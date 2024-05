Ancora novità in arrivo per il social fotografico, Instagram. Dopo le recenti aggiunte dell’Hype nelle risposte, sono state implementate nuove funzioni apposite, unicamente per le Instagram Stories: vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sommario:

Cos’è cambiato nelle storie di Instagram? Ecco le nuove funzioni Cosa è cambiato con l’ultimo aggiornamento di Instagram? Cosa sono gli hype alle storie? Come postare le storie su Instagram dopo il nuovo aggiornamento?

Cos’è cambiato nelle storie di Instagram? Ecco le nuove funzioni

Sono ben quattro le nuove funzioni aggiunte alle Instagram Stories, sotto forma di nuovi sticker che dovrebbero diventare disponibili a breve per tutti gli utenti. Se non le vedete ancora, provate a controllare se è presente un aggiornamento, e nel caso, installatelo; se neanche così le riuscite a trovare, dovrete aspettare qualche altro giorno per il prossimo update, quindi tenete d’occhio lo store.

1. Sfocatura segreta e interazioni alle stelle col filtro Rivela

La prima novità è rappresentata dallo sticker “Rivela”, che porterà indubbiamente alle stelle le interazioni su Instagram e i messaggi personali nel vostro account.

Si tratta di una nuova funzione che sfoca l’intera immagine presente nella Storia, rendendola quasi irriconoscibile. In aggiunta, appone un piccolo box in cui potrete dare un indizio o qualsivoglia tipo di messaggio vogliate, per incuriosire il pubblico. Ebbene, l’unico modo per l’utente di riuscire a vedere cosa c’è nella story nascosta è mandare un messaggio tramite il box: se non lo fa, non potrà mai scoprirlo. E sappiamo che la curiosità regna sovrana.

2. Playlist collaborative nelle Instagram Stories: Tocca a Te musicale

Su Instagram esisteva già la funzione “Tocca a te”, ma adesso ne giunge un’altra che si concentra interamente sulle interazioni musicali: è il nuovo “Tocca a te musicale”.

Questo sticker permette di condividere coi propri follower una canzone, ma non solo: a loro volta, i follower potranno rispondere utilizzando un brano che è piaciuto a loro, creando una sorta di playlist condivisa. Si può generare una raccolta musicale su uno stato d’animo, una situazione, un’emozione o semplicemente per i brani più amati.

3. La Cornice che trasforma le foto in Polaroid virtuali

Le Polaroid non smettono mai di affascinare, tutti ricordiamo quando dovevamo scuoterle all’aria per poterne visualizzare l’immagine fresca fresca, appena stampata sulla carta fotografica lucida. Il potere nostalgico è tanto, perciò Instagram ha dato la possibilità di crearne una versione digitale.

Il nuovo sticker dal nome “Cornice” incornicia le fotografie dell’utente in piccole versioni digitali delle Polaroid, ma non è solo una questione di aspetto esteriore: i follower dovranno scuotere lo smartphone per visualizzare il contenuto della mini-Polaroid.

4. I Ritagli diventano adesivi personalizzati per le Instagram Stories

L’ultima nuova funzione delle Instagram Stories si chiama “Ritagli”, e serve per creare nuovi piccoli adesivi che poi potranno essere aggiunti facilmente alle storie della piattaforma.

Utilizzando “Ritagli”, si dovrà selezionare una foto (o il fermoimmagine di un video) presente nella galleria del proprio telefono: in modo rapido si potrà ritagliare una parte dell’immagine, sia automaticamente che più manualmente, per farla diventare un simpatico adesivo pronto all’uso.

Cosa è cambiato con l’ultimo aggiornamento di Instagram?

A parte delle piccole modifiche nell’aspetto, l’ultimo aggiornamento di Instagram ha realizzato un grosso cambiamento soprattutto per una ulteriore funzione: si tratta degli Hype alle storie.

A quanto pare, infatti, si sta puntando ancor più forte del solito sulle Instagram Stories. Sembra che sia la funzione largamente più usata della piattaforma, e gli utenti sono soliti postare molto di più le storie rispetto ai classici post.

Cosa sono gli hype alle storie?

Gli Hype sono una delle ultime novità delle Instagram Stories. Si tratta di piccoli commenti alle storie altrui, che però non sono più privati, bensì pubblici.

Adesso compare in basso a sinistra nelle storie altrui un pulsantino a forma di nuvola che sorride. Toccandola si aprirà uno spazio in cui è possibile scrivere un commento per la persona che aveva postato. Se inviato, il commento diventerà del tutto pubblico, ossia sarà visibile anche a chiunque altro vedrà la storia successivamente, divenendo parte di essa.

Il limite massimo è di soli 40 caratteri, e se l’utente lo preferisce soprattutto per la privacy, la funzione degli Hype si può disattivare dalle impostazioni dell’applicazione. L’aggiunta degli Hype non rimuove la classica funzione delle risposte private, da attuare tramite la solita barra di risposta orizzontale in basso alla story.

Come postare le storie su Instagram dopo il nuovo aggiornamento?

La pubblicazione delle Instagram Stories non è cambiata anche con l’aggiunta delle nuove funzioni. Il cuore della piattaforma rimane lo stesso, è sufficiente usare il classico pulsante in alto a sinistra nella home, quello con la foto profilo personale, e poi iniziare a creare la story.

Una volta terminata la creazione della storia tra foto, adesivi, effetti speciali e altro, non resta che scegliere il pubblico a cui mostrarla (ad esempio storia pubblica o per gli amici più stretti), e poi pubblicare.