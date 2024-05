Nel 2024 Apple ha presentato i nuovi modelli di iPad Pro, i quali puntano sull’essere super sottili. Un grande passo avanti per la casa di Cupertino, che nel 2010 lanciò il primo modello dallo spessore di 1,3 cm, scesi ai 5,1 millimetri dei prossimi tablet dell’azienda. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dal prezzo ai differenti modelli in arrivo sul mercato.

iPad Pro 2024, il prezzo e i modelli

I nuovi iPad Pro arrivano nei negozi a partire dal 15 maggio 2024, con due colorazioni disponibili, argento e nero siderale, e due misure dello schermo, da 11” e da 13”, entrambe montanti il display Retina XDR. I pacchetti integranti l’Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard Pro, inoltre, arrivano a superare i 3000 euro, mentre il prezzo di partenza appare più abbordabile:

iPad Pro 11”: da 1.219 euro

iPad Pro 13”: da 1.569 euro

Nuovi iPad Pro, le principali novità tecniche

La grande novità sta sicuramente nello spessore, ora di 5,1 millimetri, di poco sotto l’8,3 millimetri dell’iPhone 15 Pro e ben più fine dell’1,3 cm del primo modello di iPad lanciato ormai nel 2010. Non per niente Apple li ha definiti come l'”invenzione più sottile di sempre“.

I nuovi iPad montano inoltre il processore M4, ultima evoluzione del chip che Apple ha iniziato a produrre nel 2020. Le performance promesse sembrano quasi eccessive rispetto al dispositivo su cui è installato, ma l’idea è che possa servire a spianare il terreno in visto dell’avvento dell’intelligenza artificiale. Come rivelato dal Financial Time infatti, la casa di Cupertino starebbe allestendo un laboratorio apposito a Zurigo, reclutando esperti del settore.

John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple, ha affermato: