Klarna blocca le assunzioni e preferisce l'intelligenza artificiale

Ci sono ancora tanti dubbi sull'utilizzo delle intelligenze artificiali, soprattutto in ottica di sostituzione di alcuni lavori. Eppure c'è già chi, come Klarna, ha bloccato quasi tutte le assunzioni perché attende di dare molte più mansioni alle macchine.

L'avvento delle Intelligenze Artificiali generative ha sì prodotto una rivoluzione negli strumenti usati sul web, ma ha anche generato grandi paure. Una di esse è che le IA possano sostituire gli esseri umani in moltissimi lavori.

Come a ignorare questi timori, alcune aziende già preferiscono fare larghi passi verso le IA invece che verso i dipendenti: è il caso di Klarna, che ha bloccato quasi tutte le assunzioni per attendere l'implementazione delle IA.

Klarna cerca solo ingegneri e blocca ogni altra assunzione

Se oggi sbirciamo la pagina degli annunci di lavoro sul sito web di Klarna, ne vediamo una piccola lista con una caratteristica in comune: la quasi totalità riguarda il settore dell'ingegneria.

A Klarna vengono oggi mantenute aperte solo le posizioni per gli ingegneri. Il motivo è che la società ha fattivamente bloccato quasi tutte le assunzioni su altri ruoli. Non si tratta di speculazioni, bensì di realtà ben annunciate.

Ne ha infatti parlato chiaramente il CEO di Klarna, Sebastian Siemiatkowski. "Al momento non stiamo assumendo per nulla, eccetto che per gli ingegneri", ha dichiarato al quotidiano inglese Telegraph.

Secondo il capo dell'azienda, non solo non ci saranno allargamenti nello staff, ma addirittura "Ci sarà un restringimento della compagnia". Il timore che possano seguire nuovi licenziamenti si fa sempre più spazio, perché la preferenza di Siemiatkowski è andata tutta dalla parte delle intelligenze artificiali.

Il capo di Klarna attende le IA: così serviranno meno persone

Il Telegraph riferisce di un atteggiamento attendista in casa Klarna. Il CEO crede fermamente che le Intelligenze Artificiali gli consentiranno di ridurre la quantità di persone impiegate nell'azienda. E così, invece di assumere persone laddove ce ne sia bisogno, vuole aspettare che quel lavoro possa essere svolto dall'IA.

Siemiatkowski ha proseguito spendendo lodi nei confronti dell'intelligenza artificiale. Non può dirsi lo stesso, invece, per il lavoro umano. "Le cose che prima richiedevano molto tempo speso da parte delle persone, adesso possono essere svolte molto più velocemente, e abbiamo bisogno di meno persone per fare la stessa cosa", ha sottolineato.

"La scelta giusta per noi è dire semplicemente: non assumiamo ora, vediamo prima come va a finire", ha proseguito, riferendosi appunto a come le IA potranno consentirgli di fare tutto il lavoro necessario, ma con meno dipendenti.

Già 18 mesi fa, la gigantesca compagnia svedese ha licenziato migliaia di suoi dipendenti durante un "periodo di profonda recessione tecnologica", come testimoniato dal Telegraph. E adesso il suo CEO dà piena fiducia solamente alle macchine. L'ennesimo esempio dei pericoli dell'Intelligenza Artificiale, ma tutto a causa delle decisioni delle persone.

Klarna usa già molto l'intelligenza artificiale: prospettive e rischi

La mai celata soddisfazione di Siemiatkowski per le IA deriva anche dall'utilizzo che già se ne fa in Klarna. Parliamo in particolare di ChatGPT Enterprise, versione premium per le aziende del celebre ChatGPT.

Attualmente si adopera già ChatGPT Enterprise nella compagnia svedese, in particolare per amministrare le controversie tra acquirenti e venditori: pare che questo sistema con l'IA abbia già risparmiato 60.000 ore all'anno al lavoro svolto dalle persone. Adesso Siemiatkowski attende solo un'integrazione completa del sistema in tutto il flusso di lavoro di Klarna.

Il grosso problema è che togliere lavoro "faticoso" alle persone non sta portando a un miglioramento delle loro condizioni lavorative. Una possibile prospettiva per il colosso svedese (seconda startup al mondo) è invece quella di privarsi di altri dipendenti in futuro.

Klarna appare tra le aziende che, a livello globale, sono maggiormente orientate a sostituire quanto più possibile i lavoratori con le IA, mettendo queste ultime al centro delle proprie mansioni. In questo modo, potrà tagliare i costi in termini di stipendi al personale.

Come emerge dalle dichiarazioni del CEO, questi atteggiamenti di sostituzione dei lavoratori umani con le IA sembrano già passare come perfettamente normali nei colossi del settore, ma la deriva che preoccupa tantissimi lavoratori. La speranza per arginarli è affidata alle nuove regole sulle intelligenze artificiali che stanno per entrare in vigore.