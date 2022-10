Come funziona Lasting, l'app di terapia di coppia che registra eventi speciali e preferenze dei coniugi, creando un piano personalizzato per tutte le esigenze.

Ormai c’è un app per tutto, anche per i matrimoni in crisi: è il caso di Lasting, l’ultima trovata che promette un matrimonio felice e soddisfacente grazie alle notifiche push. No, non è uno scherzo: vediamo come funziona.

Come funziona Lasting, l’app per il matrimonio felice

Immaginiamo la scena: ore 21:00 della sera di un’apparentemente normale martedì sera. Lo sguardo assassino di tua moglie che incombe mentre addenti una capasanta, e la cosa peggiore è che non hai idea del perché di tutto quest’odio. Per poi ricordarti il giorno dopo che ieri era l’anniversario.

Ecco, grazie a Lasting, problemi di questo tipo non ce ne dovrebbero più essere: mettendo letteralmente dito tra moglie e marito, quest’app registra eventi speciali e preferenze dei coniugi, creando un piano personalizzato per tutte le esigenze.

Dopo un infinito questionario dettagliatissimo, l’app genera esercizi, quiz e lezioni dividendole per vari aspetti della vita di coppia: sesso, soldi, genitorialità, empatia, comunicazione, cultura familiare, apprezzamento e conflitto.

E non solo: le risposte agli esercizi sono confrontabili dai coniugi su più dispositivi, così da dare una ragione in più agli sposini per rivolgersi a un terapista in carne ed ossa o compilare direttamente le carte del divorzio.

Dopo la fase iniziale, arrivano le notifiche push, ovvero promemoria che ti ricordano letteralmente di dare attenzione al tuo partner: falle un complimento, chiedile com’è andata la giornata, regalale un mazzo di fiori, portala fuori a cena etc., rendendo il rapporto estremamente spontaneo e per niente forzato.

Quanto costa Lasting, l’app di terapia di coppia?

Lasting si propone come sostituto del terapista di coppia, che comunque risulta costare meno di uno specialista: l’abbonamento costa 39,99€ per un percorso fai da te che si compone di attività pratiche e teoria basata su 125 studi accademici sul matrimonio.

Le funzioni di Lasting

L’app è sincronizzabile su due dispositivi, rendendo condivisa l’esperienza di terapia di coppia. Si compone di tre schede principali.

Sessione di terapia

Una sezione in cui sono presenti diversi argomenti e che comprende audio in coaching: a differenza di una normale sessione di terapia di coppia, qui parla solo l’audio, che spiega ai coniugi come lavorare sulla comunicazione, sulla connessione emotiva e sugli inevitabili conflitti.

Momenti

Qui vi sono tutta una serie di esercizi personalizzati che appaiono come compitini da svolgere dopo aver ascoltato i coaching della sessione precedente. In teoria, si tratta di comprensione del testo, ma secondo gli sviluppatori è in realtà un modo per conoscere meglio il punto di vista del partner su vari argomenti.

Promemoria

Ed ecco la parte clue di lasting, ovvero i promemoria personalizzati, che ricordano ai coniugi la data dell’anniversario, di cominciare a pensare al regalo di Natale, ma anche solo di chiedere in maniera spontanea e disinteressata l’andamento della giornata del partner.

In alternativa, è possibile scaricare a un prezzo più accessibile una di quelle app che allenano la memoria, così da poter rimanere sul pezzo anche in altri ambiti della quotidianità.

Insomma, così non bisogna pensarci troppo e si può organizzare il calcetto per la sera dopo.