delle notizie, ma nessuno spazio per le polemiche

Homepage spartana e bio sono i soli contenuti statici del sito. È poi disponibile una sezione News, aggiornata continuamente: è accessibile cliccando sul menu hamburger (quello con le linee orizzontali).

Attualmente, le notizie più recenti risalgono al mese di febbraio 2024 e si concentrando principalmente su Invictus, collaborazioni per attività comunicative e incontri o presentazioni internazionali.

Non viene quindi riservato alcuno spazio alle polemiche in generale. Non ci sono menzioni della famiglia reale, dei genitori, delle linee di successione, di tutti quegli argomenti che hanno generato discussione e che hanno portato, per esempio, alla pubblicazione di Spare.

La nuova linea comunicativa della coppia appare sobria, una sorta di riproposizione decisamente più distaccata e quasi tranquilla, per assicurarsi magari dei progetti futuri privi di eccessive polemiche.

Che lavoro fa il principe Harry?

Non solo attività sociali: dopo Spare e la discussa docu-serie, per il 2024 Harry sarebbe al lavoro su una serie di progetti per Netflix. A spiegarlo è stato Bela Bajaria, capo dei contenuti della piattaforma in streaming durante il lancio delle nuove programmazioni. Stando a quanto dichiarato da Bajaria, infatti, il principe starebbe lavorando sulla realizzazione di un film (forse l'adattamento del romanzo "Meet Me at the Lake di Carley Fortune") e due progetti "senza copione" (forse due nuovi documentari).

Dopo l'addio alla Royal Family e il trasferimento negli Usa, nel 2020 i duchi di Sussex hanno firmato un accordo di produzione quinquennale con Netflix, per un valore che secondo le indiscrezioni si aggirerebbe sui 100 milioni di dollari. La collaborazione con Netflix ha portato finora risultati contrastanti. La docuserie Harry e Meghan è stato il documentario di maggior successo al lancio nel dicembre 2022. Al contrario, "Live to Lead" e "Heart of Invictus" non hanno riscontrato un ottimo risultato in termini di audience.

Cosa fa adesso Meghan?

Da attrice a duchessa, poi protagonista di un documentario (autobiografico) su Netflix: Meghan Markle è anche un'attivista, impegnata in prima persona - con il marito - in diverse campagne solidali.

Spotify ha cancellato il podcast della Markle, "Archetypes", dopo una sola stagione, mentre prosegue la collaborazione quinquennale con Netflix (dal 2020 al 2025).

Dove vive il principe Harry e Meghan?

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle vivono a Montecito, in California. Località amata da molti grandi vip, la loro villa è stata descritta come "un mix tra una classica villa toscana, un vigneto di Napa Valley e un country club di Beverly Hills".