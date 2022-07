Da moltissimi anni è tra i migliori siti per vendere e comprare, sia a mano che con spedizione: ecco come inserire un annuncio su Subito.it in pochi minuti e completamente gratis.

Il mondo degli acquisti on-line basa una grossa fetta delle sue transazioni sulle vendite di prodotti dai grossi negozi, come Amazon, e tramite l'utilizzo di carte di credito. C'è però una fetta di utenza interessata a scambi più semplici, meno impegnativi, come gli scambi a mano o le vendite tra privati.

In questo ambiente si staglia come un colosso Subito.it, sito di annunci gratuiti per vendere e comprare soprattutto tramite scambi a mano, ma di recente ampliatosi con efficacia anche nelle spedizioni.

Usarlo è davvero semplice. Vediamo insieme come inserire un annuncio su Subito.it sia per le consegne di persona, sia per quelle tramite spedizione. La semplicità del portale, e l'assenza di costi per inserire gli annunci e vendere, rendono Subito.it una delle scelte migliori per venditori e acquirenti.

Come iniziare a inserire un annuncio su Subito.it (gratis)

Il primo passo per inserire un annuncio sul portale Subito.it è accedere al proprio account, o se non lo si possiede, registrarsi creando un account gratuito. In passato era possibile caricare un annuncio anche senza registrazione, ma questa funzione è stata rimossa per garantire la sicurezza dei compratori.

Per registrarsi sono sufficienti e-mail e password, dopodiché avrete accesso alla possibilità di caricare prodotti in vendita. La procedura sarà praticamente identica da PC, da browser su smartphone e da app su smartphone, con le medesime diciture.

Si comincia utilizzando il pulsante Inserisci un Annuncio (su PC, di colore rosso) o Inserisci (su smartphone, tra i comandi nella barra superiore). Apparirà una schermata da compilare in tutti i suoi campi.

La procedura basilare di Subito.it, usata da quasi tutti i suoi utenti, consente di inserire un annuncio in modo completamente gratuito. Nessun costo vi verrà addebitato a meno che non scegliate un'opzione In Vetrina, del tutto facoltativa.

Inserire un annuncio su Subito.it: categorie e condizioni dell'oggetto

Subito.it è diviso in categorie, quindi la prima cosa da fare è impostare una categoria per il nostro annuncio. Ciò aiuterà le persone a trovare gli oggetti giusti quando navigano una categoria di loro desiderio. Selezioniamo la dicitura che più si addice al nostro prodotto, dal menu a tendina, facendo attenzione alle sotto-voci.

Scegliamo ora il tipo di annuncio. Per quanto la stragrande maggioranza del sito sia utilizzato per annunci di vendita, è possibile anche inserire annunci di oggetti in regalo o "cercasi", per chi sta cercando se qualcuno offre un determinato oggetto.

In seguito tocca alla Tipologia. Pur avendo selezionato già una categoria, infatti, ci sono molteplici altre distinzioni all'interno di ognuna di esse: la Tipologia aiuterà a filtrare ulteriormente gli oggetti desiderati dai compratori, e aumenterà le possibilità di essere trovati nelle ricerche.

Compare adesso la Condizione. Subito.it è nato come sito di vendita per l'usato, e ha dato vita a un ottimo trend sull'acquisto di prodotti usati come i vestiti; quindi bisogna indicare in che stato si trova l'oggetto, selezionando la voce più consona dal menu a tendina. Si può anche vendere un oggetto nuovo, se nella confezione originale.

È in ogni caso importante essere sinceri per non avere controversie coi compratori: nessuno vuole vedersi consegnare un oggetto consumato quando credeva di acquistarlo seminuovo! Meglio evitare battibecchi, anche per ottenere una recensione positiva dall'acquirente. Soprattutto se si parla di oggetti costosi come le automobili, per cui può essere utile qualche consiglio negli acquisti.

Inserire annunci su Subito.it: le immagini nell'annuncio

Viene ora la parte più importante di un annuncio: le immagini. Gli annunci senza foto vengono quasi sempre ignorati dagli acquirenti, perché appaiono come possibili fregature, o comunque non risultano così affidabili da interessarsi agli acquisti.

