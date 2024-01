Apple lancia il nuovo aggiornamento iOS 17.3 per l’iPhone. Ecco cosa cambia

È stato lanciato pochi giorni fa l’aggiornamento al sistema operativo iOS 17.3 per l’iPhone. Ecco cosa cambia ora per iPhone e altri dispositivi Apple.

Mentre la società di Cupertino è a lavoro sulle prossime modifiche da apportare sul sistema operativo iOS oltre che sull’App Store e Safari, sono arrivati pochi giorni fa gli ultimi aggiornamenti di iPhone e iPad.

Si tratta della versione 17.3 di iOS e iPadOS, che di fatto va a modificare in maniera sostanziale il modo con cui gli utenti potranno interagire con i propri dispositivi.

In questo articolo, quindi, andiamo a riepilogare quali sono le ultime novità introdotte con il recente aggiornamento iOS 17.3 per iPhone di Apple e cosa cambia.

Nuovi aggiornamenti iOS 17.3: cosa cambia

Come annunciato, Apple ha diffuso l’aggiornamento della versione iOs 17.3 per iPhone nella serata di lunedì 22 gennaio 2024.

Al contempo, sono stati rilasciati anche altri updati relativi ad altri dispositivi del sistema Apple. Stiamo parlando di iPadOs 17.3, MacOs Sonoma 14.3, WatchOs 10.3 e tvOs 17.3.

La novità più importante e attesa con il nuovo aggiornamento iOS 17.3 riguarda sicuramente quella legata alla Protezione del dispositivo rubato oltre che l’attivazione di un timer di un’ora.

Al contempo, l’aggiornamento Apple permette agli utenti di condividere le proprie playlist, attivando la gestione condivisa della playlist con uno o più utenti, tramite Apple Music.

Va detto, tuttavia, che le novità più importanti per iPhone e altri dispositivi Apple arriveranno nel mese di marzo 2024, con la versione iOS 17.4, in cui saranno introdotte tutte le modifiche, che accolgono le disposizioni contenute nel Digital Markets Act.

Se ti interessa l’argomento, leggi l’articolo: Apple annuncia tutte le modifiche per Safari, iOS e App Store. Ecco cosa cambia ora.

Le nuove funzioni con iOS 17.3

Il nuovo aggiornamento iOS 17.3 per iPhone porta con sé una serie di novità. In primo piano sicuramente la funzione anti-ladro, che viene definita “Protezione del dispositivo rubato”. Si tratta di fatto di una funzione che aggiunge un nuovo livello di sicurezza per gli utenti della società di Cupertino, nei casi di furto del proprio dispositivo.

La nuova funzione potrà essere attivata sui dispositivi in cui risulta essere installato il nuovo aggiornamento iOS 17.3 dell’iPhone, facendo riferimento al menù Impostazioni.

In questo modo, gli utenti potranno integrare un’ulteriore barriera contro i malintenzionati. Al momento dell’attivazione sarà richiesto così l’utilizzo del riconoscimento del volo, al fine di accedere a tutte le funzioni legate allo strumento, tra cui le password conservate nel portachiavi di iCloud.

L’obiettivo di questa nuova funzione è quella di andare ad evitare che i malintenzionati possano ottenere il codice numerico di sblocco Passkey.

A completare l’aggiornamento iOS 17.3, sul tema della sicurezza in caso di furto, l’azienda ha deciso di introdurre un’ulteriore funzione, quella del Ritardo di sicurezza di un’ora prima di poter disattivare l’opzione Protezione del dispositivo rubato.

In questo modo, l’utente ha più tempo per accorgersi dell’eventuale furto e prendere le dovute precauzioni.

Come aggiornare l’iPhone a iOS 17.3

L’aggiornamento al sistema operativo iOS 17.3 è disponibile su tutti gli iPhone dal modello XR/SE 2a generazione in poi.

Come sempre, comparirà la notifica di disponibilità dell’aggiornamento sul proprio dispositivo. Aprendo la notifica dell’upgrade sarà poi possibile avviare la procedura di aggiornamento.

Se, invece, non è stata ancora ricevuta la notifica, si può comunque verificare in maniera manuale se è disponibile sul proprio dispositivo l’aggiornamento iOS 17.3, andando sul menù di Impostazioni, poi Generali e successivamente Aggiornamento Software.

Il consiglio per poter avviare correttamente la procedura di aggiornamento del dispositivo è quello di effettuare un backup dati su iCloud, lasciare lo smartphone collegato alla batteria e assicurarsi che sia connesso ad una rete WiFi sicura.