In questi tempi è giusto cercare soluzioni di risparmio in bolletta. Per il giardino ce n'è una anche ecologica: i lampioni fotovoltaici da giardino, che ben si adattano alle esigenze di alcuni (ma non di tutti, ed ecco perché).

Il periodo di crisi si riflette in particolar modo sul settore energetico, martoriato dal caro bollette. Gli aumenti costringono le famiglie a tante rinunce e ristrettezze, e un momento del genere si presta alla ricerca di soluzioni differenti.

Perché non provarne anche di ecologiche? Per i possessori di un giardino, l'illuminazione notturna o serale ha un costo non indifferente. Ecco dove possiamo provare a risparmiare.

I lampioni fotovoltaici da giardino sono una possibilità di risparmio in bolletta sul lungo termine, che a seconda della situazione può essere adattissima. Vediamo come funzionano, e tutti i loro pro e contro.

Cosa sono e come funzionano i lampioni fotovoltaici da giardino

C'è anche chi li chiama "lampioni solari" perché attingono l'energia da "trasformare" in luce direttamente dal sole. Fatto sta che i lampioni fotovoltaici da giardino (nome forse più corretto) promettono e fanno proprio questo.

Si tratta di dispositivi dotati di un vero e proprio pannello solare, naturalmente molto in miniatura rispetto a quelli utilizzati per alimentare intere case o edifici. Ma è proprio quel pannellino a conferire energia e luminosità al sistema, appunto, di illuminazione a esso collegato.

Vi può essere collegato un lampione dalle forme identiche a quelli tradizionali, quindi alto sin da terra, ma anche uno da poggiare sulle pareti esterne o negli angoli della muratura, e addirittura dei fari o faretti da poggiare sul terreno, delle lampade di diverse forme e così via, senza costrizioni di design.

I pannelli prendono l'energia direttamente dalla luce solare durante la giornata, per cui più ne assorbono e più sarà l'output energetico dato alla lampada o lampione quando ce n'è bisogno. Va da sé che non siano perfetti per tutte le esigenze, ma in alcuni casi riescono a dare grandi soddisfazioni. E poi non hanno bisogno di essere collegati alla rete elettrica, quindi sono super pratici e dall'installazione facile.

La maggior parte dei lampioni fotovoltaici ha un sistema di accensione intelligente o comunque programmabile, in modo che la luce si accenda solo quando fuori è buio o solo quando è passata una certa ora, o addirittura solo se rileva persone o animali nei dintorni. Sono pressoché sempre resistenti all'acqua. Prima di acquistare controllate queste specifiche del prodotto.

Lampioni fotovoltaici, ecco quando sono adatti: tanti "pro" e qualche "contro"

Innanzitutto bisogna considerare la potenza del singolo oggetto. Ci sono lampioni principalmente estetici, che hanno il compito di definire solo il sentiero o di decorare, cioè dalla bassa potenza. Se invece si necessita di una vera e propria illuminazione, la lampada deve avere una potenza elevata: prima di acquistarla bisogna esaminarne le caratteristiche e il wattaggio.

A proposito di potenza e illuminazione: l'impatto del sole è prima di tutto una questione geografica, quindi ci sono aree della nostra Italia in cui l'apporto energetico solare è nettamente maggiore. Ciò vuol dire che al Sud, e magari anche in zone particolarmente soleggiate quasi tutto l'anno, i lampioni sapranno assorbire di più e quindi emanare più luce e per più tempo.

Inoltre è importantissimo valutare la posizione di esposizione. Il pannello del lampione deve assorbire luce solare per il maggior tempo possibile, altrimenti si rivelerà davvero poco prestante. Va piazzato in una posizione che sia esposta al sole possibilmente per tutto il giorno, evitando con cura, quindi, le zone d'ombra. Va da sé che la posizione della casa stessa sia in grado di influenzare le prestazioni del pannello.

In conclusione, a chi è adatto il lampione fotovoltaico? Dipende dalle esigenze: se si tratta solo di luci estetiche e decorative, può essere giusto davvero per tutti, in quanto anche una luce fioca si presta al gioco. Inoltre sono perfetti per chi non ha la possibilità di aggiornare il proprio impianto con sistemi complessi, perchè sono semplici da installare.

Se invece l'esigenza è di una vera e propria illuminazione serale a basso costo in zone buie, bisogna porsi un po' il problema dell'orientamento della casa, dei punti ombrosi e della località in cui lo si piazza. Negli ultimi anni le potenze sono aumentate, ma è comunque meglio considerare questi elementi.

Inoltre per quanto le condizioni possano essere favorevoli, questi lampioni non vanno usati come luci importanti, per esempio per illuminare un viale su cui dovrà transitare un'automobile. Va ricordato che in periodi uggiosi, in caso di poco sole o in generale in inverno, potrebbero infatti garantire un'illuminazione più scarsa e in generale non sicura.

Lampioni fotovoltaici: occasioni di design, risparmio e prezzi medi

Eccoci infine al pregio migliore: l'impatto sulla bolletta. I lampioni fotovoltaici sono ideali per coloro che vogliono snellire il costo della luce per il giardino, quantomeno sul lungo periodo. Il risparmio esiste ed è tangibile. Certo, come tutti gli investimenti, avrà bisogno di qualche mese per compensare la spesa del prodotto. Ma alla lunga questi faretti faranno da sé, garantendo che varie fonti di luce in giardino arrivino senza spendere altro! Un altro trucchetto da aggiungere alla lista di cose da fare per evitare il caro bollette.

Col tempo, inoltre, i costi d'acquisto dei lampioni fotovoltaici da giardino si sono sensibilmente ridotti. Oggi un prodotto di ottima potenza e con funzioni intelligenti vaga, a seconda della dimensione, tra i 30 e i 70 euro, e per faretti leggermente più piccoli quel costo corrisponde anche a una serie di 4 o 6 di essi. Se ne trovano molti in particolare su Amazon, e col Black Friday ormai prossimo ci sono diverse occasioni di risparmio.

In ultimo non va ignorato il design. Un grandissimo pregio dei lampioni fotovoltaici è che, come menzionato, hanno mille forme: lampione, lampada, faro e faretto, vari generi di LED. Questo vuol dire che si adattano alla perfezione a ogni tipo di giardino, area e cortile, poiché abbiamo sempre la possibilità di scegliere quello più bello per la rispettiva estetica. E a costi contenuti come questi, non è affatto poco.