Molto meglio caricare delle foto in cui gli oggetti in vendita sono molto chiari, possibilmente da tutte le angolazioni necessarie e che ne mettano in risalto le condizioni. Inoltre, il sito stesso sconsiglia di usare immagini prese da internet o da catalogo: rendono l'annuncio all'apparenza finto e peggiorano tantissimo le vendite.

È fondamentale anche decidere quale sarà la foto di copertina dell'annuncio: comparirà nelle ricerche e sarà la prima ad attirare i compratori, quindi deve rappresentare l'oggetto nel suo complesso in modo ben visibile.

Le ulteriori foto si potranno poi scorrere all'interno dell'annuncio. Su Subito.it è possibile inserire fino a 6 fotografie per ogni annuncio gratuito. Ulteriori foto si possono caricare solo se si possiede un negozio professionale sul portale, tramite procedure a pagamento.

Descrizione, prezzi e spedizioni per inserire un annuncio su Subito.it

È il turno della descrizione dell'annuncio. Questo è uno spazio "bianco" da riempire nel modo che si preferisce. L'ideale è che qui si trovi una presentazione dell'oggetto in generale, un report dettagliato delle sue condizioni, e tutte le indicazioni sui prezzi, le opzioni di vendita, e le spedizioni o i luoghi in cui scambiare a mano.

Tutto ciò che ritenete necessario far sapere al cliente, o che pensate possa dare valore all'oggetto, va qui. Cercate di non ricadere nella trappola da televendita: descrivere l'oggetto in modo magniloquente non aumenta le possibilità di piazzarlo! Meglio essere sinceri e tranquilli.

Tocca adesso al prezzo. Il suo inserimento è facoltativo, ciò si può anche omettere, invitando la clientela a presentare delle offerte da valutare in seguito. Attenzione, però: questo respinge parte dei compratori perché vedono nell'annuncio una procedura lunga, o un possibile prezzo che non gli interessi affatto, e passano oltre.

Il consiglio è di inserire un prezzo desiderato e, nel caso lo si ritenga necessario, specificare nella descrizione se è trattabile.

Nel caso si voglia consentire di acquistare a distanza, bisogna spuntare la casella "Disponibile per la spedizione". Questo sbloccherà altre voci tra cui scegliere: il metodo di spedizione (TuttoSubito, il servizio interno di Subito.it, o un metodo proprio), e il peso del pacco.

Se la spunta alla casella viene tolta, queste due opzioni spariranno e si andrà direttamente alla successiva, quella sul comune in cui si trova l'oggetto. Sempre meglio indicare il luogo, infatti, soprattutto per scambi a mano, così che chi si trova lontano non vi faccia perdere tempo se non può venirvi incontro.

Passaggi finali per un annuncio su Subito.it: telefono e opzioni in vetrina

Infine specificate se siete privato o azienda, e se volete, inserite il numero di telefono: non è obbligatorio, visto che la maggior parte dei primi contatti informativi avviene tramite la chat di Subito.it.

Se avete rispettato il regolamento interno per gli annunci sul sito, proseguite con "Continua" e verificate che tutte le informazioni siano corrette. Con un altro click l'annuncio andrà in caricamento: di solito è sufficiente qualche ora affinché sia pubblicato sul sito. Da questo momento in poi potrete ricevere contatti da potenziali acquirenti.

E se ciò non vi soddisfa abbastanza, potete sponsorizzare il vostro annuncio tramite l'opzione "in vetrina". Essa mette il vostro annuncio in cima alla lista per mostrarlo a tantissimi utenti, invece che finire in fondo alle ricerche.

Quanto costa mettere un annuncio in vetrina su Subito.it? Questo dipende da diversi fattori! A seconda dell'annuncio e della sua categoria, il prezzo e le opzioni disponibili (come il tempo in cui è online) cambieranno. L'unico modo per scoprirlo è recarsi nella sezione "I miei annunci" ed esplorare le offerte disponibili sul portale.